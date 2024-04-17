Авнер Шер | «Навсегда» в городской  ткани

Эта выставка открылась 28 сентября прошлого – 2023 года. И закрылась через 10 дней. И потом снова открылась, снова закрылась, снова открылась и в результате персональная выставка Авнера Шера в Музее Яффо продлена вновь – до 25 мая 2024 года, может быть благодаря названию – «For Ever» – «Навсегда».

«For Ever» – выставка, состоящая из множества пластов, ассоциаций, направлений, аллюзий и иллюзий, сюрпризов, неожиданностей и точных плана и расчетов – ведь по своей профессии Авнер Шер – градостроитель, весьма известный архитектор, по проектам бюро которого в Израиле возведено немало зданий, а его художественные работы хранятся во многих музеях Израиля, в Женеве, Бостоне, Монреале, в Турине, в частных коллекциях по всему миру.

Вот для начала сайт Авнера Шера – www.sher-art.com – сайт его как художника, не как архитектора, хотя, конечно, в его работах и в планировании выставочного пространства чувствуется архитектурная составляющая: города-карты, обелиски, стены-граффити, улицы, мосты, гармония городского хаоса. И еще – и этого тоже нельзя не заметить – тема Холокоста. Авнер Шер – единственный сын выходцев из Литвы, оставшихся в живых после концентрационных лагерей. Тень войны, тень ужасов нависает над его городом-картой из пластов пробковых панелей – коры пробкового дуба, того материала, который служите ему и холстом и кистью. Шер процарапывает свои работы на пробке, татуируя её, оставляя на ее слоях и пластах образы и символы – культурные, коллективные, личные, религиозные. Россыпи – как точки на карте – пиктограмм, иероглифов, клинописи, петроглифов. Его картины и инсталляции не рассматриваются, а читаются – лист за листом, глава за главой в той или иной последовательности, которую создает сами зрители в зависимости от маршрута блуждания по выставочным залам. Работы висят на стенах так плотно, что кажется будто ходишь по улицам придуманного города, по лабиринту переулков, стены домов которых сверху донизу разрисованы стрит-артом, или наоборот – ходишь по музею, с необычайно плотной развеской картин-гравюр-гобеленов-карт – черных, красных, белых, серых. А может то ковры венецианского дворца – недаром, Авнер Шер был участником венецианской биеннале 2017 года

Это выставка – альтернативная топография города For Ever – города иллюстраций. Неудивительно, что ее куратором стал Юваль Саар – куратор кластера выставок, посвященных развитию всех жанров израильской иллюстрации в Герцлийском музее современного искусства.

На выставке в Яффо чувствуешь себя одновременно Гулливером в стране великанов и в стране лилипутов. Здесь ходишь по городу, наступая на крыши домов (или то плиты на могилах, где похоронены старые забытые языки Востока?), здесь чувствуешь себя крошечным рядом с громадными обелисками и саркофагами из пробкового дерев, рядом с трехметровыми ажурными ширмами-перегородками-машрабие, покрытых резными восточными орнаментами. Здания скомбинированы в идеальном порядке, улицы и бульвары – строго «вдоль и поперек» пространства. Зрители входят в инсталляцию, проходят по ней, как по миниатюрному городу-призраку, ощущают её физически и, в то же время, могут фантазировать и представлять что угодно об этих зданиях. Всё вместе – комбинация воображаемого и физического.

Авнер Шер развивал свою технику работы с пробкой много лет, проводя различные манипуляции и эксперименты с пробковыми поверхностями, комбинируя их со старинными картами и страницами из книг. Он разделяет и соединяет, исследует, определяет, работает с ювелирной точностью, смешивая знания и стили, создавая свой мир и свои карты. Для выставки в Яффо Шер сделал новые работы, посвященные истории этого древнего города-порта, бывшего морскими воротами к Иерусалиму, через которые шел ливанский кедр для строительства Храма. Яффо в течение веков переходил из рук в руки. Это город, в котором менялись культуры, религии и языки. И все это оставило свой отпечаток на его камнях, стенах и легендах. И, соответственно, на проекте Авнера Шера. В нескольких работ Шер использует жесть – промышленный материал, холодный металл, который, по его словам, символизирует новое строительство и современную архитектуру, подобно ножу взрезающим прежний пейзаж, с которым у них нет никакой связи. Современная урбанистика и джентрификация городов – какая связи с гравюрами на пробке? Есть и очень заметная в гармонии-антигармонии, в сочетании материалов, цветов и текстур и предметов ready-made с яффского блошиного рынка. Шер соединяет противоположности, создавая пространство-город с вкраплениями ящиков чудес – кунсткамер, вдохновленных историческими «Комнатами чудес эпохи Ренессанса», придумав мультимедийную инсталляцию – миниатюрный город из пробковых поверхностей в пространстве художественной лаборатории, «обернутой» в память.

Художник и архитектор Авнер Шер родился в Израиле, в Хайфе, в 1951 году в семье переживших Холокост. Авнер Шер – один из самых успешных коммерческих архитекторов Израиля, спроектировавший десятки торговых центров по всей стране. Он получил степень бакалавра архитектуры и градостроительства в Технионе и также закончил факультет искусств в Хайфском университете. Работы Авнера Шера представлены в государственных и частных коллекциях по всему миру, включая Израиль, Германию, Францию, Бельгию, Нью-Йорк и Флориду. Его первая заметная выставка прошла в 2002 году в галерее «Мабат» в Тель-Авиве. С тех пор у Авнера Шера было более 20 и свыше 30 групповых выставки в Израиле и по всему миру.

Вот что он пишет на своём сайте: «Меня всегда интересовало соотношение между строительством и деконструкцией. В юности я создавал красочные композиции маслом на холсте в духе кубизма. Позже начал исследовать другую сторону творчества и стал разрушать поверхности. Я работаю с досками из натуральной пробки, с пробковыми панелями, работаю отверткой и молотком, царапаю, рву, гравирую и сжигаю поверхности, разбрызгивая вино, стиральный порошок, кетчуп, грязь или йод. Я, как ребёнок, разрушаю, а затем восстанавливаю – это инстинкт и интуиция, желание творить без внутреннего контроля, но зато с огромным «драйвом». А потом вижу, что сделал, к чему привели эмоции – они привели к созданию целостности, нормальной и полноценной жизни. Мои работы – это выражение надежды перед лицом хаоса. Мое искусство универсально по своей природе, в нем исторические мотивы и элементы сочетаются с детской символикой и стилем. Я интересуюсь историей Ближнего Востока, археологией, древними письменами и языками. Мои работы уходят корнями в граффити и иконографию Леванта, в верования и символы монотеистических религий, в эстетику современного искусства, содержа множество слоев, которые являются результатом моего личного опыта, окружающей культуры, коллективной истории, а также влияния места, в котором я живу».

Работать с пробкой Авнер Шер начал в 1999 году , побывав в Португалии. Пробковую кору – довольно грубый материал – снимают каждые 9 лет. Шеру это напомнило еврейскую историю: каждый раз еврейский народ возрождается, хотя с ним всё время что-то случается. Из хаоса рождается новый мир. Исторические исследования Яффо вели Шера от Левиафана, Андромеды и Наполеона к нашим дням, когда город вновь стал площадкой для строительных проектов, которые снова меняют его характер. А слои пробковых досок с историей о нём – словно слои сувениров прошлого. Кажущиеся негармоничными на первый взгляд сочетания материалов, цветов и фактур приглашают посетителей прогуляться между «руинами» и «археологическими находками»: плотная драпировка и характерные цвета возвышают «поврежденные» произведения, придают им новую жизнь. И еще: на выставке звучит музыка композитора, специально заказанная для этой экспозиции у композитора и саунд-художника Нира Джейкоба Юнесси (https://www.jacobyounessi.com/).

Музей Яффо, расположенный у входа в старый город Яффо, расположен в «Аль-Сарая аль-Атика» – старом правительственном здании Османской империи. Уникальное в архитектурном и историческом отношении здание было построено в начале 18-го века на руинах цитадели крестоносцев, с залами с колоннами и красивым сводчатым потолком. В музее проводятся временные выставки и культурные мероприятия.

Музей Старого Яффо открыт по понедельникам, средам и четвергам с 17:00 до 20:00, по вторникам – с 10:00 до 14:00 и с 17:00 до 20:00, по пятницам с 10:00 до 16:00 , по субботам с 10:00 до 18:00.

Адрес: Яффо, таеелет (променад) Мифрац Шломо, 10.

Вход бесплатный. Телефон: 03-6825375



Текст и фото – © Маша Хинич