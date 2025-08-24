fbpx
Гастроли

Борис Эйфман: «К постановке «Преступление и наказание» я шел всю свою жизнь”

Интервью первоначально опубликовано на портале zahav.ru  –    https://salat.zahav.ru/Articles/3774933

Борис Эйфман: «К постановке «Преступление и наказание» я шел всю свою жизнь.  Нам удалось создать спектакль, открывающий новые возможности балетного искусства XXI века».
С 7 по 13 сентября в Оперном театре Тель-Авива, в рамках балетного абонемента, будет представлена постановка «Преступление и наказание» в исполнении знаменитого Санкт-Петербургского академического театра балета Бориса Эйфмана.
«Преступление и наказание» – новый двухактный балет Бориса Эйфмана по роману Ф. М. Достоевского и на музыку Густава Малера, Бориса Тищенко и митрополита Илариона (Алфеева).

 Накануне своего 17-го прибытия на гастроли в нашу страну Борис Эйфман рассказывает в эксклюзивном интервью о диалоге трёх эпох и трёх столетий в балете «Преступление и наказание», о связи между Густавом Малером, чья музыка звучит в балете, и Фёдором Достоевским, о двойственности человека и мира и о многом другом.

– Премьера вашего балета «Преступление и наказание» прошла 17 сентября 2024 года, и вот ровно через год спектакль прибывает в Израиль. Как вы думаете, что может в этой истории создать особый резонанс именно здесь и сегодня?
– Философское звучание произведений Достоевского неподвластно времени. В этом его гениальность. Поэтому легко проводить параллели между текстами писателя и драматичными реалиями сегодняшнего дня. Хотя и без попыток «примерить» злободневные темы современности на идейный мир Достоевского вечная актуальность его наследия неоспорима. Сейчас, к большому сожалению, огромную значимость в очередной раз приобретает один из ключевых моральных посылов, заложенных в «Преступлении и наказании». Сформулировать его можно с помощью двух простых слов: «не убий». Человеческая жизнь, говорит нам писатель, – священный Божий дар. И никто не вправе посягать на него. Пусть даже речь идет о жизни существа, как кажется кому-то, бесполезного или зловредного. Данная истина известна всем с незапамятных времен. Что не мешает людям непрестанно переступать через нее.

Борис Эйфман - фото © Анна Фокина (4)

– Вы выбрали для партитуры спектакля столь разных композиторов: Малера и Бориса Тищенко. Как вы связали их голоса в единую музыкальную ткань, и как каждый из них нашёл отклик в душе романа?
– На первый взгляд, «соседство» в партитуре двух совершенно непохожих композиторов действительно может показаться странным. Малер и Тищенко во всех отношениях – эстетическом, мелодическом, эмоциональном – далеки друг от друга. Но специфика сегодняшней эпохи – в ее удивительной способности соединять несоединимое, в том числе и в музыке. После десятилетий работы с произведениями классических композиторов я долго адаптировался к драматургически сложным сочинениям Тищенко. И в конце концов именно в них услышал невероятную созвучность конфликтам романа Достоевского. Из творений Тищенко и Малера и сложился особый музыкальный мир нашего балета, в котором гнетущая мрачность чередуется с проблесками надежды, а эпичность – с утонченным лиризмом. Каким образом все это было достигнуто, ответить невозможно. Если бы я заранее мог знать, какой композитор и почему вдохновит меня на сочинение спектакля, то избежал бы многих месяцев изматывающих поисков.

– В чём, на ваш взгляд, внутреннее родство между меланхолией Малера и духовными мерцаниями Достоевского? Как звуковая палитра Малера стала архитектурой эмоционального пространства вашего спектакля?
– Прежде всего, вспомним от том, что Достоевский был очень почитаем Малером. Интерес австрийского композитора к Федору Михайловичу неслучаен. Творчество обоих наполнено серьезным философским и нравственным смыслом. Оба художника пытались найти ответы на «проклятые», извечные вопросы человеческого бытия. Кроме того, если рассуждать о родственности творческих принципов Достоевского и Малера, то знаменитой «полифонии» писателя явно соответствует практика композитора выстраивать гармонию через сочетание разнородных элементов. Отбирая музыку для спектакля «Преступление и наказание», я не размышлял о подобных нюансах. Однако, как видите, идея сделать Малера одним из соавторов балета в конечном счете выглядит абсолютно логичной.

Сцена из балета "Преступление и наказание". Photo by © Evgeny Matveev

– Можно ли сказать, что вы ставили не просто роман, но и диалог трёх эпох – конца XIX, XX и XXI веков – через музыкальные голоса? Как этот «триединый» музыкальный кант внес философский смысл в движение и формы?
– Я хотел бы несколько расширить ваш вопрос. Да: балет «Преступление и наказание» связал воедино три эпохи, три столетия. Это достигнуто не за счет одной лишь музыки. Я взял за основу литературный шедевр второй половины позапрошлого века и, творчески переосмыслив его, сочинил на произведения композиторов XIX и XX веков спектакль, представляющий собой самодостаточное, оригинальное явление русского психологического балетного театра нового тысячелетия. Можно было бы пойти банальным путем и выпустить буквальное хореографическое изложение хрестоматийного текста, его танцевальный подстрочник. Но такой авторский метод мне чужд. Я стремлюсь не пересказывать великие книги, а находить в них скрытое между строк. Только так – открывая неизвестное в известном – возможно создать самостоятельное произведение искусства, вдохновленное бессмертной классикой.

