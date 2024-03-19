Бах. 300 лет «Страстям по Иоанну»

Иоганн Себастьян Бах. Страсти по Иоанну

Ансамбль «Barrocada» и Израильский Вокальный Ансамбль. Дирижер – Андрес Мустонен

Солисты: Евангелист – Рон Зильберштейн (тенор)

Яала Авиталь (сопрано)

Ницан Алон (меццо-сопрано)

Яир Полищук (бас)

Израильский Вокальный Ансамбль (художественный руководитель – Юваль Бен-Озер) и ансамбль «Barrocada» (художественный руководитель – Амит Тифенбрунн) с 2 по 8 апреля дадут ряд концертов, в программе которых – «Страсти по Иоанну» Иоганна Себастьяна Баха в честь 300-летия со дня первого исполнения этого шедевра всех времен. «Страсти по Иоанну» были впервые исполнено в Лейпциге 7 апреля 1724 года и в этой серии концертов отмечается 300-летие этого выдающегося сочинения.

В этом драматическом произведении, описывающем историю жизни и распятия Иисуса по Евангелию от Иоанна, Бах использовал все музыкальные средства, взятые из опер и великих ораторий, и через них смог передать многообразие эмоций и драму истории распятия – истории, которая изменила и сформировала мир, в котором мы живем.

«Страсти по Иоанну» Баха – это оратория, состоящая из церковных хоралов, виртуозных хоровых пьес, душераздирающих арий и трогательной драмы, в которой строки Евангелия становятся сюжетом, рассказываемом самим евангелистом – Иоанном.

Баху приписывается пять «Страстей». Однако до нашего времени в полном виде дошло два произведения: «Страсти по Иоанну» – первый опыт Баха в написании пассионов – и «Страсти по Матфею». «Страсти по Марку» дошли только в виде текста. Музыкальный жанр Страстей (на немецком – Passion, пассионы) складывался на протяжении многих столетий. Содержание пассионов – это описание последних дней жизни Христа. Отсюда и название – страсти, то есть страдания, муки, боль, душевная скорбь. Первоначально, в Средние века, соответствующие главы Евангелия в католической церкви читались на латыни в течение Страстной недели. С 14 века рассказ Евангелиста «распевался» тенором, басу поручались слова Иисуса, солистами выделялись реплики Иуды, Петра и Пилата. Поначалу для распевания текста использовались напевы григорианского хорала. Позднее музыку стали сочинять композиторы. Из католического богослужения традицию исполнения пассионов заимствовала немецкая протестантская церковь. Жанр развивался, кроме евангельского текста в пассионы подчас включались стихи, создавалось либретто. Наряду с хором и солистами значительное место занял оркестр. Пассионы все более приближались к оратории.

«Страсти по Иоанну» состоят из 68 номеров, разделенных на две части – предположительно, Бах создал «Страсти по Иоанну» в 1722-1723 годах, то есть в то время, когда еще жил в Кётене при дворе князя Леопольда.

После того, как музыка Баха была почти забыта на протяжении почти 75 лет, Мендельсон вновь привлек к ней внимание, когда в 1829 году исполнил «Страсти по Матфею» и несколько лет спустя – в 1833 году, впервые со времен Баха – «Страсти по Иоанну». С тех пор эти два великих сочинения исполняются в концертных залах всего мира, в том числе и в Израиле, несмотря на изредка раздающиеся идейные или религиозные возражения.

Израильский Вокальный Ансамбль «Ха-Коли ха-Исраэли» был основан дирижером и художественным руководителем ансамбелм Ювалем Бен-Озером в 1993 году. «Осенью 1993 года мы, волнуясь, вышли на сцену Тель-Авивского музея – двенадцать певцов новорожденного Вокального ансамбля, которые целый год готовились к этому выступлению. С тех пор ансамбль вырос, и превратился в ведущий камерный хор страны с уникальным репертуаром, необычными сериями концертов и преданной публикой, которая может оценить высокое качество исполнения, характеризующее уровень Израильского Вокального Ансамбля, – говорит художественный руководитель и дирижер ансамбля Юваль Бен-Озер. – С тех пор ансамбль вырос, и превратился в ведущий камерный хор Израиля. Сотни концертов в нашей стране и по всему миру, участие и победы на самых престижных международных фестивалях, выступления в сопровождении ведущих израильских оркестров, собственная уникальная программа, которая обновляется каждый сезон, и преданная аудитория, умеющая оценить по достоинству высокое качество исполнения, присущее Израильскому Вокальному Ансамблю».

Израильский Вокальный Ансамбль давно занял место ведущего камерного хора в стране. Ансамбль состоит из профессиональных певцов-солистов, выступает в лучших залах и на фестивалях в Израиле, участвует в концертах с ведущими оркестрами страны. С момента своего создания ориентируется на самые высокие художественные стандарты, вносит огромный вклад в популяризацию творчества израильских сочинителей и распространение вокальной музыки. Диапазон репертуара ансамбля необыкновенно широк – от средневековой до современной музыки, включая авангардные произведения и записи саундтреков к фильмам.

