«Бат-Шева» представляет: «Проект 48. Выпуск #11»

«Проект 48» – это марафон искусств, с акцентом на балет и танец. Это проект возник как содружество, как объединение творческих личностей – хореографов, драматургов, художников видео-арта, писателей и танцоров. Проект под художественным руководством Даны Руттенберг проходит уже одиннадцатый год – потому и ожидается его уже 11-й выпуск, который можно будет увидеть в студии «Варда» Центра Сюзанн Даллаль в Тель-Авиве 7 и 8 сентября.

«Проект 48» длится двое суток. Отсюда и название – «Проект 48». Проект начинается с «игры», с жеребьевки – лотереи, которая определяет состав пяти творческих ансамблей, которые будут работать вместе. Всем группам предлагается ответить на общую ссылку (видео, на которое их просят сослаться, процитировать или почерпнуть вдохновение), а затем они начинают творческий процесс продолжительностью всего 24 часа, в течение которого пять оригинальных работ будут представлены в одноразовом живом исполнении.

За 48 часов танцовщиков «Бат-Шевы» покажут 10 (5+5) небольших работ. У «Проекта 48» есть подзаголовок – «blind date» – «встреча вслепую», что подразумевает следующее: бросается жребий, согласно которому формируются группы, в которые входят по одному хореографу, драматургу, художнику и несколько танцоров. Каждая такая группа должна создать в течение 24 часов танец на определенную тему. За сутки надо придумать уникальную балетную постановку, которая будет показана на следующий день – один единственный раз. По окончании представления с помощи публики проводится дополнительная жеребьевка и создается новая группа, задается новая тема. Еще одни сутки – еще один балет. Репетиции в студии и интервью с создателями этих однодневных балетных спектаклей транслируются в живом эфире на странице в фейсбуке балетной группы Даны Руттенберг, этот проект и придумавшей, что позволяет зрителям быть причастными к процессу создания танца израильскими танцорами в реальном времени. Помимо этого на репетициях присутствует фотограф и каждый вечер перед представлением устраивается блиц-выставка из фотоэскизов, сделанных накануне. В этом году «Проект 48» сотрудничает с балетным факультетом «Семинара Кибуцим» – Колледжа педагогики, технологий и искусств, в помещениях которого будут проходить все репетиции проекта.

В «Проекте 48» в этом году принимают участие около 20 танцоров, которые вместе создадут 10 оригинальных работ. Работы, как уже сказано, будут создаваться в два 24-часовых творческих тура.

Репетиции будут сниматься и транслироваться в прямом эфире в Instagram и будут доступны для просмотра в течение двух дней онлайн по всему миру. Трансляция предоставит редкую возможность заглянуть в творческий процесс ведущих израильских хореографов.

Сопровождать этот творческий процесс будет постоянный фотограф ансамбля «Бат-Шевы» Авраам Аскаф , который каждый вечер перед показом будет представлять флэш-выставку из того, что запечатлела его камера в последний день.

«Проект 48» проходит в рамках программы «Бат-Шева принимает гостей» под художественным руководством Лиор Авицур и Гилеля Когана. «Проект 48» открыта для представителей нескольких творческих профессий и предоставляет платформу для выражения творческих устремлений независимых художников.

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«Бат-Шева» представляет: «Проект 48. Выпуск #11»

«Проект 48. Выпуск #11» пройдет в студии «Варда» «Бат-Шевы» в Тель-Авивском Центре Сюзан Далаль в четверг, 7 сентября в 21:00 в пятницу, 8 сентября в 22:00.

Прямая трансляция: с 6 сентября в 21:00 до окончания проекта.

Цена билета: 90 шек | Заказ билетов: https://batsheva.co.il/he/repertory/project48/

Дополнительная информация в фейсбуке и на сайтах:

https://www.facebook.com/danaruttenberg/

https://batsheva.co.il/he/repertory/project48/

http://drdg.co.il/

Сайт ансамбля «Бат-Шева» – https://batsheva.co.il/

Все фотографии (© Аскаф) предоставлены пресс-отделом ансамбля «Бат-Шева»