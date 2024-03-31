Белый, но не пушистый: в Израиль вновь приезжает самый едкий и колючий стендап-комик

Свой новый стендап-концерт заслуженный “иноагент” России и один из самых известных комиков в изгнании Руслан Белый покажет 3 и 4 мая в Ришон ле-Ционе и Хайфе.

В мае по многочисленным просьбам израильской публики в Израиль с новыми стендап-концертами приезжает один из самых популярных и авторитетных, а, главное, честных и острых стендап-комиков, не ограничивающих себя ни темами, ни рамками для них – основатель и пионер этого жанра на русском языке Руслан Белый. В Израиле его знают, прежде всего, по участию в популярных телепроектах канала “ТНТ” Comedy Club, Stand Up, “Открытый микрофон” и многим другим, по многочисленным уже живым концертам в нашей стране и, наконец, по смелой и открытой гражданской позиции. В современной путинской России с такими взглядами, как у Белого, жить нельзя, поэтому он уехал, но не замолчал. Что сегодня волнует одного из самых известных комиков в изгнании и заслуженного “иноагента” России узнают те, кто приедет на его концерты 3 и 4 мая в Ришон ле-Цион и Хайфу.

Естественно, уехавший от войны, мобилизации и общей мрачной российской действительности стендапист и “философ из Воронежа”, как иногда в шутку называют Руслана Белого, ни едкого чувства юмора, ни критического взгляда на происходящее не растерял и свою новую программу, написанную на фоне последних событий в России и в мире, наполнил наиболее актуальными шутками и замечаниями: о войне и мире, о “патриотах” и “предателях”, о свободе и запретах, о традициях и возможностях, о демократии и диктатуре.

Кстати, в отличие от многих неопределившихся, Руслан Белый точно знает, где он был “эти восемь лет” и почему сегодня он вынужден жить с женой и маленькой дочкой не в Москве, а в Испании. “24 февраля 2022 года началась спецоперация – я ее не поддерживаю, – просто и понятно объясняет бывший кадровый военный, четверть жизни простоявший под ружьем. – Потому что из двух глаголов “нападать” и “защищать” я выбираю “защищать”!”.

Но кто бы знал 25 лет назад, что только-только зародившаяся семейная династия военных Белых будет прервана, что закончивший с серебряной медалью школу и ставший на радость отцу-офицеру курсантом Воронежского военного авиационного инженерного института Руслан так генералом и не станет. И все из-за его врожденного юмористического дара, наработанного литературного таланта, тогда еще заключавшегося лишь в умении вовремя и смешно пошутить, и, конечно, телевизионной игры КВН, дававшей возможность молодым талантам проявить себя перед миллионной телеаудиторией.

Со своей институтской командой КВН “Седьмое небо” Руслан Белый дошел до Премьер-лиги. Внимательные телезрители и настоящие ценители этой игры наверняка в 2004 году обратили внимание на остроумного капитана этой команды, молодого лейтенанта, который на юрмальском фестивале “Голосящий КиВиН – 2004”, в шутку, но очень ярко, смешно и талантливо признавался от лица команды в любви к “обеспеченной даме” Лайме Вайкуле.

Затем в жизни Белого были пять лет службы офицером, звание капитана, медаль “За отличие в военной службе” и уход из армии. В городском воронежском клубе КВН он познакомился с Юлией Ахмедовой и начал вместе с ней играть за команду “25-я”.

В 2008 году Белому поступило предложение от канала “ТНТ” поучаствовать в шоу “Смех без правил”, но Руслан дважды отказывался. Лишь через год на третий раз комик ответил согласием и сразу же стал победителем третьего сезона игры. Уже в 2010 году он переехал в Москву и начал тесно сотрудничать с телеканалом “ТНТ”, участвуя в проектах “Убойная лига”, “Убойной ночи”, “Comedy Баттл”. В какой-то момент он становится резидентом Comedy Club и начинает регулярно выступать в жанре стендап. Темы его саркастичных шуток касались спорта, межличностных отношений, но наибольшей популярностью пользовались репризы о женщинах и всем, что с ними связано.

Действительно большой и массовый успех пришел к Белому в 2013 году, когда он создал личный проект “StandUp на ТНТ”, благодаря которому вместе с ним стали популярны многие тогда только начинающие комики, включая Юлию Ахмедову, Тимура Каргинова, Стаса Старовойтова, Славу Комиссаренко, Виктора Комарова и Дмитрия Романова. Затем были фестиваль StandUp, новые телепроекты “Открытый микрофон”, “Прожарка” и другие.

Его карьера развивалась только по нарастающей, он и сегодня, несмотря на смену страны жительства и полученный за честность статус так называемого “иноагента”, пребывает в статусе суперзвезды жанра, все также собирает большие залы и удивляет публику новыми программами. Зная себе цену, он еще до войны ушел с “ТНТ” в полностью автономное плавание, начал экспериментировать с Youtube, продолжая развивать свой стендап. Конечно, его юмор изменился: повзрослел, остепенился, заматерел. Белого все чаще беспокоят проблемы ответственности и общества, религии и морали, войны и мира, гражданина и страны. Никогда Белый не стеснялся и шуток на тему политики и власти. За что поплатился и не раз, но от крамольных взглядов на жизнь не отказался и настойчиво продолжал гнуть свою линию бескомпромиссного хлесткого стендапа.

Конечно, 2022 год изменил жизнь многих и отразился на мировоззрении целого поколения. Руслан Белый – не исключение. Простая человеческая совесть и профессия комика заставляют давать правдивые оценки происходящему. И честно говорить об этом со сцены.

В Израиль он вновь везет совершенно новую программу, написанную уже в условиях новой реальности, которая может причинить боль, но в которой, тем не менее, есть еще место главным человеческим ценностям: добру, справедливости, честности, чести и любви.

В любом случае, все, кто придут на концерты корифея русскоязычного стендапа Руслана Белого в Израиле, обнаружат изменившегося комика – серьезного, но веселого, мудрого, но бесшабашного, “звездного”, но доступного. И все также смешного, остроумного и харизматичного.

Израильские сольные концерты известного комика Руслана Белого с новым стендап-концертом состоятся:

3 мая 2024 года, в пятницу, в 20:00 – в Ришон ле-Ционе (“Гейхал Меир ле-Тарбут”);

4 мая 2024 года, в субботу, в 20:00 – в Хайфе (“Кригер-Холл”).

Билеты здесь: https://bezalelevent.co.il/event/63

Photos by Igor Klepnev

Организатор гастролей – агентство Bezalel Events

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting