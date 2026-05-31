Израильский Вокальный Ансамбль.  «Как принять то, что невозможно принять?». Июнь 2026

Верхнее фото: Юваль-Вайнберг. Photo © Lena-Semmelrogen

Израильский Вокальный Ансамбль под руководством дирижера Юваля Вайнберга представляет в июне программу, в центре которой находится произведение «Музыкальные похороны» («Музыкальное погребение» / Musikalische Exequien) Генриха Шютца, созданное в 1636 году. В дополнение к нему прозвучат мотет Иоганнеса Брамса «На что свет дан страдальцу?» (Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen), сочинение Miserere Джеймса Макмиллана и произведение Voluntas tua Георгия Стоянова. Хотя эти сочинения написаны в совершенно разные эпохи, все четыре ставят в центр человеческий дух и вопрос о том, как принять то, что невозможно принять. В этом раскрывается специфика хорового пения, сочетающего глубокие тексты с музыкой, затрагивающей струны души. Это музыкальный и духовный опыт, посвященный темам потери, веры, утешения и человеческому вопросу «почему?».

Концерты пройдут с 26 по 30 июня в Хайфе, Иерусалиме, Тель-Авиве, Раанане, а также в формате прямой онлайн-трансляции.

Юваль Вайнберг, дирижер и музыкальный руководитель Хора службы Радиовещания Штутгарта (Хора Радио Штутгарта) и Европейского молодежного хора Eurochoir, приезжает в Израиль уже третий сезон подряд и на сей раз представляет необычную программу:

Генрих Шютц (1585–1672) — «Музыкальное погребение», ор. 7 (Musikalische Exequien, op. 7)

Центральным событием программы является произведение Генриха Шютца «Музыкальное погребение» (Musikalische Exequien). Шютц, немецкий композитор раннего барокко, собрал стихи из Ветхого и Нового Заветов, посвященные смерти и утешению оставшихся, и написал в 1635 году сочинение, состоящее из переплетающихся хоровых и сольных партий. Оно предназначалось для заупокойной службы Генриха II, графа из города Гера (Gera) в центральной Германии. По сей день Musikalische Exequien считается одной из самых значимых жемчужин немецкого раннего барокко.

Программа включает три части произведения:

I. Наг я вышел из чрева матери моей (I. Nacket bin ich von Mutterleibe kommen)

II. Кто мне на небесах? (II. Herr, wenn ich nur dich habe)

III. Господи, ныне отпускаешь раба Твоего (III. Herr, nun lässest du deinen Diener)

Иоганнес Брамс (1833–1897) — Мотет ор. 74 № 1 «На что свет дан страдальцу?» (Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen)

Наряду с сочинением Шютца будет исполнено еще одно центральное произведение немецкого репертуара — мотет Иоганнеса Брамса, где используются слова из Книги Иова (3: 20–23). Брамс, знавший хор как инструмент, облекает слова Иова в драматическую музыку, в центре которой стоит вопрос «почему» («На что свет дан страдальцу и жизнь огорченным душею?»). Музыка Брамса несет утешение и надежду, а завершаются пять частей произведения хоралом, что является данью уважения Брамса мотетам И. С. Баха.

Джеймс Макмиллан (род. 1959) — «Помилуй меня, Боже» (Miserere)

Программа не ограничивается двумя духовными произведениями немецкой традиции. В этот раз ансамбль также исполнит Miserere («Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей») современного шотландского композитора Джеймса Макмиллана. Макмиллан — один из самых плодовитых и успешных авторов Британских островов. Он много пишет для хора, и его произведения исполняются по всему миру. Этот псалом получал музыкальное воплощение у разных композиторов в разные эпохи. Одним из самых известных является Miserere, написанное в XVII веке итальянцем Грегорио Аллегри исключительно для исполнения перед Папой Римским в Сикстинской капелле в Ватикане. Версия Макмиллана доступна, коммуникативна и эмоциональна. Его стиль — тональный и мелодичный, он сочетает древнюю традицию церковного письма с разнообразным использованием современных вокальных техник и вниманием к тексту.

Георгий Стоянов (болг. Георгий Стойнов, род. 1985) — «Да будет воля Твоя» (Voluntas Tua)

Четвертое произведение программы — Voluntas tua современного болгарского композитора Георгия Стоянова. Оно отсылает к «Страстям по Матфею» И. С. Баха и вопросу, который нередко задает каждый верующий: «Боже мой, Боже мой! Для чего Ты меня оставил?».

Четыре произведения разных эпох ставят в центр человеческий дух и вопрос, актуальнее которого нет: «Как можно принять то, что не укладывается в сознании? / Как принять то, что невозможно принять?». В этом заключается сила хорового пения, объединяющего глубокий текст и музыку, проникающую в душу.

Юваль Вайнберг — дирижер и музыкальный руководитель Хора Штутгартского управления вещания (Хора радиовещательной службы Штутгарта) и Eurochoir — Европейского молодежного хора. Вайнберг также является главным приглашенным дирижером Хора норвежских солистов и приглашается в качестве дирижера в профессиональные хоры Европы.

Юваль начал свою музыкальную карьеру в качестве певца в хоре «Ли-Рон» в Герцлии. После этого он изучал оркестровое дирижирование в Музыкальной школе Бухмана-Мехты в Тель-Авиве и хоровое дирижирование в Высшей музыкальной школе Ханса Эйслера в Берлине и Норвежской музыкальной академии в Осло. В последние годы он руководил проектами в качестве приглашенного дирижера Хора Шведского радио, Мюнхенского камерного оркестра, Collegium Bach Berlin и другими, а также регулярно приглашается дирижировать хором Баварского радио и хором Берлинского радио.

Приглашенные музыканты (инструментальное сопровождение):

Авиад Штир — орган

Офира Заккай — теорба

Таль Арбель — виола да гамба

Расписание концертов — июнь 2026

Хайфа — Греко-мелкитский собор святого Илии (Церковь Мар Элиас): пятница, 26 июня 2026 года, в 12:00 дня.

Иерусалим — Шотландская церковь / Церковь Святого Андрея: суббота (на исходе субботы), 27 июня 2026 года, в 20:00.

Тель-Авив — Тель-Авивский музей изобразительных искусств (Тель-Авивский музей искусств): понедельник, 29 июня 2026 года, в 20:00.

Прямая трансляция — онлайн-зал: понедельник, 29 июня 2026 года, в 20:00.

Раанана — Городской центр музыки и искусств (Ха-Мишкан ха-Ирони ле-Музика ве-Омануйот): вторник, 30 июня 2026 года, в 20:00.

Билеты можно приобрести на сайте Израильского вокального ансамбля ivocal.co.il или по телефону 074-7012112

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/TheNewIsraeliVocalEnsemble

Канал на YouTube: https://www.youtube.com/user/TheNIVE1

Фото предоставлено пресс-службой Израильского вокального ансамбля.