Дирижер и музыкальный руководитель ансамбля Юваль Бен-Озер – один из самых выдающихся хоровых дирижеров Израиля. В качестве приглашенного дирижера он дирижировал всеми важными оркестрами Израиля, а также оркестрами и хорами Европы и Южной Америки. В качестве дирижера хора работал в филармонических концертах под управлением величайших дирижеров мира: Зубина Меты, Джеймса Уэйна, Даниэля Баренбойма, Антонио Паппано, Даниэля Орена и Джузеппе Синополи. Юваль Бен-Озер также является музыкальным руководителем и дирижером Национального хора.

Ансамбль барочной музыки «Барокада» (Barrocada Ensemble) был основан в 2007 году группой солистов, учившихся в престижных зарубежных музыкальных академиях и вернувшихся в Израиль для того, чтобы создать здесь оркестр в стиле барокко. Среди музыкантов – мастера по изготовлению музыкальных инструментов, которые специализируются на изготовлении старинных инструментов. – виолы да-гамба, виолы д’амур, виолоне, лютни, теорбе, клавесинов и барочной гитары. Кроме того, музыканты «Barrocade» играют на флейтах, скрипке, гобое, трубе. У каждого музыканта этого оркестра свой голос, вернее голос его инструмента, и вместе они создают неповторимое музыкальное звучание, тонкие стилистические нюансы. Оркестр «Barrocade» предложил достаточное смелое видение музыки барокко, свою концепцию, также придуманную сообща. С 2011 года к оркестру присоединилась и вокальная группа «Barrocade-вокал».

По обычаю эпохи барокко ансамбль работает без дирижера. Управление оркестром делится между участниками ансамбля: каждый из музыкантов вносит свой вклад в соответствии со своей специальностью и опытом. Может именно поэтому столь слитно играют все инструменты, столь слажено звучит музыка, исполняемая в соответствии с манерой эпохи барокко на аутентичных инструментах. Ансамбль «Barrocade» не ограничивается исполнением музыки периодов барокко и ренессанса, а исполняет музыку разных периодов. Одна из его целей состоит в том, чтобы разрушить границы, которые отделяют классическую музыку от других стилей.

«Barrocade» играет не только музыку барокко и ренессанса на различных фестивалях и на многих концертах, но пробует свои силы в разных жанрах, причем не всегда сопредельных – в джазе, этнической музыке, израильской музыке, в классической и в оперном жанре.

Дирижировать исполнением «Страстей по Иоанну» будет Андрес Мустонен — известный эстонский скрипач и дирижер, знаток в области исполнения старинной музыки, руководитель фестиваля «МустоненФест Таллинн – Тель-Авив». Мустонен одинаково хорошо чувствует себя и на престижных классических сценах мира и в джазовых клубах. Впервые Мустонен побывал в Израиле в 1988-м, приехав со своим ансамблем старинной музыки «Хортус музикус» («Музыкальный сад»), который основал еще в студенческие годы. С тех пор Мустонен не раз бывал в Израиле — со своим ансамблем и в качестве солиста и в качестве приглашенного дирижера, дирижируя почти всеми местными оркестрами. Он принимал участие в Фестивале Израиля, Фествале Абу-Гош и в Эйлатском международном фестивале камерной музыки.

Даты концертов:

2 апреля 2024 года, вторник, 20:00, Центр Рапапорт, Хайфа. Заказ билетов по телефону 04-8363804 или на сайте https://barrocade.co.il/

03.04.24, среда, 20:00, Тель-Авивский музей искусств. Заказ билетов по телефону 03-6077070 или на сайте https://barrocade.co.il/.

4.04.24,четверг, 20:00, Центр Вайль, Кфар-Шмарьягу. Заказ билетов по телефону 09-9569430 или на сайте https://barrocade.co.il/

05.04.24, пятница 12:00, Тель-Авив, Центр Рабина. Заказ билетов по телефону 09-8851521 или на сайте https://barrocade.co.il/

Публика, пришедшая на концерт в Центр Рабина, сможет посетить выставку в центре, которая откроется для публики в день концерта, 5 апреля в 10:00. При посещении выставки можно приобрести аудио-гид за символическую цену в 10 шекелей.

6.4.24, суббота, 11:00, зал ELMA, Зихрон-Яаков. Заказ билетов по телефону 074-7012112 и по ссылке https://ivocal.co.il/

7 апреля 2024 г., воскресенье, 20:30. Раанана, Центр музыки и искусства. Заказ билетов по телефону 074-7012112 и по ссылке https://ivocal.co.il/.

8.4.24, понедельник 20:30, Тель-Авивский музей искусств. Заказ билетов по телефону 074-7012112 и по ссылке https://ivocal.co.il/

8.4.24, понедельник, 20:30, онлайн-зал. Заказ билетов на прямой эфир по телефону 074-7012112 и по ссылке https://ivocal.co.il/

Фотографии предоставлены Ансамблем «Barrocada» и Израильским Вокальным Ансамблем.

В иллюстрации использован фрагмент картины Тициана – Titian, Christ Carrying the Cross. Oil on canvas, 67 x 77 cm, c. 1565. Madrid, Museo Nacional del Prado

