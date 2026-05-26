BOLERO X. Ощущение счастья.

Впечатления — © Эдуард Маркович. Фото: © Ascaf

Дамы и господа!

Аншлаг был полный, но больше всего поразил балкон. Никогда не видел, чтобы он так подавляюще нависал над оперным залом.

BOLERO X – новая постановка хореографа Шахара Биньямини при участии 50 танцоров танцевального коллектива House of Dance.

Музыка израильского композитора Ариэля Блюменталя, выстроенная по канонам Стравинского, Дебюсси и Равеля. Всё узнаваемо и одновременно иное.

Мы соскучились. Зал замер в ожидании.

Стемнело. Зазвенели первые осторожные колокольцы в оркестровой яме. Сразу подумал, что последний раз смотрел балет в сопровождении настоящего оркестра неведомо когда. А тут музыканты любимого «Революционного оркестра» под руководством Зоара Шарона и Рои Оппенгейма. Не просто сопровождение, а полноценное соучастие

А на сцене происходило настоящее чудо. Песчаное колдовство, «сучковатость» движений, выверты жёлтых рук и тел.

Настоящего хореографа отличает от просто хорошего узнаваемость. Увидев его постановку однажды, ты уже ни с чем это не спутаешь. Верю, что Шахар Биньямини пополнит эту немногочисленную когорту.

Телесные, вписывающиеся в желтизну сценической реальности па-де-де. А кордебалет ни в коей мере не массовка. Немногие современные хореографы умеют так связывать единой нитью множество танцоров.

Животная пластика туго заполняет промежутки между музыкой и мягкой угловатостью движенийНо палевая блеклость «Весны священной» лёгкости не обещает. Пространство краснеет плоскостью, под сетью которой своя страшная иллюзорная жизнь. Фигуры, живущие там, в двумерном пространстве, обретают контуры и вырываются в третье измерение. А там нас ждёт кровавый обряд. Насекомоподобный кордебалет чует запах крови. А хочет и вкусить.

Красная сеть оживает, превращаясь в алтарь жертвоприношения.

Гибельная недолгая тишина, прерываемая потусторонним металлом музыки. Пришло время ARISE, перепева «Послеполуденного отдыха фавна». Тень проступает сквозь осторожную тьму.

Не разгадать.

Не различить.

Пожухлая трава мифа отражается в себе самой, постепенно оживая фигурами. Сначала танцор и танцовщица движутся отдельно, но постепенно сливаются в единое двухголовое и многорукое существо. Таков страшный фавн этой постановки. Миф обволакивает безвоздушное безразличие музыки.

Тьма и свет мелькают, высвечивая осторожную пластику фавна. Вневременное па-де-де. А возможно и соло. Всё зависит от взгляда на танцующего монстра, скрывающегося в болотной зелени пустоты.

И снова недолгая тишина. Начинаешь понимать, что постановка сознательно идёт единым блоком, без антракта. Уже запущен Perpetuum Mobile «Bolero». Музыка, узнаваемая абсолютно, и всё же иная. Композитор Ариэль Блюменталь не копирует, а пересоздаёт. Стучат то ли барабаны оркестра, то ли сердца танцоров, сидящих полукругом в глубине сцены. Прекрасные па-де-де, уже узнаваемые и полюбившиеся движения. Полукруг рассыпается новыми и новыми дуэтами. И внезапно взрыв. В сумеречном мире этого балета появляется свет. Кордебалет заполняет сцену яркой броуновской волной.

И этого великолепного радостного финала, к которому мы шли сквозь кровавую обрядность «Весны» и мрачную неторопливость «Фавна» уже не развидеть. Всё, кто только может, идите и смотрите, дамы и господа.

*****

APRIL — Весенний обряд

ARISE – Послеполуденный отдых фавна

BOLERO X

Хореография, декорации и костюмы: Шахар Биньямини

Дирижер: Рои Оппенгейм

Композитор: Ариэль Блюменталь

Музыкальные руководители: Рои Оппенгейм и Зоар Шарон

Все спектакли пройдут в Оперном театре Тель-Авива

Продолжительность спектакля: около полутора часов

Исполнители: танцевальный коллектив House of Dance и «Революционный оркестр»

26 мая, вторник — 20:00

27 мая, среда — 17:00 и 20.00

28 мая, четверг — 18:00

29 мая, пятница — 11:00 и 14:00

Билеты в кассе Оперного театра Тель-Авива по телефону 03-6927777 или в «Браво»

Посмотреть видео: https://youtu.be/eSvn80YzNDk