Астрономия в фотографии 2022

Заглавное фото: Ханна Рочфорд, Великобритания. «Луна равноденствия и Гластонбери Тор»

Впервые в Израиле – самая известная выставка астрофотографии из Лондона “Астрономиявфотографии 2022″ из Королевских музеев Гринвича

Итоговая выставка конкурса «Астрофотограф года» впервые прибывает в Израиль из Королевских музеев Гринвича. Выставка пройдет в Национальном морском музее в Хайфе одновременно с выставкой в Лондоне.

30 марта 2023 года в Национальном морском музее Хайфы откроется выставка «Астрофотограф года». Этот ведущий в мире конкурс астрофотографии проводится каждый год в Королевских музеях Гринвича, в том числе в Национальном морском музее Великобритании. Каждый год астрономы и фотографы со всего мира предоставляют публике свои лучшие снимки небесных тел.

Национальный морской музей в Хайфе с гордостью представляет эту выставку в сотрудничестве с Королевскими музеями Гринвича. Выставка будет экспонироваться в обоих городах, Лондоне и Хайфе, одновременно. 32 призера 14-го (2022) конкурса будут представлены вместе с подборкой изображений, вошедших в прошлогодний шорт-лист. Снятые с использованием широкого спектра оборудования, от сложных камер и телескопов до планшетов и мобильных телефонов, эти фотографии отражают мастерство, страсть, творчество и энтузиазм мирового сообщества астрофотографии. Выставка будет экспонироваться впервые в Израиле и продлится пять месяцев.

В этом году экспертное жюри отобрало более 3200 работ, чтобы присудить награды в восьми номинациях и выбрала победителя из участников в возрасте до 16 лет в Молодежном конкурсе. Судьи также вручили два специальных приза: один для новичков в астрофотографии – премию сэра Патрика Мура за лучшего новичка – и один за творческое и изобретательное использование ранее существовавших астрономических данных – премию Энни Маундер за инновации в области изображений. Среди участников, вошедших в шорт-лист конкурса в этом году, есть два израильских участника, Лео Шац и Кфир Симон.

История мореплавания неразрывно связана с нашим пониманием небесных тел. С этой целью мы добавили научные экспонаты из коллекции музея, которые иллюстрируют развитие морского судоходства. На выставке и во всем музее посетители смогут увидеть различные экспонаты, иллюстрирующие связь астрономии с развитием мореплавания.

Для выставки музеи Хайфы также подготовили мощные проекторы для проецирования редких изображений. Пространство было спроектировано таким образом, чтобы подготовить почву для волшебной космической атмосферы, которая ожидает посетителей на этой завораживающей выставке. Будут проведены различные сопутствующие образовательные и специальные мероприятия, как для широкой публики, так и для подростков и детей.

Открытие выставки : 30 марта, 2023 г, 19:00.

Закрытие выставки : 1 сентября 2023 г.

Часы работы : 10:00 – 18:00, Пятницы и праздничные дни : 10:00 – 14:00.

Сайт выставки –https://www.nmm.org.il/eng/Exhibitions/10123/Astronomy_Photographer_of_the_Year_14

Текст и фото – по материалам пресс-релиза