Три источника, три составные части модернизма. Тело как инструмент: «BOLERO X» Шахара Биньямини в Тель-Авиве  

Впечатления: © Маша Хинич. Фото: © Ascaf

В Тель-Авивской опере показывают (и радуют этим) масштабный балетный триптих хореографа Шахара Биньямини. Собрать под одной крышей 50 танцоров компании The House of Dance из Беэр-Шевы, «Революционный оркестр» под управлением Рои Оппенгейма и композитора Ариэля Блюменталя было задачей амбициозной, но результат превзошел ожидания.

В основе вечера — три столпа (они же киты, как скажете) балетного модернизма XX века: «Весна священная» Стравинского, «Послеполуденный отдых фавна» Дебюсси и «Болеро» Равеля. Вместо привычного классического звучания зрители (заметно оживившиеся при первых звуках «Болеро», все-таки привычка — страшная вещь) окунулись в оригинальный саунд-дизайн композитора Ариэля Блюменталя, ярко, свежо и очень смело разбавившего привычные инструменты электроникой, гитарами и синтезаторами. Получилось с легким намеком на ранний Pink Floyd и современный эйсид-джаз. Музыка звучала очень здорово в исполнении «Революционного оркестра» под управлением Рои Оппенгейма (музыкальный руководитель — Зоар Шарон).

Сам Шахар Биньямини много лет танцевал в «Бат-Шеве» и ассистировал Охаду Нахарину, так что в основе его хореографии лежит техника Gaga. Забудьте про строгие академические линии: бал здесь правит внутренний импульс и естественная, иногда намеренно гротескная, угловатая пластика.

APRIL. Весенний обряд

Первая часть трилогии вдохновлена «Весной священной» Игоря Стравинского и революционным спектаклем Вацлава Нижинского 1913 года. Никаких долгих вступлений и увертюр: зрители сразу оказываются в гуще событий. Плотная музыкальная масса буквально выталкивает танцоров на цену.

Визуальным центром этого обряда становится огромное красное полотно. Из него, как из воды (если воду можно представить вязкой, плотной субстанцией), постепенно проступают и поднимаются тела исполнителей. Биньямини ищет баланс между массой и личностью, исследуя, как из единого, слаженно дышащего коллектива вдруг прорастает индивидуальное «я». Энергия на сцене создается почти первобытная, но жестко подчиненная общему ритму.

ARISE. Послеполуденный отдых фавна

Вторая часть — это прямой оммаж «Послеполуденному отдыху фавна» (L’Après-midi d’un faune) Клода Дебюсси и исторической постановке Нижинского 1912 года. В свое время этот балет для дягилевских «Русских сезонов» наделал много шума. Нижинский отказался от балетных канонов в пользу пластики, похожей на ожившие рисунки с древнегреческих ваз. Редактор Le Figaro Гастон Кальметт исходил желчью, обвиняя спектакль в «эротической животности и тяжелом бесстыдстве», а Огюст Роден, напротив, восхищался «идеалом красоты Древней Греции». Напоминание для любителей фактчекинга: это был не соло-танец, а ансамбль из Фавна и семи нимф. В версии Шахара Биньямини это дуэт: фавн и нимфа — или фавн и шарф нимфы?

Нижинский фактически разрушил представление о том, каким должен быть балет начала XX века. Вместо привычных академических движений и воздушной классической техники танцовщики двигались боком к зрителю, а сами движения выглядели намеренно «небалетными». Нижинский почти отказался от традиционного танца как такового. В спектакле было много пауз, жестов, медленных перемещений, пластической пантомимы. Многие современники вообще спрашивали: «Это балет или что-то совершенно другое?» Его спектакль был откровенно чувственным. Для Парижа 1912 года это оказалось шоком.

В версии Биньямини ARISE, мистическая истома Дебюсси переносится в декорации из камыша (или соломы? — не разглядела с галерки ). На сцене действие разворачивается внутри этой декорации, превращаясь в историю о современном экзистенциальном одиночестве и поиске своего второго «я». Хореография в ARISE минималистична и построена на контрастах: движения дуэта балансируют на тонкой грани между притяжением и отстраненностью, кажутся тоской по прикосновению — оно то почти есть, то исчезает в парящей тишине, которую оркестр оставляет между звуками.

Часть третья: BOLERO X

Финал вечера — знаменитое «Болеро» Мориса Равеля. Написанное в 1928 году по заказу Иды Рубинштейн (в хореографии Брониславы Нижинской), оно позже стало культовым благодаря Морису Бежару. Но если у Бежара царила одна харизматичная солистка на столе, гипнотизировавшая свиту, то Биньямини интересует группа как единый разум, как единое тело, как волна.

Главный принцип здесь, как и у Равеля, — тотальное повторение. Фирменный пульс (pumping) из техники Gaga идеально совпадает с неумолимым ритмом. Танцоры сознательно уходят от «красоты линий»: изломанные позы и волновые сигналы создают почти животный, но невероятно точный унисон, на фоне которого соло и дуэты то выходят на передний план, то растворяются в толпе, доводя BOLERO X до финального экстатического взрыва.

Идея этой постановки родилась почти случайно. Шахар Биньямини рассказывает, что никогда не планировал ставить «Болеро» Равеля, хоть и обожал эту музыку. Все началось в Сеуле в 2022 году во время студийных экспериментов над совсем другой ранней версией. Партитура буквально «затянула» хореографа, и он уже не мог остановиться.

Полноценная премьера BOLERO X состоялась в ноябре 2023 года в Ванкувере (Queen Elizabeth Theatre) в исполнении Ballet BC и студентов Arts Umbrella. Это был один из самых масштабных составов в истории канадской компании — 50 человек на сцене. Финальный этап работы пришелся на тяжелейшее время: в октябре 2023 года Шахар находился в Тель-Авиве, и ему стоило больших усилий вылететь в Канаду через Франкфурт, чтобы успеть выпустить спектакль. Весь этот процесс работы и погружения в технику Gaga позже вошел в короткометражный документальный фильм проекта Dance Masterclass.

За несколько лет гастролей постановка успела стать международной сенсацией, объехав полмира — от Канады и США до Франции, Китая и легендарного театра La Scala в Милане.

В Израиле этот тройной проект Шахара Биньямини исполняется компанией The House of Dance (H.O.D) из Беэр-Шевы. Их база — историческое здание бывшей османской железнодорожной станции, превращенное в хореографический инкубатор. Труппа известна своей любовью к масштабным составам и современному танцевальному языку.

Осенью 2024 года Шахар Биньямини возглавил коллектив в качестве художественного руководителя, и международный прорыв не заставил себя ждать: в октябре 2024 года труппа устроила прослушивания в Берлинской опере. На просмотр съехались 300 танцовщиков со всего мира, обновив состав. Весь 2025 год коллектив возил по Израилю и планете свою постановку New Earth, успев отметиться на фестивалях в Брегенце (Австрия), Сполето (Италия) и Штутгарте (Германия). Нынешний проект на сцене Тель-Авивской оперы — это первая домашняя коллаборация такого масштаба. Учитывая, что хореограф чаще ставит в Милане, Токио или Ванкувере, его полноценное возвращение домой пропускать точно не стоит.

