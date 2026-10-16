Заглавное фото — © Ascaf

BOLERO X возвращается на сцены страны. Грандиозная постановка хореографа Шахара Биньямини отправляется в тур по городам Израиля

После успеха в Оперном театре Тель-Авива масштабная постановка знаменитого израильского хореографа Шахара Биньямини BOLERO X возвращается к зрителям. С 28 октября по 3 ноября спектакль будет представлен в Герцлии, Хайфе и Иерусалиме.

Премьера BOLERO X состоялась в Израиле в мае 2026 года и вызвала живой отклик у публики. Спектакль, в котором современный танец, масштабная хореография и симфоническая музыка слились воедино, начиная с конца октября, будет вновь показан в разных городах и залах Израиля.

На сцене — 30 танцовщиков House of Dance в вечере из трех одноактных балетов, вдохновлённых произведениями Стравинского, Дебюсси и Равеля. Три абсолютно отличных хореографических мира, объединены в спектакль, в котором музыка и движение становятся единым целым.

В «гастрольной» версии BOLERO X по городам Израиля музыка «Революционного оркестра» прозвучит в записи. В Оперном театре Тель-Авива оркестр сопровождал представления вживую, однако концертные площадки гастрольного тура не располагают необходимыми условиями для размещения большого оркестрового коллектива. Поэтому в первых двух частях вечера будет использована оригинальная запись музыки Ариэля Блюменталя в исполнении «Революционного оркестра» под управлением Рои Оппенгейма.

Три одноактных балета в программе одного вечера.

В основе драматургии BOLERO X — три столпа балетного модернизма. Первая часть трилогии, APRIL, навеяна «Весной священной» Нижинского, вторая, ARISE, ведёт диалог с его же «Послеполуденным отдыхом фавна», третья — BOLERO X — переосмысливает каноническое «Болеро», которое ассоциируется в первую очередь с Бежаром.

Три произведения, определившие развитие танца в ХХ веке, получают новое прочтение в авангардной хореографии Шахара Биньямини.

Музыку к первым двум частям спектакля создал израильский композитор Ариэль Блюменталь, создавший собственный звуковой мир под впечатлением от знаковых партитур Стравинского и Дебюсси. Финальная часть обращается к знаменитому «Болеро» Мориса Равеля.

Шахар Биньямини, известный своими масштабными концептуальными работами, предлагает своеобразную интерпретацию культового «Болеро», где гипнотический ритм и нарастающая кульминация превращаются в мощный ритуал — в неумолимой, точной и органичной человеческой механике, в сочетании традиционной балетной техники и элементов современного танца.

Шедевр Равеля приближается к столетнему рубежу, и в руках Шахара Биньямини пульсирующая энергия его музыки, внутренний накал и неостановимое движение обретают ещё большую силу и масштаб.

В BOLERO X культовая партитура Мориса Равеля 1928 года словно пульсирует заново. Биньямини препарирует её ДНК, растворяет время, сплетая историю с настоящим, с общим дыханием и мощью исполнителей. Его главный инструмент, как и у самого Равеля, — повторение. Но если в музыке повторение служит структурным средством нагнетания напряжения, то Биньямини использует его хореографически, эмоционально и философски. Повторение становится силой, обнажающей новые слои смысла в отголосках и вариациях, расходящихся по ансамблю волнами. «X» в названии означает не только умножение, но и точку пересечения — там, где история встречается с настоящим, индивидуальное сливается с коллективным, а музыка воспламеняет движение.

Из этого пересечения вырастает захватывающее драматическое путешествие между современным танцем и оркестровой музыкой — диалог культовых произведений с новым прочтением.

«Болеро» давно стало частью повседневного звучания нашей жизни. Этот неуклонный, постепенно нарастающий музыкальный поток гипнотизирует, захватывает, доводит напряжение до предела.

Биньямини выстраивает вечер как цельную драматургию — от ритуального импульса к пробуждению желания и далее к гипнотическому нарастанию ритма, напряжения и страсти.

BOLERO X было показана на ведущих сценах мира, в Германии, Канаде, Франции, Китае и других странах. Международная гастрольная география проекта включает Оперный театр Антверпена, Teatro alla Scala в Милане, Bunkamura Hall в Токио, The Soraya в Лос-Анджелесе, Elisabeth Theater в Ванкувере, Армянский оперный театр и Словацкий национальный театр.

Первая часть — APRIL. Весна священная

В первой же части вечера Шахар Биньямини создаёт произведение, в основе которого — новый взгляд на знаменитый балет «Весна священная».

Хореография разворачивает ритуальное, вневременное пространство с коллективным действием, рождая чувственно-мистический обрядовый опыт.

Перед зрителем возникает единый живой организм, в котором индивидуальное движение постепенно становится частью общего ритма. Человек то растворяется в коллективе, то сопротивляется ему, пытаясь сохранить собственную индивидуальность.

Специально для этого произведения Ариэль Блюменталь написал оригинальную музыку, соединив акустические инструменты с электроникой, гитарами, необычными ударными и синтезаторами. Так рождается насыщенный, многослойный звуковой мир, в котором традиционное оркестровое звучание приобретает совершенно новые краски.

Вторая часть — ARISE. Послеполуденный отдых фавна

Во второй части вечера Шахар Биньямини обращается к культовому произведению «Послеполуденный отдых фавна».

Хореография движется по тонкой, мистической и чувственной линии между минимализмом и одиночеством, между притяжением и отстранённостью.

Возникает вневременное пространство, где тело становится воспоминанием — как тоска, как порыв, как стремление к чему-то неуловимому.

В этой части особенно важны тончайшие изменения пластики, едва заметные движения, из которых постепенно рождаются эмоциональное напряжение и мощные физические всплески.

Музыка Ариэля Блюменталя вступает в диалог со знакомыми темами, предлагая их современное прочтение в насыщенной оркестровой обработке.

Третья часть — BOLERO X

Финальная часть вечера, BOLERO X, — хореографическая версия культовой музыкальной структуры, выстроенная на принципах повторения, накопления и нарастания.

Это действие в движении, неуклонно меняющее оттенки и темп, сосредоточенное на контрасте между одиночкой и толпой, между контролем и самоотдачей, между дисциплиной и телесной страстью.

Знакомый ритм Равеля становится основой сложнейшей хореографической конструкции, в которой каждый жест, каждое движение, каждое повторение постепенно усиливают общее напряжение.

Танцовщики существуют как единый организм, но при этом каждый сохраняет собственную индивидуальность. Из точности и повторения вырастает захватывающий, почти ритуальный физический опыт, в котором все линии вечера сходятся в единой кульминации.

Шахар Биньямини

Шахар Биньямини — один из самых ярких израильских танцовщиков и хореографов на международной сцене, чьи работы исполняются ведущими балетными и современными труппами в Европе, Азии, Северной и Южной Америке и на Ближнем Востоке. В своих постановках он обращается к классическим музыкальным произведениям, предлагая их новое пластическое прочтение.

Шахар Биньямини родился в 1988 году в городе Лод. С 2007 по 2013 год танцевал в ансамбле «Бат-Шева». Сегодня развивает самостоятельную карьеру — танцует, занимается хореографией и другими видами искусства. Его работы можно увидеть в театрах и галереях Израиля и за рубежом. Среди его работ — постановка Bound для Royal Swedish Ballet в Стокгольме; Kulukulupa — дуэт в исполнении Эри Накамуры и Биньямини, впервые представленный на фестивале The Diver, а затем в рамках программы «В гостях у Бат-Шевы»; инсталляция Wall to Wall Carpeting, созданная совместно с художницей Лиат Сегаль, работающей с новыми медийными технологиями.

В 2013 году вместе с профессором Эйтаном Гроссом из Института Вайцмана Биньямини организовал творческую группу TnuDa, объединившую танцоров, хореографов, студентов и учёных. Участники проекта исследуют взаимоотношения научных и творческих процессов через движение и танец.

Среди недавних проектов Шахара Биньямини — новая хореография для Friedrichstadt-Palast в Берлине, выступления с собственной труппой и специальный заказ для Expo 2025 в Осаке.

Ариэль Блюменталь

Ариэль Блюменталь — композитор и музыкальный продюсер, руководитель отделения музыки для кино и телевидения в колледже «Римон».

За 20 лет творческой работы в Лос-Анджелесе Блюменталь сотрудничал с Lionsgate, Fox International Channels, NatGeo и другими компаниями над проектами в США, Европе, Японии, Китае и Израиле. Писал музыку для сериалов каналов Кан 11, Решет, HOT и yes. Лауреат премии Чикагского оркестра за композицию. Его произведения исполнялись Израильским филармоническим оркестром, Иерусалимским симфоническим оркестром, хором Сан-Диего, Тайваньским национальным оркестром и другими коллективами.

***

BOLERO X

APRIL — Весна священная

ARISE — Послеполуденный отдых фавна

BOLERO X

Хореография, декорации и костюмы: Шахар Биньямини

Композитор оригинальной музыки: Ариэль Блюменталь

Музыкальные руководители: Рои Оппенгейм и Зоар Шарон

Музыка первых двух частей — в записи «Революционного оркестра» под управлением Рои Оппенгейма

Исполнители: 30 танцовщиков House of Dance

Управление труппой: Сумайя Мишель

Продолжительность спектакля: 1 час 15 минут

Представления:

Герцлия — Центр сценических искусств

28 октября, среда, 20:30

29 октября, четверг, 17:00 и 20.30

30 октября, пятница, 13:00.

31 октября, суббота, 21:00

Хайфа — Аудиториум

2 ноября 2026, понедельник, 20:30

Иерусалим — Театр Иерусалима, зал Шеровер

3 ноября 2026, вторник, 20:30

Билеты в кассе «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/86822

Текст – Маша Хинич

Photos by © Ascaf

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting