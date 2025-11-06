Бах все еще с нами. И он наш собеседник. По крайней мере, если слушать, как с ним разговаривает «Революционный оркестр» («Тизморет а-Маапеха»), ставящий под сомнение привычное и открывающий сезон 2025–2026 программой «Бах. Революционная версия». Слушателям предлагается музыка барокко в вариациях 21-го века, основанная на интерпретациях и оригинальных аранжировках произведений Баха, с элементами импровизации и использованием таких инструментов, как бансури, флейта най, аккордеон, looper и т.д.

«Революционный оркестр» отказывается от консервативного подхода, предпочитая вступить с великим классиком в живой, современный диалог, используя инструменты, стили и культурный язык 21 века, создавая своего рода еврейскую оду Баху.

Художественные руководители оркестра Зоар Шарон и Рой Оппенгейм говорят о Бахе как об активно действующем композиторе, а не как об историческом лице: «Мы не стремимся разобрать его музыку и собрать заново, – объясняют они. – Мы вступаем в разговор с Бахом и его сочинениями. Нам интересно, что произойдет, когда наши музыканты – музыканты 21-го века – со своими инструментами и языком, со своим восприятием музыки обратятся к его произведениям.

Из этой идеи родились коллаборации, которые доселе не появлялись в музыкальных хрестоматиях: классика и бразильские ритмы, баховская литургика и тексты на иврите, индийская флейта бансури и электронный looper. Всё это складывается в некий музыкальный микс, где музыка Баха становится нашим визави и даже нашим партнером».

Некоторые из важнейших и наиболее известных инструментальных и вокальных произведений Баха послужили отправной точкой для создания оригинальных израильских сочинений специально для этого проекта. Дальнейшие аранжировки, включающие игру солистов, хоровое пение и сольные вокальные партии, создают особый синтез: стиль Баха с его величественной структурой переплетается с современным мировым звучанием, современными музыкальными элементами и новыми оригинальными текстами на иврите, написанными к произведениям, изначально созданным как литургическая музыка.

Первая часть программы «Бах. Революционная версия» – это три сочинения для солистов, интерпретации музыки Баха современными израильскими музыкантами.

Йонатан Керен, известный скрипач и композитор, лауреат многочисленных премий, написал оригинальный концерт для скрипки, оркестра и looper.

Looper позволяет записывать и наслаивать фразы в реальном времени, и таким образом исполнитель сам по себе превращается в небольшой оркестр с собственными ритмами, гармониями и многоголосием. За основу Йонатан Керен взял Третью партиту ми мажор, но в его версии Бах звучит как бы изнутри дигитального пространства: знакомая мелодия разрастается, множится, вступает в полифонию сама с собой.

Флейтистка Лили-Анн Бецалель (флейта бансури, флейта най и поперечная флейта), прошедшая путь от академической сцены до изучения восточных инструментов, исполняет сочинение Зоара Шарона для бансури, флейты най и оркестра. Музыка Зоара Шарона перекликается с Партитой ля минор для флейты соло, но из барочной строгости вырастает плавное звуковое путешествие, где макамы соседствуют с баховскими интонациями. В этой музыке есть ощущение пространства – из Лейпцига 18 века слушатели внезапно оказываются в Индии или Персии, не замечая, что музыка пересекает границы.

Салит Лахав (аккордеон, флейта) – мультиинструменталистка, участница и основательница ансамбля бразильской музыки «Chorola», в совместной работе с композитором Авнером Кельмером создала произведение, начинающееся с утонченной версии концерта для клавесина фа минор – одного из самых лиричных и трогательных концертов в истории музыки, исполняемого ею на аккордеоне и переходящего в бразильский ритм форро. Мелодия, которую она исполняет на аккордеоне, звучит неожиданно современно, а затем плавно переходит в бразильский, живой, пульсирующий ритм, в котором меланхолия Баха обращается в танец.

Вторая – центральная часть концерта – посвящена вокальной музыке, вдохновленной кантатами и хоралами, величием сложнейших полифонических духовных сочинений. Композитор Гай Фратти и поэт Шахар Шамай написали трехчастное произведение – «Творение», «Драма» и «Примирение» на оригинальные тексты на иврите, перекликающееся с выдающимися баховскими кантатами и хоралами. Это сочинение исполняет вокальный ансамбль «Моран» под управлением Тома Карни при музыкальном руководстве Наоми Фаран. Эта часть – не стилизация, а попытка переправить духовную энергию Баха на другую языковую и культурную почву. Музыка остается полифонической и напряженной, но слова, звучащие на иврите, создают новое пространство смысла, где баховская структура музыки соединяется с израильской эмоциональностью.Финалом вечера, объединяющим всех солистов и хор, станет Concerto Grosso Йонатана Керена – композиция, в которой солисты и хор вступают в игру отражений. Здесь нет привычного соперничества между оркестром и сольными инструментами: всё построено на чередовании реплик, диалогах и совместном звучании – и тогда. концерт превращается в общее музыкальное высказывание, даже в общее дыхание.

Музыканты оркестра собирают воедино разные миры – от барокко до современной электроники, от камерного звучания до почти театральной экспрессии, когда техника и живое исполнение не противопоставлены, а дополняют друг друга. За пространственным звучанием следит звукорежиссер Валери Котлер, превращая зал в акустический лабиринт, где каждый тембр находит своё место.

*****



«Бах. Революционная версия»

«Революционный оркестр»

Дирижер: Рой Оппенгейм

Солисты:

Йонатан Керен (скрипка, looper), Лили-Ан Бецалель (бансури, най, флейта), Салит Лахав (аккордеон, флейта)

Вокальный ансамбль «Моран»

Дирижер ансамбля: Том Карни

Руководитель ансамбля: Наоми Фаран

Звукорежиссер: Валери Котлер | Звук и свет: Маджента | Технический менеджер: Дани Фишоф

27.11.2025, Четверг, 17:00, 20:00, Оперный театр Тель-Авива

06.12.2025, Суббота, 18:00 и 21:00, Центр сценических искусств, Герцлия

10.1.2026, Суббота, 20:30, «Аудиториум», Хайфа

Программа длится восемьдесят минут без антракта и сопровождается субтитрами.

Билеты в «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/83885

Фотографии предоставлены Революционным оркестром

Текст: Маша Хинич

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting