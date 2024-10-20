Заглавное фото: Израильский Вокальный Ансамбль. Фото © Цур Цукер תמונת האנסמבל הקולי הישראלי – צלם צור קוצר

Брамс. Немецкий реквием. Израильский Вокальный Ансамбль открывает сезон 2024-25 гг.

Немецкий реквием Брамса прозвучит в его Лондонской версии для фортепиано в 4 руки, хора и солистов – открытие цикла «Вокальные переживания» Израильского Вокального Ансамбля этого сезона. Концерты пройдут в Хайфе, Раанане, Тель-Авиве и в прямом эфире 7, 8 и 10 ноября в исполнении Израильского Вокального Ансамбля и солистов (Алла Василевицкая – сопрано; Алексей Канунников, баритон; пианисты – Равив Лейбзирер и Рафаэль Скорка) под управлением дирижера Юваля Вайнберга.

Юваль Вайнберг вновь возвращается в Израиль, чтобы возглавить Израильский Вокальный Ансамбль, дирижируя исполнением одного из самого захватывающих музыкальных произведений, прославляющих силу человеческого духа. После начала войны Юваль Вайнберг и музыкальный руководитель Израильского Вокального Ансамбля Юваль Бен-Озер переосмыслили репертуар ансамбля и подготовленные концертные программы, изменив их в соответствии с происходящим в Израиле. Лондонская версия Реквияма Брамса – для хора, солистов и двух пианистов – позволяет хору не только выразить себя, но и привнести голос оставшегося в мире гуманизма в реквиеме, в семи частях которого – прекрасная музыка и тщательно подобранные тексты, создающие хвалебную песнь человечеству и круговороту жизни, включающему в себя и смерть. Вслед за Гёте Брамс говорит: бессмертие человеческого духа – в созидании.

Концерт открытия сезона Израильского Вокального Ансамбля посвящен «Немецкому реквиему» Иоганнеса Брамса – одному из шедевров классического репертуара, чья музыкальная и текстовая глубина открывает новые пласты при каждом прослушивании. Этот Реквием закрепил за молодым Брамсом место одного из самых значительных композиторов Европы

Версия для хора, солистов и фортепиано в четыре руки, которую исполнит Израильский Вокальный Ансамбль, была завершена Брамсом зимой 1866 года и посвящена Кларе Шуман. «Лондонская версия» была впервые исполнена в Англии в 1871 году. Брамс создал Лондонскую версию для фортепиано в четыре руки, предназначенную для камерных исполнений. Эта версия позволила музыке Реквиема звучать в частных салонах и в небольших концертных залх, где не было возможности разместить полный оркестр и хор

Реквием как жанр неисчерпаем: до тех пор пока есть смерть, будут и реквиемы. Иоганнес Брамс, один из величайших композиторов романтической эпохи, создал свой знаменитый «Немецкий реквием» (Ein deutsches Requiem) в 1860-х годах. Его реквием не является стандартной мессой о поминовении умерших, а скорее глубоко личной медитацией на тему смерти, утешения и надежды. В отличие от традиционных реквиемов, написанных на латинскую литургию, Брамс выбрал тексты из Библии на немецком языке Библии в переводе на немецкий язык Мартина Лютера (главным образом из Нового Завета, со вкраплениями из Псалмов). В качестве «либреттистов» выступают евангелисты Матфей и Иоанн, апостолы Пётр, Павел и Иаков, пророк Исайя, царь Соломон, псалмопевец Давид. Брамс сам подобрал тексты из различных глав Библии в немецком переводе Лютера и распределил их на 7 частей.

«Немецкий реквием» находится в русле чисто протестантской, а точнее лютеранской традиции. Этим «Немецкий реквием» отличается от большинства известных реквиемов, написанных в католической традиции на канонические латинские тексты.

«Признаюсь, что охотно опустил бы слово «немецкий» и просто поставил бы «человеческий» – так писал Брамс о «Немецком реквиеме», премьера которого состоялась в апреле 1868 года в Бремене, положив начало мировому признанию Брамса как одного из крупнейших композиторов своего времени. Что заставляет молодого композитора написать произведение, посвященное смерти или, скорее, утешению тех, кто остался? Возможно ли, что смерть близких людей вдохновила Брамса на создание утешительного религиозного произведения, обращенного к живым? Различные исследователи пытаются дать ответ на этот вопрос.

Немецкий реквием – первое крупное произведение Брамса, свидетельствующее о наступлении зрелости композитора, – рождался долго. Мысль о заупокойной мессе, как предполагает друг и биограф композитора Макс Кальбек, возникла в 1856 году в связи со смертью Шумана, другом которого Брамс был в самые тяжелые последние годы.

Непосредственным толчком для сочинения Немецкого реквиема послужила смерть матери Брамса в 1865 году, когда ему было 32 года. Летом следующего года произведение было в основном закончено. Работа над Реквиемом шла в Мюнхене и в горной швейцарской деревне близ Цюриха. Пометка в авторской рукописи гласит: «Баден-Баден, лето 1866 года».

Премьера Немецкого реквиема также растянулась на несколько лет. 1 декабря 1867 года в Вене прозвучали 3 первые части. Подготовленное наспех и небрежно, исполнение оказалось неудачным. Это не смутило композитора и, внеся некоторые изменения, он стал ждать настоящей премьеры. Она состоялась на Страстной неделе 10 апреля 1868 года в кафедральном соборе в Бремене под управлением Брамса и стала его первым триумфом.

Несмотря на триумф, Брамс не считал работу законченной. После второго исполнения он в мае 1868 года дописал еще одну часть, ставшую 5-й. Лирическая, с солирующим сопрано, она наиболее полно воплотила настроения этого сочинения, посвященного матери (показательны слова хора: «Как утешает кого-либо мать его»). В окончательной редакции премьера реквиема состоялась 18 февраля 1869 года в Лейпциге.

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Юваль Вайнберг – дирижер и музыкальный руководитель хора Штутгартского управления вещания и Eurochoir – Европейского молодежного хора. Вайнберг также является главным приглашенным дирижером Хора норвежских солистов и приглашается в качестве дирижера в лучшие профессиональные хоры Европы.

Юваль начал свою музыкальную карьеру в качестве певца в хоре Ли-Рон в Герцлии. После этого он изучал оркестровое дирижирование в Музыкальной школе Бухмана-Мехты в Тель-Авиве и хоровое дирижирование в Высшей музыкальной школе Ханса Эйслера в Берлине и Норвежской музыкальной академии в Осло. В последние годы он руководил проектами в качестве приглашенного дирижера Хора Шведского радио, Мюнхенского камерного оркестра, Collegium Bach Berlin и другими, а также регулярно приглашается дирижировать хором Баварского радио и хором Берлинского радио.

Солистка Израильской Оперы сопрано Алла Василевицкая родилась на Камчатке. Окончила академию в Москве и репатриировалась в Израиль в 2008 году, где участвовала в Оперных семинарах. Завоевала две премии на конкурсе молодых певцов в Вене. В ее репертуаре – десятки ведущих оперных партий.

Алексей Канунников, бас-баритон, родился в 1972 году в России. После иммиграции в Израиль в 1992 году продолжил обучение вокалу в Музыкальной академии Рубина в Иерусалиме. С 2005 года поет в проектах Израильского Филармонического Оркестра. Алексей Канунников – лауреат стипендии Американо-израильского культурного фонда, выступал на Фестивале оперных певцов Израиля.

Равив Лейбзирер – израильский пианист и органист, бакалавр Музыкальной школы Бухмана-Мехта при Тель-Авивском университете, магистр Музыкальной академии Цюриха в Швейцарии. Лауреат наград и стипендий, в том числе от Культурного фонда Америка-Израиль, Фонда Бухмана-Хаймана и стипендии от организации Ротари. Равив Лейбзирер выиграл множество конкурсов, в том числе конкурс памяти Арианы Кац Музыкальной школы Тель-Авивского университета, конкурс мастер-классов Тель-Хай и конкурс «Авив» 2012 года.

Начиная с 2017 год преподает в Израильской консерватории в Тель-Авиве и в Музыкальном центре «Клор» в Кфар-Блюме и продолжает выступать в Израиле и в мире как солист и в составе камерных ансамблей.

Рафаэль Скорка – пианист, 1988 года рождения. Он – лауреат Первого международного музыкального конкурса в Харбине в Китае в 2018 году. В 2021 году стал обладателем премии «Дуэт» и премии «Барокко» на Международном конкурсе пианистов в Китае. Начал свое обучение игре на фортепиано в Музыкальной консерватории в Кармиэле, затем получил степень бакалавра Академии музыки и танца в Иерусалиме, а также степень магистра и доктора Кливлендского института музыки в США. Сегодня Рафаэль Скорка – пианист Израильской Оперы и оперной студии «Мейтар», и независимый музыкант в составе Израильского Филармонического Оркестра. Скорка участвует в международных музыкальных фестивалях, выступает с Иерусалимским симфоническим оркестром, Израильским Симфоническим Оркестром Ришон ле-Циона, Беэр-Шевской Симфониеттой и другими.

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Израильский Вокальный Ансамбль «Ха-Коли ха-Исраэли», отметивший в 2023 году свое 30-летие, основанный дирижером и художественным руководителем Ювалем Бен-Озером в 1993-м году, давно занял место ведущего камерного хора в стране. Ансамбль состоит из профессиональных певцов-солистов, выступает в лучших залах и на фестивалях в Израиле, участвует в концертах с ведущими оркестрами страны; завоевал первые премии на международных конкурсах хоров на Мальте, в Испании и Бельгии.

С момента своего создания ориентируется на самые высокие художественные стандарты, вносит огромный вклад в популяризацию творчества израильских сочинителей и распространение вокальной музыки. Вокально-камерный репертуар ансамбля простирается от средневековой музыки до современной музыки, включая авангардные произведения и записи саундтреков к фильмам.

Израильский Вокальный Ансамбль выступает с ведущими оркестрами Израиля, в том числе с Израильским Филармоническим, Иерусалимской Камератой, Иерусалимским Симфоническим оркестром, Камерным оркестром кибуца Нетании. Помимо выступлений под управлением Юваля Бен-Озера, ансамбль выступает с дирижерами мирового уровня: Фридером Берниусом, Джоном Полом, Эндрю Пэрротом, Энтони Роули и другими.

Ансамбль регулярно участвует в сериях концертов в крупных городах Израиля и принял участие в трех премьерных выступлениях на Фестивале Израиля. Он также участвовал в международных фестивалях в Португалии, Германии, Франции, Люксембурге, Сардинии, Словении, Корее и других странах. Помимо абонементной серии концертов, ансамбль ежегодно проводит проект «Сделано в Израиле», в рамках которого представляет новые аранжировки и премьеры израильских сочинений и молодых дирижеров.

Дирижер и музыкальный руководитель ансамбля Юваль Бен-Озер – один из самых выдающихся хоровых дирижеров Израиля. В качестве приглашенного дирижера он дирижировал всеми важными оркестрами Израиля, а также оркестрами и хорами Европы и Южной Америки. В качестве дирижера хора работал в филармонических концертах под управлением величайших дирижеров мира: Зубина Меты, Джеймса Уэйна, Даниэля Баренбойма, Антонио Паппано, Даниэля Орена и Джузеппе Синополи. Юваль Бен-Озер также является музыкальным руководителем и дирижером «Объединенного хора кибуцев». В прошлом редактировал и вел программу «Хоры» на радиостанции «Коль ха-музика», а с недавних пор ведет персональную программу «Дирижер по четвергам». Помимо этого, Юваль Бен-Озер также является востребованным консультантом и лектором в бизнес-организациях по вопросам лидерства и командной работы в рамках уникальной программы, сочетающей музыку и менеджмент.

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Израильский Вокальный Ансамбль. Брамс. Немецкий реквием.

Лондонская версия для фортепиано в 4 руки, хора и солистов.

Солисты:

Алла Василевицкая – сопрано.

Алексей Каннуников, баритон

Пианисты – Равив Лейбзирер и Рафаэль Скорка.

Приглашенный дирижер: Юваль Вайнберг (Германия-Израиль)

Хайфа, зал «Раппопорт» – 7.11.24, четверг, 20:00

Раанана, Центр музыки и искусства – 8.11.24, пятница, 12:00

Тель-Авивский музей искусств, зал «Реканати» – 10.11.24, воскресенье, 20:00

Онлайн-зал, трансляция и запись – 10.11.24, воскресенье, 20:00

Заказ билетов по телефону 074-7012112 и на сайте https://ivocal.co.il/

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/TheNewIsraeliVocalEnsemble

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/1591026961478104/1591026978144769

Израильский Вокальный Ансамбль продолжает свой успешный проект онлайн-зала, благодаря которому поклонники ансамбля могут не только посещать концерты в залах, но и смотреть их с помощью трансляции, обеспечивающей высококачественную передачу видео и звука.

Билеты по телефону – 074-7012112.

Ссылка на сайт https://ivocal.co.il

Канал Израильского Вокального Ансамбля в youtube – https://www.youtube.com/user/TheNIVE1

Все фотографии предоставлены пресс-службой Израильского Вокального Ансамбля