– Вы много лет исследуете психологический театр в хореографии. Как вы передали на сцене идею вины и искупления?
– Честно скажу: трудно было придумать более «неудобный» для постановки на балетной сцене роман, чем «Преступление и наказание». В «Братьях Карамазовых» или в «Идиоте» все-таки немало любовных линий, интриг, остросюжетных моментов – всего того материала, что идеально подходит для театральной адаптации. «Преступление и наказание» – самое философски насыщенное произведение Достоевского. Здесь сталкиваются не герои, а идеи, концепции. А как станцевать идею? Сделать это вроде бы реально (что угодно можно изобразить с помощью языка тела), но только надо ли? И каков будет художественный результат? Мы погружаемся не в интеллектуальный, а в психический и эмоциональный мир главных персонажей романа. Для нас важны не столько олицетворяемые ими социальные или нравственные теории, сколько внутренняя жизнь героев, движения души, предопределившие поступки Раскольникова, Сони, Порфирия Петровича, Свидригайлова…

Сцена из балета "Преступление и наказание". Photo by © Evgeny Matveev

– Ваши постановки всегда обращаются к человеческой душе. Какой образ или мысль из романа Достоевского стали первым триггером для хореографического замысла этой работы?
– Трудно выделить какую-то одну мысль или образ в таком сложном романе, как «Преступление и наказание». К спектаклю по этому произведению я шел всю свою жизнь. То принимался за него, то откладывал, поскольку понимал: не осилю. Прошло время, и я созрел. У меня появился необходимый выразительный и технический арсенал. И вот тогда балет «Преступление и наказание» состоялся. Работа над ним была бесконечно изнуряющей. Вслед за героями Достоевского мы прошли через невыносимые муки – и достигли света. Точнее – результата, которым можем по-настоящему гордиться. Считаю: нам удалось создать спектакль, открывающий новые возможности балетного искусства XXI века.

– В романе сильны мотивы двойственности – между добром и злом, холодом и теплом, отчаянием и надеждой. Как вам удалось подчеркнуть этот контраст?
– Тема двойственности человека и мира – одна из важнейших для всего творчества Достоевского. Достаточно привести знаменитую цитату из «Братьев Карамазовых»: «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей». Писатель знал: весь наш земной путь – метания между светом и мраком, высшим моральными ценностями и зовом греха. В каждой душе от рождения сосуществуют ростки добра и тьмы. Ведь даже в падшем демоне сохранились остатки ангельского начала. И если ты чтишь Божьи заповеди и противостоишь соблазнам, то не утратишь связь со Всевышним. Я мог бы долго развивать затронутую тему, но, как говорится, лучше один раз увидеть. Зрители, посмотревшие балет «Преступление и наказание», сами ответят на Ваш вопрос. Я же предпочитаю не препарировать собственные спектакли. Замечу лишь, что мы воплотили на сцене образ той темной, дьявольской силы, которая искушала Раскольникова и подталкивала к преступлению.

Сцена из балета "Преступление и наказание". Photo by © Evgeny Matveev

– Вы уже не раз обращались к мировой литературной классике. После «Преступления и наказания» есть ли у вас внутреннее ощущение, что вы сказали всё, что хотели о Достоевском, или диалог с ним будет продолжаться?
– Разве можно «сказать все» о такой глыбе, как Достоевский?.. Его книги – неисчерпаемый кладезь мудрости. Не обращаясь к ней, ты никогда не придешь к пониманию истинной природы любви, добра, веры, греха. Я с долей осторожности планирую свою творческую жизнь. «Человек предполагает, а Бог располагает». Да и созидательный процесс плохо поддается программированию. Сейчас у меня в работе новые замыслы, и они никак не связаны с Федором Михайловичем. А что будет после – никто не знает. Но я уверен: идеи Достоевского, плоды его философских и духовных поисков не перестанут питать меня.

С Борисом Эйфманом беседовала Маша Хинич

«Преступление и наказание»
Балет Бориса Эйфмана по роману Ф. М. Достоевского на музыку Г. Малера, Б. Тищенко, митрополита Илариона (Алфеева)
Декорации: Зиновий Марголин
Костюмы: Ольга Шаишмелашвили
Свет: Глеб Фильштинский, Борис Эйфман
Музыка для балета записана Губернаторским симфоническим оркестром Санкт- Петербурга под управлением Антона Лубченко.

 Балетные спектакли «Преступление и наказание» в исполнении Санкт-Петербургского академического театра балета Бориса Эйфмана пройдут в Оперном театре Тель-Авива, в рамках балетного абонемента, с 8 по 13 сентября 2025:
Понедельник, 8 сентября, 20.00
Вторник, 9 сентября, 20.00
Среда, 10 сентября, 20.00
Четверг, 11 сентября, 20.00
Пятница, 12 сентября, 13.00
Суббота, 13 сентября, 12.00 (дополнительный спектакль)
Суббота, 13 сентября, 18.00

Автор портретов Бориса Эйфмана: Анна Фокина.
Фотографии из балета: Евгений Матвеев

Организатор гастролей в Израиле Шмуэль Цемах LTD – Йоав Цемах
Билеты в кассе Оперного театра по телефону 03-6927777 или в кассе «Браво»:
Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

 

 

