Труппа «Бат-Шева» впервые выступит в зале «Доэль» в районе Ха-Тиква в Тель-Авиве с 12 по 14 ноября. В программе – спектакли «Декаданс» и «Дека’ле»

«Декаданс 2025» – постановка, посвящённая репертуару труппы, возвращается на сцену с новыми версиями фрагментов культовых произведений Охада Нахарина. Вместе с ней – «Дека’ле», «младшая сестра» «Декаданса», приглашающая детей и взрослых к особому, трогательному и радостному переживанию танца.

«Декаданс» – это спектакль, в котором труппа обращается к собственному репертуару, создавая игровое пространство, где добавляются, сокращаются и заново осмысляются сцены из прежних постановок. Это возможность взглянуть на творчество «Бат-Шевы» с новых точек зрения. Как отмечает Охад Нахарин, «Декаданс» позволяет танцовщикам предложить своё собственное толкование – полное возвышенных мгновений.

Постановка была создана Нахариным в 2000 году, к десятилетию его работы с труппой. В неё вошли десять фрагментов из спектаклей, поставленных до этого времени. С тех пор каждый сезон Нахарин возвращается к «Декадансу», создавая обновлённые версии, в которых знаковые сцены из прежних произведений соединяются с эпизодами из новых. Эта тщательная работа превращает каждый вариант в новое, самодостаточное целое.

«Декаданс» исследует возможность существования произведения, которое остаётся открытым – постоянно находящимся в процессе становления и никогда не завершённым. Это приглашение вновь и вновь перечитывать язык тела, из которого соткана труппа, ощущать его заново – каждый раз по-другому.

Важно знать:

– в спектакле присутствуют сцены частичной наготы;

– звучит текст на иврите без перевода на английский язык.

«Дека’ле»

Охад Нахарин воспринимает детей как самостоятельных личностей со своим миром и отвечает им щедростью и красотой, пробуждая естественное желание танцевать.

«Дека’ле» основан на знаменитом спектакле «Декаданс» и приглашает зрителей побывать на творческой площадке труппы, познакомиться с культовыми моментами из её постановок. Премьера спектакля состоялась в октябре 2012 года. Каждый сезон он немного меняется, адаптируясь к новым исполнителям, а некоторые сцены заменяются эпизодами из последних работ «Бат-Шевы».

За годы руководства ансамблем Охад Нахарин создал десятки спектаклей. Многие из них уже не ставятся, поэтому «Дека’ле» – это своеобразный сборник отрывков из лучших постановок труппы, позволяющий детям прикоснуться к истории современного балета и его яркой эстетике. Некоторые сцены, вошедшие в спектакль, стали классикой израильского и мирового танца.

«Дека’ле» стало живой трёхмерной энциклопедией репертуара «Бат-Шевы» – энциклопедией для детей. В неё включены фрагменты из постановок Охада Нахарина и труппы: «Макс» и «Седер» (2007), «Джордж и Залман» и «Телофаза» (2006), «Трое» (2005), «Вирус» (2001), «Моше» (1999), «Зачача» (1998), «Зина» (1995), «Ананфаза» (1993), «Ливень» (1992), «Стена» (1990) и «Чёрное молоко» (1985/1991).

В спектакле звучит музыка Вивальди, а также композиций современных групп The Beach Boys, Goldfrapp, Missy Elliott, знаменитая песня Cha-Cha De Amor в исполнении Дина Мартина и музыка самого Нахарина, выступающего под псевдонимом Максим Варрат.

Это уникальный, трогательный опыт для детей и взрослых – пробуждающий чувства, расширяющий сердце и заставляющий тело двигаться.

Рекомендуется для зрителей от 5 лет и старше.

12–14 ноября

Зал «Мерказ Доэль», район Ха-Тиква, Тель-Авив

Рядом с залом – большая бесплатная парковка.

Скидка 20 шекелей при указании кода 1140.

Билеты: https://batsheva.co.il/schedule/?location_id=282

