Руслан Белый представит в Израиле новую программу Immigracias

Верхнее фото: Ruslan Beliy by ©Ruslan Sadygov

С 1 по 8 июля в Тель-Авиве, Ашдоде и Хайфе выступит Руслан Белый — как всегда, остро, легко и, главное, по-настоящему смешно.

Автор легендарных шуток и комик, который не боится говорить вслух то, о чем многие предпочитают молчать, привезет в Израиль свою абсолютно новую программу «Иммиграциас» (Immigracias). В ней Руслан поделится личным опытом жизни в эмиграции, расскажет о своем пути в Старом Свете и посмотрит на происходящее с присущими ему иронией, наблюдательностью и чувством юмора.

Израильские выступления проходят в рамках большого мирового тура артиста. Первоначально концерты были запланированы на март, однако из-за войны с Ираном их пришлось перенести. Теперь зрителей ждет долгожданная встреча с одним из самых ярких и бескомпромиссных стендап-комиков современности.

Не пропустите вечер актуального, честного и очень смешного стендапа!

В прошлой жизни он — ведущий, сценарист и продюсер программы «Stand Up», резидент Comedy Club и участник множества телевизионных проектов на канале ТНТ.

Однако в современной России с такими взглядами, как у Белого, жить нельзя, поэтому он уехал, но не замолчал.

Сегодня Белый находится в «иммиграции» — живет в Барселоне и развивает на YouTube авторский проект «Культурная разница», где с присущей ему иронией рассказывает о превратностях жизни и различиях в менталитете. Он также продолжает колесить по миру со своим всегда актуальным стендапом, а с недавних пор — с новой программой, которая многим в Израиле покажется особенно близкой и понятной.

«Иммиграциас» — это взгляд на мир глазами человека, который переехал в новую для себя страну, адаптировался и продолжает смеяться над сложностями и забавными ситуациями, знакомыми каждому новому гражданину любого государства с его сложившимся укладом, ритмом жизни и традициями.

«Взрослый мужчина в иммиграции — с семьей и своими проблемами», — так очень вкратце описывает шоумен тематику своей новой программы. В название вложена своеобразная игра слов, напрямую отражающая жизненный этап, который переживает Белый. Переезд стал не только географическим, но и творческим поворотом, давшим автору новое вдохновение, материал и интонацию. Выезд из России сделал его юмор более многослойным и философским. Теперь он говорит не только о различиях стран, но и о внутренней трансформации человека, оказавшегося в другой культурной среде.

В названии зашифрована не только тема вынужденной иммиграции в Испанию, где сейчас живет комик, но и благодарность новой, еще не до конца понятной стране.

Как отмечает в своих интервью комик, «Иммиграциас» — это его личная благодарность всему тому, что с ним произошло, а также опыту, который, несмотря на сложности и языковой барьер, открыл новые смыслы и темы для сцены. В нынешнем туре артист откровенно рассказывает о том, каково иммигранту в новой стране, не теряя при этом самоиронии. Его шоу — это откровенный диалог со зрителем о бытовых парадоксах, национальных особенностях и повседневных мелочах, которые становятся особенно заметны после переезда.

Известный комик строит свой стендап на живых наблюдениях — от первых визитов в ведомства до неожиданных социальных контрастов, знакомых каждому, кто менял страну проживания. Важной особенностью представления становится универсальность тем: каждый, прошедший репатриацию или иммиграцию, легко узнает себя в историях о страхах, надеждах и адаптации к новым реалиям. Именно поэтому каждый концерт тура воспринимается как честный разговор, а не как набор стандартных шуток.

При этом главная особенность шоу, как всегда, интерактив с залом. Комик умело вовлекает зрителей во взаимодействие, что делает его выступления живыми и действительно неповторимыми.

На июльских концертах Руслана Белого в Израиле публику ждет фирменный стиль комика: смелые наблюдения, актуальные темы, неожиданные повороты и тот самый юмор, который одновременно легко воспринимается и дает повод задуматься. Его стендап всегда остается живым и честным разговором со зрителем — и, конечно, невероятно смешным.

Концерты Руслана Белого в Израиле с программой Immigracias пройдут:

1 июля, среда, 20:00, Тель-Авив, «Бейт а-хаяль»

2 июля, четверг, 20:00, Ашдод, Матнас «Дюна», дополнительный концерт;

3 июля, пятница, 20:00 — Ашдод (Матнас «Дюна»), Sold Out

5 июля, воскресенье, 20:00 — Тель-Авив («Desire Club»); Съемка YouTube-шоу

«Вечер перед концертом»

8 июля, среда, 20:00 — Хайфа («Аудиториум»).

Заказ билетов: https://best.kassa.co.il/announce/85612 и https://bezalelevent.co.il/he/event/89

Photos by ©Ruslan Sadygov, ©Alina Schewtschenko

Организатор гастролей: Bezalel Events

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting