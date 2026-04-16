Впервые в Израиле BOLERO X Шахара Биньямини

Заглавное фото — BOLERO X. House of dance by Teatro Colon

BOLERO X – новая оригинальная постановка знаменитого хореографа Шахара Биньямини. В представлении принимают участии 50 танцоров House of Dance и музыканты «Революционного оркестра».

Музыку к балетному спектаклю сочинил израильский композитор Ариэль Блюменталь, построивший собственный звуковой мир под вдохновением знаковых партитур Стравинского, Дебюсси и Равеля.

Представления состоятся в Оперном театре Тель-Авива, c 25 по 27 мая 2026.

Три одноактных балета в программе одного вечера.

В основе BOLERO X – три столпа балетного модернизма. Первая часть трилогии, APRIL, навеяна «Весной священной» Нижинского, вторая, ARISE, ведет диалог с его же «Послеполуденным отдыхом фавна», третья, BOLERO X, переосмысливает каноническое «Болеро», которое ассоциируется у нас в первую очередь с Бежаром.

Три произведения, определившие развитие танца в ХХ веке, получают новое прочтение в авангардной хореографии и в живом оркестровом звучании. Шахар Биньямини, известный своими масштабными концептуальными работами, предлагает очень своеобразную интерпретацию культового «Болеро» Мориса Равеля, где гипнотический ритм и нарастающая кульминация превращаются в мощный ритуал – в неумолимой, точной и органичной человеческой механике, в безупречном сочетании традиционной балетной техники и элементов современного танца. В BOLERO X культовая партитура Мориса Равеля 1928 года пульсирует заново. Биньямини препарирует ее ДНК, растворяет время, сплетая историю с настоящим, с общим дыханием и мощью исполнителей. Его главный инструмент, как и у самого Равеля, – повторение. Но если в музыке повторение служит структурным средством нагнетания напряжения, то Биньямини использует его хореографически, эмоционально и философски. Повторение становится силой, обнажающей новые слои смысла в отголосках и вариациях, расходящихся по ансамблю волнами. «X» в названии означает не только умножение, но и точку пересечения – там, где история встречается с настоящим, индивидуальное сливается с коллективным, а музыка воспламеняет движение. Из этого пересечения вырастает захватывающее драматическое путешествие между современным танцем и оркестровой музыкой – диалог культовых произведений с новым прочтением.

«Болеро» давно является частью повседневного звучания нашей жизни. Этот неуклонный, постепенно нарастающий музыкальный поток гипнотизирует, захватывает, доводит напряжение до предела. Шедевр Равеля приближается к столетнему рубежу, и в руках Шахара Биньямини пульсирующая энергия его музыки, внутренний накал и неостановимое движение «Болеро» обретают еще большую силу и масштаб. На этой основе Шахара Биньямини объединяет 50 танцоров House of Dance и музыкантов «Революционного оркестра», выстраивая вечер как цельную драматургию – от ритуального импульса к пробуждению желания, и далее к гипнотическому нарастанию ритма, напряжения, страсти.

«BOLERO X» Шахара Биньямини стало международной сенсацией – постановка была показана на ведущих сценах мира, в Германии, Канаде, Франции, Китае и других странах. BOLERO X продолжает международное турне, включающее показы в Оперном театре Антверпена, Teatro alla Scala в Милане, Bunkamura Hall в Токио, The Soraya в Лос-Анджелесе, Elisabeth Theater в Ванкувере, Армянском оперном театре и Словацком национальном театре. В мае 2026 «BOLERO X» впервые будет представлено в Израиле.

Первая часть – APRIL

В первой части вечера Шахар Биньямини создает произведение, в основе которого – новый взгляд на знаменитый балет «Весна священная». Хореография разворачивает ритуальное, вневременное пространство, где внутренний импульс сталкивается с коллективным действием, рождая чувственно-мистический обрядовый опыт. Специально для этого произведения Ариэль Блюменталь написал оригинальную музыку, соединив акустические инструменты с электроникой, гитарами, необычными ударными и синтезаторами.

Исполнители: танцевальный коллектив House of Dance и «Революционный оркестр».

Вторая часть – ARISE

Во второй части вечера Шахар Биньямини обращается к культовому произведению «Послеполуденный отдых фавна». Хореография движется по тонкой, мистической и чувственной линии между минимализмом и одиночеством, между притяжением и отстраненностью. Возникает вневременное пространство, где тело становится воспоминанием – как тоска, как порыв.

Третья часть – BOLERO X

Финальная часть вечера, BOLERO X – хореографическая версия культовой музыкальной структуры, выстроенная на принципах повторения, накопления и нарастания. Это действие в движении, неуклонно меняющее оттенки и темп, сосредоточенное на контрасте между одиночкой и толпой, между контролем и самоотдачей, между дисциплиной и телесной страстью. Из точности и повторения вырастает захватывающий, почти ритуальный физический опыт, в котором все линии вечера сходятся в единой кульминации.

Шахар Биньямини – один из самых ярких израильских танцовщиков и хореографов на международной сцене, чьи работы исполняются ведущими балетными и современными труппами в Европе, Азии, Северной и Южной Америке и на Ближнем Востоке. В своих постановках он обращается к классическим музыкальным произведениям, предлагая их новое пластическое прочтение. После многих лет работы в труппе «Бат-Шева» и сотрудничества с ведущими мировыми коллективами, а также с певицей SZA, Биньямини представляет в Израиле постановку одновременно личную, универсальную и эмоционально мощную.

Шахар Биньямини родился в 1988 году в городе Лод. С 2007 по 2013 годы танцевал в ансамбле «Бат-Шева». Сегодня развивает самостоятельную карьеру – танцует, занимается хореографией и другими видами искусства. Его работы можно увидеть в театрах и галереях в Израиле и за рубежом. Из последних работ: постановка Bound для Royal Swedish Ballet в Стокгольме; Kulukulupa – дуэт в исполнении Эри Накамуры и Биньямини, впервые представленный на фестивале The Diver и далее – в рамках программы «В гостях у «Бат-Шевы» в 2015 году; инсталляция Wall to Wall Carpeting – результат сотрудничества с Лиат Сегаль, художницей, использующей в своей работе новые медийные технологии.

В 2013 году вместе с профессором Эйтаном Гроссом из Института Вайцмана Биньямини организовал творческую группу TnuDa, в которую входят танцоры, хореографы, студенты и ученые. Участники проекта вместе танцуют и исследуют взаимоотношения научных и творческих процессов.

Среди недавних проектов Шахара Биньямини – новая хореография для Friedrichstadt-Palast в Берлине, выступления с собственной труппой и специальный заказ для Expo 2025 в Осаке.

Ариэль Блюменталь – композитор и музыкальный продюсер, руководитель отделения музыки для кино и телевидения в колледже «Римон». За 20 лет творческой работы в Лос-Анджелесе Блюменталь работал с Lionsgate, Fox International Channels, NatGeo и другими над постановками в США, Европе, Японии, Китае и Израиле. Писал музыку для сериалов каналов Кан 11, Решет, Hot, yes. Лауреат премии Чикагского оркестра за композицию.Его произведения исполнялись Израильским филармоническим оркестром, Иерусалимским симфоническим оркестром, хором Сан-Диего, Тайваньским национальным оркестром и др.

APRIL — Весенний обряд

ARISE – Послеполуденный отдых фавна

BOLERO X

Хореография, декорации и костюмы: Шахар Биньямини

Дирижер: Рои Оппенгейм

Композитор: Ариэль Блюменталь

Музыкальные руководители: Рои Оппенгейм и Зоар Шарон

Все спектакли пройдут в Оперном театре Тель-Авива

Продолжительность спектакля: около полутора часов

25 мая 2026, понедельник — 20:00

26 мая, вторник — 20:00

27 мая, среда — 17:00

