«Жак Брель – шоу» на сценах Израиля

Верхнее фото: Olivier Laurent by Caroline Vandercruyssen

Жак Брель, один из величайших французских шансонье, популярность которого не имела границ, скончался 46 лет назад, а покинул сцену еще на десятилетие раньше. Но его имя не уходит в забвение, а песни по-прежнему звучат – как голосом самого певца, так и в исполнении других звезд.

В январе 2025 известный бельгийский певец Оливье Лоран приедет в Израиль с необыкновенным трибьют-шоу, в котором прозвучат культовые песни Жака Бреля.

Посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=w0cCNCjPI4Y

Лоран родился в Брюсселе, а вырос и сформировался как исполнитель под влиянием французских артистов, в том числе Жоржа Брассенса, Ива Монтана, Сержа Генсбура, Джонни Холлидея и, конечно же, Жака Бреля. Оливье не просто слушал их песни, но и обнаружил в себе необыкновенную способность воплощать образы своих кумиров. Поклонники и критики утверждают, что у Лорана есть талант оживлять артистов и воплощать их дух и музыку на сцене. Он очень внимательно относится к деталям, тщательно изучая эмоции, позы ритмы, мимику и, конечно же, вокальные особенности. На выступлениях Оливье Лорана зрители словно возвращаются в прошлое и в полной мере ощущают магию Бреля.

В Париже Лоран более десяти раз показывал «Жак Брель – шоу» перед растроганной до слез публикой. Гастролировал с этим концертом в Нью-Йорке, Лондоне, Стокгольме, Монреале и Дубае. В Израиле он выступит в Тель-Авиве, Ашдоде, Нетании и Кирьят-Моцкине в сопровождении четырех музыкантов.

«Оливье Лоран не подражает Брелю. Он играет его на сцене. Это шоу проведет вас через туннель времени с лучшими произведениями Бреля», – пишут о нем в Le Parisien.

«Я потратил годы на поиски исполнителя, который мог бы сравниться с мировой легендой – Жаком Брелем, и нашел только одного: это Оливье Лоран», – отмечает обозреватель Le Figaro. И там же: «Оливье Лоран не подражает Брелю, он возвращает его к жизни».

В свое шоу Оливье Лоран включил самые известные произведения Жака Бреля: «Амстердам», «Les bonbons», «La Valse à Mille Temps», «Ces Gens-là», «Les Vieux», «Voir un Ami Pleurer» и другие. Конечно, прозвучит и культовая «Ne me quitte pas», песня-мольба, которая была переведена на множество языков и исполнялась многими певцами, в том числе Фрэнком Синатрой, Марлен Дитрих, Шарлем Азнавуром, Мадонной. На иврите её пел Йоси Банай – в переводе Наоми Шемер под названием «Не уходи отсюда» («Аль тильхи ми кан»). Русскоязычные версии пели Муслим Магомаев, Елена Камбурова, «Мумий Тролль», Олег Погудин, Юрий Визбор.

Певец, поэт и актер Жак Брель имел множество преданных поклонников — сначала в Бельгии и Франции, а затем и по всему миру. Во Франции его называли Большим Жаком, а в Бельгии считали национальным героем. Его невероятная вулканическая энергия гипнотизировала публику. «Он доходит до предела своих сил, ибо в песне выражает то, зачем живет, и каждой строкой бьет вас лицо так, что вы долго потом не можете опомниться», – говорила о Бреле Эдит Пиаф. Но путь артиста к успеху был нелёгок.

Будущий французский и бельгийский шансонье родился 8 апреля 1929 года в пригороде Брюсселя Схарбекe. В школе он не был прилежным учеником и даже не сдал экзамены на аттестат зрелости. Отец хотел, чтобы Жак продолжил семейное дело, и устроил его на картонную фабрику, совладельцем которой являлся. В рутине однообразных будней у Бреля была лишь одна отдушина: участие в группе «Франш Корде», выступавшей с самодеятельными концертами в больницах и домах престарелых.

Начиная с 1952 года, Жак сочинял песни и в 1953 году записал первую пластинку, которую ждал оглушительный провал. Тем не менее, артист не сдавался. Он пел в кабаках за гроши, а днём обходил студии грамзаписи. Энергия и страстность натуры быстро взяли свое. Молодого бельгийца заметил известный продюсер Жак Канетти открывший не одну звезду французской эстрады, и пригласил его в Париж.

Вторая пластинка, выпущенная в 1954 году, тоже не принесла Брелю успеха. Газета «Франс-Суар» издевательски писала: «Г-н Брель, кажется, бельгиец? Мы хотим ему напомнить, что из Парижа в Брюссель есть много поездов». Канетти отправил Бреля на гастроли по разным городам Бельгии и Франции, в Амстердаме, Лозанне и Северной Африке. И после них к артисту наконец-то пришла популярность. В 1957 г. очередной альбом Бреля получил Гран-при Академии Шарля Кро. Певца стали приглашать выступить в престижных залах «Олимпия», «Бобино»и «Альгамбра».

В середине 1960-х годов Брель был очень знаменит во всем мире. Артист с невероятным успехом гастролировал в Европе, Америке, СССР, Северной Африке и Израиле, давая по 300 концертов в год с полным аншлагом. Но в 1966 году, будучи на вершине славы, Брель решил оставить пение. Просто потому что уже всем всё доказал. 16 мая 1967 года он дал свой последний концерт и больше никогда не выходил на сцену.

После Брель увлекался кино – снимался у Молинаро, Карне, Лелюша и других режиссеров. Пробовал сам ставить фильмы, но они принесли ему только убытки и окончательное разочарование в шоу-бизнесе. Последние годы жизни Жак провел на острове Хива-Оа во Французской Полинезии. Его обожали местные жители, а он привозил им на своём самолётике почту, продукты и лекарства. Там же Брель написал песни для своего последнего альбома «Brel» (или «Les Marquises»). Этот альбом он записал в Париже за год до смерти, уже с одним легким.

Жак Брель умер от рака лёгких в больнице парижского пригорода Бобиньи 9 октября 1978 года. Ему было всего 49 лет. Певца похоронили на острове Хива-Оа рядом с Полем Гогеном.

«Жак Брель – шоу» Оливье Лорана будет показано в Израиле всего четыре раза:

6 января 2025, понедельник, в 20:30 – Ашдод, Центр сценических искусств Билеты: https://bit.ly/4egMql3

7 января, вторник, в 20:00 – Тель-Авив, Центр сценических искусств

Билеты: https://bit.ly/3NQFJvg

8 января, среда, в 20:30 – Нетания, «Гейхал а-тарбут»

Билеты: https://bit.ly/3NQFNv0

9 января, четверг, в 20:30 – Кирьят Моцкин, «Гейхал а-театрон»

Билеты: https://bit.ly/48Ar7JS

Продолжительность шоу – полтора часа без антракта.

Посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=w0cCNCjPI4Y

Photos by Caroline Vandercruyssen, Laurent Managemen

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting