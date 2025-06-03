Борис Эйфман представит в Израиле премьеру балета «Преступление и наказание»

Заглавное фото – © Евгений Матвеев

Знаменитый Академический театр балета Бориса Эйфмана выступит этой осенью в Израиле в 17-й раз.

С 8 по 13 сентября 2025 года в Оперном театре Тель-Авива, в рамках балетного абонемента, будет представлена постановка «Преступление и наказание» – новый двухактный балет Бориса Эйфмана по роману Ф. М. Достоевского на музыку Густава Малера и Бориса Тищенко.

Спектакль не пересказывает сюжет романа. Борис Эйфман, обладатель сотен званий и призов, чья авторская хореография сформировала новый тип психологического балетного театра, выстраивает новую художественную конструкцию, в центре которой человек и его внутренний мир.

Этот балет – не ностальгия по литературной классике. «Это не танцевальный подстрочник Достоевского. Мне неинтересно просто иллюстрировать фабулу. Моя задача – заглянуть по ту сторону текста, открыть новое в, казалось бы, хрестоматийном», – подчеркивает хореограф.

В фокусе спектакля – пятеро: Раскольников, Соня Мармеладова, Порфирий Петрович, Свидригайлов и Дуня. Через них Эйфман проговаривает/пританцовывает ключевые темы Достоевского: грех и раскаяние, искупление и духовное перерождение. Балет становится философским размышлением о нравственных ориентирах, которые сегодняшний человек стремительно теряет.

Напомним, что часть семьи Бориса Эйфмана погибла во время Холокоста. Его родители успели эвакуироваться из Харькова в Сибирь во время Второй мировой войны. Сам Борис Эйман родился на Алтае. Эвакуация спасла им жизнь – семья отца Бориса была уничтожена нацистами.

Хореография в новой постановке «Преступление и наказание» предельно экспрессивна, пластика сложна и насыщена символами. Эйфман, как и прежде, требует от танцовщиков не только блестящей техники, но и актерской глубины, психологического проживания каждой роли. Его театр – это всегда синтез жанров, но прежде всего – театр о человеке. Поэтому язык тела здесь – не украшение, а способ мышления.

Борис Эйфман не впервые обращается к произведениям Достоевского. В 1980 году он поставил балет «Идиот», в 1995 – «Братьев Карамазовых», а в 2013-м – новую версию «Братьев Карамазовых» под названием «По ту сторону греха». «Преступление и наказание» стало его четвёртым погружением в мрак и свет души по Достоевскому. Каждый раз – всё глубже.

Балет «Преступление и наказание» – двухактный спектакль на музыку Густава Малера и Бориса Тищенко. Работа над постановкой длилась три года. Премьера состоялась 17 сентября 2024 года.

Борис Тищенко (1939–2010) – выдающийся композитор, один из крупнейших представителей ленинградской композиторской школы второй половины XX века. Ученик Галины Уствольской и Дмитрия Шостаковича, он унаследовал от них не только музыкальную строгость и нравственную бескомпромиссность, но и стремление к философской глубине.

Тищенко создал обширное наследие: 12 симфоний, балеты, концерты, камерные и вокальные сочинения. В его творчестве особое место занимает обращение к литературе: он писал музыку на стихи Блока, Ахматовой, Бродского, Цветаевой, а также музыку к прозе Достоевского. Его пятая симфония (1978), посвящённая памяти жертв политических репрессий, стала важным художественным высказыванием своего времени, написана на тексты политических заключённых и поэтов лагерной темы – в том числе, Варлама Шаламова, Льва Разгона, Анатолия Марченко.

Музыкальный язык Тищенко – экспрессивный, драматичный, с резкими контрастами и сложной ритмикой, сочетает традиции симфонической школы с авангардными приёмами.

Борис Эйфман использует в «Преступлении и наказании» музыку Тищенко не случайно: именно она позволяет передать духовную напряжённость, моральный надлом и надежду на внутреннее преображение.

«Преступление и наказание»

Балет Бориса Эйфмана по роману Ф. М. Достоевского на музыку Г. Малера и Б. Тищенко

Декорации: Зиновий Марголин

Костюмы: Ольга Шаишмелашвили

Свет: Глеб Фильштинский, Борис Эйфман Балетные спектакли «Преступление и наказание» в исполнении Академического театра балета Бориса Эйфмана пройдут в Оперном театре Тель-Авива, в рамках балетного абонемента с 8 по 13 сентября 2025: Понедельник, 8 сентября, 20.00

Вторник, 9 сентября, 20.00

Среда, 10 сентября, 20.00

Четверг, 11 сентября, 20.00

Пятница, 12 сентября, 13.00

Суббота, 13 сентября, 18.00 Фотографии: Евгений Матвеев Текст: Маша Хинич Организатор гастролей в Израиле Шмуэль Цемах LTD – Йоав Цемах Билеты в кассе Оперного театра по телефону 03-6927777 или в кассе «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/82850 Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting