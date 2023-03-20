fbpx
Выставки

Астрономия в фотографии 2022

By
Posted on

Заглавное фото: Ханна Рочфорд, Великобритания. «Луна равноденствия и Гластонбери Тор»

Впервые в Израиле – самая известная выставка астрофотографии из Лондона “Астрономиявфотографии 2022″ из Королевских музеев Гринвича

Итоговая выставка конкурса «Астрофотограф года» впервые прибывает в Израиль из Королевских музеев Гринвича. Выставка пройдет в Национальном морском музее в Хайфе  одновременно с выставкой в Лондоне.

30 марта 2023 года в Национальном морском музее Хайфы откроется выставка «Астрофотограф года». Этот ведущий в мире конкурс астрофотографии проводится каждый год в Королевских музеях Гринвича, в том числе в Национальном морском музее Великобритании. Каждый год астрономы и фотографы со всего мира предоставляют публике свои лучшие снимки небесных тел.

Сумьядип Мукерджи, Индия. «Год на солнце» Калькутта, Западная Бенгалия, Индия

Сумьядип Мукерджи, Индия. «Год на солнце» Калькутта, Западная Бенгалия, Индия

Национальный морской музей в Хайфе с гордостью представляет эту выставку в сотрудничестве с Королевскими музеями Гринвича. Выставка будет экспонироваться в обоих городах, Лондоне и Хайфе, одновременно. 32 призера 14-го (2022) конкурса будут представлены вместе с подборкой изображений, вошедших в прошлогодний шорт-лист. Снятые с использованием широкого спектра оборудования, от сложных камер и телескопов до планшетов и мобильных телефонов, эти фотографии отражают мастерство, страсть, творчество и энтузиазм мирового сообщества астрофотографии. Выставка будет экспонироваться впервые в Израиле и продлится пять месяцев.

В этом году экспертное жюри отобрало более 3200 работ, чтобы присудить награды в восьми номинациях и выбрала победителя из участников в возрасте до 16 лет в Молодежном конкурсе. Судьи также вручили два специальных приза: один для новичков в астрофотографии – премию сэра Патрика Мура за лучшего новичка – и один за творческое и изобретательное использование ранее существовавших астрономических данных – премию Энни Маундер за инновации в области изображений. Среди участников, вошедших в шорт-лист конкурса в этом году, есть два израильских участника, Лео Шац и Кфир Симон.

Филип Гребенда, Словакия. «В объятиях Зеленой леди» Хвалнес, Исландия

Филип Гребенда, Словакия. «В объятиях Зеленой леди» Хвалнес, Исландия

История мореплавания неразрывно связана с нашим пониманием небесных тел. С этой целью мы добавили научные экспонаты из коллекции музея, которые иллюстрируют развитие морского судоходства. На выставке и во всем музее посетители смогут увидеть различные экспонаты, иллюстрирующие связь астрономии с развитием мореплавания.

Для выставки музеи Хайфы также подготовили мощные проекторы для проецирования редких изображений. Пространство было спроектировано таким образом, чтобы подготовить почву для волшебной космической атмосферы, которая ожидает посетителей на этой завораживающей выставке. Будут проведены различные сопутствующие образовательные и специальные мероприятия, как для широкой публики, так и для подростков и детей.

Открытие выставки: 30 марта, 2023 г, 19:00.

Закрытие выставки: 1 сентября 2023 г.

Часы работы: 10:00 – 18:00, Пятницы и праздничные дни: 10:00 – 14:00.

Сайт выставки –https://www.nmm.org.il/eng/Exhibitions/10123/Astronomy_Photographer_of_the_Year_14

Текст и фото – по материалам пресс-релиза

 

Related Items:, , ,

Recommended for you

Click to comment

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Интернет-журнал об израильской культуре и культуре в Израиле. Что это? Одно и то же или разные явления? Это мы и выясняем, описываем и рассказываем почти что обо всем, что происходит в мире культуры и развлечений в Израиле. Почти - потому, что происходит всего так много, что за всем уследить невозможно. Но мы пытаемся. Присоединяйтесь.

Facebook

Вся ответственность за присланные материалы лежит на авторах – участниках блога и на пи-ар агентствах. Держатели блога не несут ответственность за содержание присланных материалов и за авторские права на тексты, фотографии и иллюстрации. Зарегистрированные на сайте пользователи, размещающие материалы от своего имени, несут полную ответственность за текстовые и изобразительные материалы – за их содержание и авторские права.
Блог не несет ответственности за содержание информации и действия зарегистрированных участников, которые могут нанести вред или ущерб третьим лицам.

To Top
www.adanahost.net - www.escortmersinli.com - www.usadana.com - www.mersinrehber.net - www.eskisehiryurdu.net - www.escortizmirescort.org - www.bursakiz.com - www.xizmitescort.com - www.tangomersin.com - www.escorteskisehirli.comwww.adanahost.net - www.escortmersinli.com - www.usadana.com - www.mersinrehber.net - www.eskisehiryurdu.net - www.escortizmirescort.org - www.bursakiz.com - www.xizmitescort.com - www.tangomersin.com - www.escorteskisehirli.com