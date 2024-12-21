Бельгийский певец Оливье Лоран: песни Жака Бреля можно исполнять только с полной отдачей!

Верхнее фото: Olivier Laurent by Caroline Vandercruyssen

Жак Брель, один из величайших французских шансонье, популярность которого не имела границ, скончался 46 лет назад, а покинул сцену еще на десятилетие раньше. Но его имя не уходит в забвение, а песни по-прежнему звучат – как голосом самого певца, так и в исполнении других звезд.

В январе 2025 известный бельгийский певец Оливье Лоран приедет в Израиль с необыкновенным трибьют-шоу, в котором прозвучат культовые песни Жака Бреля.

Лоран родился в Брюсселе, а вырос и сформировался как исполнитель под влиянием французских артистов, в том числе Жоржа Брассенса, Ива Монтана, Сержа Генсбура, Джонни Холлидея и, конечно же, Жака Бреля. Оливье не просто слушал их песни, но и обнаружил в себе необыкновенную способность воплощать образы своих кумиров. Поклонники и критики утверждают, что у Лорана есть талант оживлять артистов и воплощать их дух и музыку на сцене. Он очень внимательно относится к деталям, тщательно изучая эмоции, позы ритмы, мимику и, конечно же, вокальные особенности. На выступлениях Оливье Лорана зрители словно возвращаются в прошлое и в полной мере ощущают магию Бреля.

Накануне гастролей в нашей стране Оливье любезно согласился ответить на наши вопросы.

– Мы прочитали в вашей биографии, что в детстве вас интересовала музыка Брассенса, Ива Монтана, Сержа Генсбура и других. Почему вы выбрали именно Бреля как главного героя ваших концертов?

– Как имитатор разных артистов я исполнял песни около ста певцов, в том числе, Бреля. После одного из моих концертов ко мне подошёл человек из Фонда Бреля и предложил создать шоу имени одного артиста – Жака Бреля. Поначалу я не был уверен справлюсь ли я с такой непростой эмоциональной нагрузкой. Попросил подумать пару дней и в итоге решил, что хочу попробовать.

– Вы выступали в разных странах, спектакль Бреля прошёл на сценах Великобритании, США, Франции, Канады, Швеции… Как вас принимала публика?

– Прекрасно! Во всех странах я чувствовал, как идёт обмен энергией с залом. Даже в тех случаях, когда публика была сдержана, как в Лондоне, я ощущал любовь к вечным композициям Жака Бреля. Надеюсь, моё исполнение принесло вдохновение зрителям, потому что, когда я на сцене, то работаю с полной отдачей. Только так можно “петь Бреля”. Недавно я выступал в Льеже в Бельгии, и аплодисменты продолжались 10 минут. Это очень греет сердце артиста на сцене.



– Брель был очень популярен во всём мире в шестидесятые годы прошлого века. Его песни до сих пор слышны в домах Франции, Бельгии и Канады?

– Безусловно! Он до сих пор вдохновляет молодых исполнителей, и даже рэпперов. На одном из моих концертов были четыре поколения одной семьи: прадед, дед, отец и внуки. Песни Бреля – на слуху, их исполняют на таких эстрадных конкурсах как The Voice. Думаю, эта эмоциональная музыка будет сопровождать нас всегда.

– Расскажите, пожалуйста, о музыкантах, которые вас сопровождают.

– Они великолепны! На сцене будут аккордеонист, пианист. Это наш общий спектакль. Именно благодаря талантливым музыкантам и живой музыке нам удаётся передать мощную энергию залу.



– Что вы слушаете в свободное время?

– Музыку разных жанров. Когда я гастролирую за границей, то с удовольствием прислушиваюсь к музыке и песням других стран. Будучи в Израиле, я тоже собираюсь послушать местные композиции. Это часть знакомства со страной, в которую я приезжаю впервые. Я бы хотел и поездить по Израилю, увидеть всемирно известные достопримечательности.



– Как по-вашему, в чём секрет популярности французского шансона? Этот жанр популярен в разных странах, несмотря на то, что слушатели и зрители не всегда понимают слова.

– Думаю, люди чувствуют глубокую эмоциональность этих песен о любви, в них проявляется и красота французского языка, и романтизм, связанный с Францией, её богатой традицией и историей.

– Есть ли у Бреля песня, которую вы любите больше всего?

– Я люблю все его песни, и что характерно для исполнения таких композиций Бреля, как “Не покидай меня”, нужно выкладываться на все 100%. И это то, что мы с музыкантами собираемся продемонстрировать в Израиле в начале января. Мы с нетерпением ждём наших гастролей, а пока хочу пожелать всем читателям счастливого Нового года. Пусть он принесёт долгожданный мир и любовь всем нам. До скорой встречи!



«Жак Брель – шоу» Оливье Лорана будет показано в Израиле всего четыре раза:

6 января 2025, понедельник, в 20:30 – Ашдод, Центр сценических искусств

Билеты: https://bit.ly/4egMql3

7 января, вторник, в 20:00 – Тель-Авив, Центр сценических искусств

Билеты: https://bit.ly/3NQFJvg

8 января, среда, в 20:30 – Нетания, «Гейхал а-тарбут»

Билеты: https://bit.ly/3NQFNv0

9 января, четверг, в 20:30 – Кирьят Моцкин, «Гейхал а-театрон»

Билеты: https://bit.ly/48Ar7JS

Продолжительность шоу – полтора часа без антракта.

Посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=w0cCNCjPI4Y

Photos by Caroline Vandercruyssen, Laurent Managemen

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting