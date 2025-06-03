Борис Эйфман представит в Израиле премьеру балета «Преступление и наказание»

Заглавное фото – © Евгений Матвеев
Знаменитый Академический театр балета Бориса Эйфмана выступит этой осенью в Израиле в 17-й раз.
С 8 по 13 сентября 2025 года в Оперном театре Тель-Авива, в рамках балетного абонемента, будет представлена постановка «Преступление и наказание» – новый двухактный балет Бориса Эйфмана по роману Ф. М. Достоевского на музыку Густава Малера и Бориса Тищенко.
Спектакль не пересказывает сюжет романа. Борис Эйфман, обладатель сотен званий и призов, чья авторская хореография сформировала новый тип психологического балетного театра, выстраивает новую художественную конструкцию, в центре которой человек и его внутренний мир.
Этот балет – не ностальгия по литературной классике. «Это не танцевальный подстрочник Достоевского. Мне неинтересно просто иллюстрировать фабулу. Моя задача – заглянуть по ту сторону текста, открыть новое в, казалось бы, хрестоматийном», – подчеркивает хореограф.
В фокусе спектакля – пятеро: Раскольников, Соня Мармеладова, Порфирий Петрович, Свидригайлов и Дуня. Через них Эйфман проговаривает/пританцовывает ключевые темы Достоевского: грех и раскаяние, искупление и духовное перерождение. Балет становится философским размышлением о нравственных ориентирах, которые сегодняшний человек стремительно теряет.
Напомним, что часть семьи Бориса Эйфмана погибла во время Холокоста. Его родители успели эвакуироваться из Харькова в Сибирь во время Второй мировой войны. Сам Борис Эйман родился на Алтае. Эвакуация спасла им жизнь – семья отца Бориса была уничтожена нацистами.
Хореография в новой постановке «Преступление и наказание» предельно экспрессивна, пластика сложна и насыщена символами. Эйфман, как и прежде, требует от танцовщиков не только блестящей техники, но и актерской глубины, психологического проживания каждой роли. Его театр – это всегда синтез жанров, но прежде всего – театр о человеке. Поэтому язык тела здесь – не украшение, а способ мышления.
Борис Эйфман не впервые обращается к произведениям Достоевского. В 1980 году он поставил балет «Идиот», в 1995 – «Братьев Карамазовых», а в 2013-м – новую версию «Братьев Карамазовых» под названием «По ту сторону греха». «Преступление и наказание» стало его четвёртым погружением в мрак и свет души по Достоевскому. Каждый раз – всё глубже.
Балет «Преступление и наказание» – двухактный спектакль на музыку Густава Малера и Бориса Тищенко. Работа над постановкой длилась три года. Премьера состоялась 17 сентября 2024 года.
Борис Тищенко (1939–2010) – выдающийся композитор, один из крупнейших представителей ленинградской композиторской школы второй половины XX века. Ученик Галины Уствольской и Дмитрия Шостаковича, он унаследовал от них не только музыкальную строгость и нравственную бескомпромиссность, но и стремление к философской глубине.
Тищенко создал обширное наследие: 12 симфоний, балеты, концерты, камерные и вокальные сочинения. В его творчестве особое место занимает обращение к литературе: он писал музыку на стихи Блока, Ахматовой, Бродского, Цветаевой, а также музыку к прозе Достоевского. Его пятая симфония (1978), посвящённая памяти жертв политических репрессий, стала важным художественным высказыванием своего времени, написана на тексты политических заключённых и поэтов лагерной темы – в том числе, Варлама Шаламова, Льва Разгона, Анатолия Марченко.
Музыкальный язык Тищенко – экспрессивный, драматичный, с резкими контрастами и сложной ритмикой, сочетает традиции симфонической школы с авангардными приёмами.
Борис Эйфман использует в «Преступлении и наказании» музыку Тищенко не случайно: именно она позволяет передать духовную напряжённость, моральный надлом и надежду на внутреннее преображение.
«Преступление и наказание»
Балет Бориса Эйфмана по роману Ф. М. Достоевского на музыку Г. Малера и Б. Тищенко
Декорации: Зиновий Марголин
Костюмы: Ольга Шаишмелашвили
Свет: Глеб Фильштинский, Борис Эйфман
Балетные спектакли «Преступление и наказание» в исполнении Академического театра балета Бориса Эйфмана пройдут в Оперном театре Тель-Авива, в рамках балетного абонемента с 8 по 13 сентября 2025:
Понедельник, 8 сентября, 20.00
Вторник, 9 сентября, 20.00
Среда, 10 сентября, 20.00
Четверг, 11 сентября, 20.00
Пятница, 12 сентября, 13.00
Суббота, 13 сентября, 18.00
Фотографии: Евгений Матвеев
Текст: Маша Хинич
Организатор гастролей в Израиле Шмуэль Цемах LTD – Йоав Цемах
Билеты в кассе Оперного театра по телефону 03-6927777 или в кассе «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/82850
Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting