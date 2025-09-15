Братья Хенкины: Параллельные воспоминания

Верхнее фото: Яков Хенкин. Танцы на улице. Ленинград, 1930-е. Henkin Brothers Archive

Новая выставка «Евгений и Яков Хенкины: Параллельные воспоминания («Образы памяти») в MUZA – Музей Эрец-Исраэль в Тель-Авиве.

Музей Эрец-Исраэль с гордостью представляет первую в Израиле выставку братьев Якова и Евгения Хенкиных, по сути – вторую музейную выставку их архива. Снимки Хенкиных уже экспонировались в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге, а также на фестивале фотографии в Милане. Архив братьев Хенкиных, хранящийся в Лозанне, насчитывает более 7500 единиц хранения и является подлинным сокровищем памяти о временах и мирах, которых уже нет, редким свидетельством эпохи – сокровищницей знаний о той повседневности, что исчезла в вихре XX века. К этому архиву обращаются исследователи фотографии, еврейской истории и кураторы. Но его значение заключается не только в научной, но и в культурной и эмоциональной сферах, в особой визуальной культуре.

Выставка – это 150 фотографий из 7500 оцифрованных снимков двух братьев – Якова и Евгения Хенкиных, живших сто лет назад параллельно в Петербурге и Берлине.

Сами они не называли себя фотографами, они были обычные горожанами того времени, но их случайные снимки, чудом сохранившиеся, чудом найденные, чудом восстановленные, стали частью истории.

И ещё одно чудо – параллельность.

Братья жили порознь, но снимали на одни и те же темы: пейзажи, натюрморты, интерьеры, портреты, дети, семьи, спорт. Между ними всегда оставалась внутренняя связь, а эти фотографии – не студийные, а спонтанные, сделанные на ходу – были формой их тихого сопротивления. Личная камера позволяла выйти на улицу и запечатлеть «момент истины».

Приходите на эту выставку, чтобы увидеть 150 мгновений, которые никогда не повторятся. Увидеть момент «перед бурей» – мир на пороге катастрофы.

Есть архивы, о которых говорят сухо: инвентарные номера, условия хранения, температура в фондах. А есть архивы, где каждая коробка – как чья-то непрочитанная записка самому себе, отложенная «на потом». История братьев Евгения и Якова Хенкиных относится к этой второй категории: семь с половиной тысяч фотографий, снятых в Берлине и Ленинграде в 1920-30-е годы, долгое время хранились в металлических коробках в квартире их потомков в Петербурге, и только в конце 2000-х были систематизированы и оцифрованы. Позже возникла Ассоциация архива братьев Хенкин в Лозанне в Швейцарии (HBAA – https://henkinbrothers.com/, https://www.facebook.com/HenkinBrothers), началась научная и выставочная работа, и стало ясно, что перед нами большая и цельная летопись повседневности ушедшего времени.

Перенесемся на шаг назад: к первому публичному открытию архива. В 2017 году Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге показал 142 фотографии на выставке «Братья Хенкины. Открытие. Люди 1920–1930-х годов в Берлине и Ленинграде», а в 2019 году вышел альбом-монография Les Frères Henkin (Éditions Noir sur Blanc) со 180 фотографиями и текстами Даньёля Жирардена, Лорэн де Мо, Дениса Маслова, Ольги Вальтер и предисловием Георгия Пинхасова.

MUZA – Музей Эрец-Исраэль – представляет первую в Израиле выставку братьев Хенкиных «Параллельные воспоминания» («Образы памяти»). Здесь архив говорит на иврите, русском и английском – буквально и фигурально. В залах выстроены параллельные линии: одна стена отдана Евгению, другая – Якову; вокруг – увеличенные фрагменты, тематические секции: от повседневности до тревожных примет времени. Раз Самира, заместитель директора MUZA и главный куратор музея, выстроила выставочный маршрут так, чтобы зрители, не теряя нить между двумя городами и двумя биографиями, заметили главное – параллельность взглядов и мотивов, независимо от того, на какой набережной снимали и какой флаг попадал в кадр.

История выставки началась задолго до ее монтажа. Работа с архивом, предпринятая в Швейцарии, позволила увидеть весь массив – от первых контактов семьи с музеями до больших публикаций. Ольга Вальтер, внучка Якова и руководитель Ассоциации архива, и ее сын – Денис Маслов, который много лет занимается исследованием и публикацией фотографий – те, без кого эти кадры так и остались бы в семейном кругу.

В выставочном зале не покидает ощущение, что братья работали рядом. Хотя Евгений в 1925 году переехал в Берлин, а Яков остался в Ленинграде, темами они занимались схожими: пейзажи, интерьеры, натюрморты, животные, портреты, спорт. Камеры – лёгкие, подвижные – позволяли снимать «на уровне глаз», без героизации: не триумф спортсмена, а его тренировка; не парад как ритуал, а толпа, как живая ткань. Эта оптика роднит Хенкиных с ранней «уличной фотографии», где движение важнее позы, а секундная случайность становится ключом к пониманию времени.

Отдельный раздел посвящён спорту. В обеих культурах – нацистской Германии и Советского Союза – физическая культура была важной частью конструирования образа «нового человека», единства, силы. Но у Хенкиных это не пропагандистский ракурс; взгляд остаётся человеческим: усталость, попытка, преодоление, улыбка после неудачи. Так спорт возвращается к своему простому смыслу – телесному опыту и коллективной игре, а не лозунгу.

Есть кадры, где запечатлена обычная жизнь: рынок, кафе, семейные прогулки. И есть – где в угол снимка попадает надпись «евреям вход воспрещён», предвыборная афиша НСДАП или флаг со свастикой на детской площадке – случайно выхваченные детали. Евгений прожил в Берлине около десяти лет: любил автомобили, снимал строительство метро, преподавал в музыкальной академии и славился как виртуоз терменвокса.

В каталоге выставке, среди прочих статей, опубликована статья историка Александра Дарда о жизни евреев в Германии через призму фотографий Евгения Хенкина. Ему удалось опознать дом Евгения по балкону, который повторяется на многих снимках: позже выяснилось, что вся улица была еврейской и почти все её жители погибли.

В некоторых кадрах проступают плакаты выборов 1936 года, в других – надписи «евреям вход воспрещён». Но акцент все равно на быте: кафе, салоны, строительство берлинского метро. Евгений любил автомобили, у него была собственная машина, и сегодня исследователи по номерам машин восстанавливают биографии владельцев, связываются с их потомками.

На другой стене – Ленинград Якова Хенкина. Здесь немало массовых и официальных сцен, но рядом – портрет дочери, двор, игры. В эпоху, когда социалистический реализм предлагал «правильный» образ жизни, камерные фотографии Якова оставались личной альтернативой. Они не спорили, а фиксировали, не комментировали, а показывали.

Эта экспозиция – не о прошлом, а о том, что в каждодневности всегда есть значение. Фотографии братьев Хенкиных позволяют увидеть общее через частное, без лозунгов и поучений. Это выставка о важности человеческого взгляда в мире, где всё рушилось на глазах, и о том, как параллельные биографии дают зрителю возможность видеть и сравнивать, а не выбирать «правильную» версию.

Печать выполнена специально для выставки: сканы высокого разрешения раскрывают детали и показывают следы времени – царапины, потертости. Никакой ретуши, но лишь уважение к материалу.

Эта выставка для тех, кто интересуется историей без заглавных букв, для тех, кто любит фотографию как медия, как чувство, фиксацию и искусство.

Из пресс-релиза:

Ольга Вальтер, внучка Якова Хенкина и президент Архива братьев Хенкин, подчеркивает:

«Для меня огромная радость и воплощение личной мечты – представить работы дедушки и его брата в Израиле. Эти фотографии напоминают нам о человеческом в смутные времена. Архив братьев Хенкин рад возникшему сотрудничеству с Музеем MUZA в Тель-Авиве, а лично я рада воплощению давней задумки – представить фотографии братьев Хенкиных в Израиле. Мы начали работу над проектом еще в 2022 году, когда политическая и военная ситуации были совсем иные. Несмотря на сегодняшние трудности и напряженность, мы выбрали путь продолжения совместной работы с этим крупным культурным институтом и его замечательным коллективом, что позволило нам создать особые связи с людьми и местом и прийти к взаимопониманию. Ведь именно это подчеркивают фотографии братьев Хенкин – гуманистические и человеческие аспекты жизни даже в смутные времена».

Ами Кац, генеральный директор MUZA, отмечает:

«Для нас большая честь – представить и сохранить рассказы и судьбы, которые история пыталась стереть и заглушить. Выставка «Братья Хенкин: Параллельные воспоминания» соединяет личные судьбы с коллективной памятью и показывает, что культура способна проливать свет даже спустя почти век. Я горжусь тем, что MUZA может представить широкой публики столь богатое и разнообразное творчество братьев Хенкин и показать ту эпоху, в которую они жили».

Раз Самира, заместитель директора MUZA и главный куратор музея:

«Я взволнована и счастлива, что выставка братьев Хенкиных проходит в MUZA. Их фотографии – это важнейший вклад в понимание культуры межвоенного времени и звучат они сегодня не менее остро. Их работы – это поиск человечности в мире, который рушился на глазах. Творчество братьев Хенкин, и, прежде всего, их взгляд, отражает поиск человечности в мире, и потому значение их фотографий – не только академическое, но и культурное и гуманистическое. Я благодарю Ольгу Вальтер и Дениса Маслова, основателей Ассоциации архива братьев Хенкин, за их неоценимую помощь на всех этапах подготовки выставки».

Братья Евгений (1900–1938) и Яков (1903–1941) Хенкины

Евгений и Яков были еврейскими фотографами-любителями, работавшими в 1920–30-е годы ХХ века. Их жизнь и творчество протекали параллельно в двух столицах культуры: космополитическом Берлине Веймарской республики и советском Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Малые камеры Leica и FED (советский аналог Leica), которыми они пользовались, позволяли снимать повседневную жизнь: целующиеся пары на набережных, детей, лепящих лодки из песка, уличные шествия, семейные застолья, короткие поездки за город. В их кадрах – будни, наполненные светом и уязвимостью, в которых постепенно проступают тревожные знаки времени: антисемитские надписи на стенах, лозунги партии Гитлера, символика новой идеологии.

В межвоенные десятилетия еврейские общины по всей Европе, особенно в таких культурных центрах, как Берлин, Вена, Москва и Ленинград, переживали период интеграции, но одновременно находились под нарастающей экзистенциальной угрозой. Евреи поступали в университеты, работали в области культуры, в журналистике, овладевали свободными профессиями. Городская жизнь позволяла им вести бургерский образ жизни – отпуска, досуг, светское образование, физическая культура, спорт, покупки. Фотографии в целом и работы братьев Хенкин в частности отражали этот процесс – с одной стороны, как буржуазный идеал, а с другой – как свободное самовыражение.

Но это было время и растущих противоречий: рост национализма в Германии и становление коммунизма в Советском Союзе превращали еврейскую идентичность в подозрительное, а порой и подавляемое явление. В Советской России евреи столкнулись со сложной дилеммой между следованиями социалистическим воззрениям и сохранением признаков идентичности. В Германии же, даже будучи частью культурной элиты, они становились легкой мишенью для делигитимации и клеймились как «чужаки» в самой гущей немецкой повседневности.

В 1925 году Евгений Хенкин покинул Россию и переехал в Берлин. Там он развивал любовь к сценическим искусствам, главным образом к музыке, и исследовал авангардные направления культуры. Он снимал сцены буржуазного досуга – семьи в парках, в кафе. Но в его снимках уже угадывались предвестники катастрофы: антисемитские надписи на еврейских магазинах; предвыборные плакаты национал-социалистской партии 1933 года; дети, играющие под свастикой.

Яков Хенкин оставался в Советском Союзе, где в искусстве господствовал социалистический реализм, выдвигавший в центр образ рабочего, крестьянина, солдата и достижения индустриализации. Вопреки господствующему социалистическому реализму, Яков Хенкин создавал личные и камерные фотографии – альтернативу официальной визуальной риторике и развивал человечный и подлинный взгляд на жизнь при режиме.

В 1936 году Евгений вернулся в СССР. В 1937-м его арестовали в ходе «сталинских чисток», а в начале 1938 года расстреляли, похоронив в безымянной могиле. В 1941 году, с началом германского вторжения, Яков добровольно вступил в Красную армию. Он воевал на Ленинградском фронте, был тяжело ранен, умер от ран и похоронен на военном кладбище в пригородах Ленинграда.

Выставка сопровождается обширным каталогом с черно-белыми фотографиями братьев Хенкиных, обширной статьей куратора об их творчестве и дополнительными текстами на иврите и английском языке.

Благодарность анонимному меценату, сразу поверившему в проект; Фонду Le Cédre и его президенту Элиасу Кулукундису за постоянную поддержку; а также Фонду Леонида Соловьёва и Елены Зискин за содействие в издании первого каталога братьев Хенкин на английском и иврите.

В экспозиции есть и технологический мостик к сегодняшнему дню – проект «Воображаемая реставрация», сделанный специально для этой выставки. Несколько старых снимков расширены, анимированы и раскрашены в VR. «Воображаемая реставрация» – интерактивная видеоработа в виртуальной реальности (VR) Итая Бен-Йосефа – режиссёра, художника, исследователь видео и новых медиа.

«Воображаемая реставрация» исследует взаимосвязь и точки соприкосновения передовых цифровых технологий, художественной интерпретации и архивных фотографических материалов. С помощью искусственного интеллекта, видеоманипуляций, цветовых обработок и ручной ретуши каждая фотография прошла путь расширения и воссоздания, превратившись в интерактивное пространство с обзором на 360 градусов.

На выставке также демонстрируется документальный фильм Алексея Пивоварова о братьях Хенкиных – «Удивительная история братьев Хенкиных, авторов неофициальной фотохроники 1930-х».

*****

«Евгений и Яков Хенкины: Параллельные воспоминания («Образы памяти»).

Первая в Израиле выставка братьев Хенкиных – фотографов, работавших параллельно в Ленинграде и Берлине.

Куратор выставки: Раз Самира

Со-куратор: Илана Эллада Мататов

Открытие: 19 сентября 2025 года

Закрытие: 7 февраля 2026 года

Адрес: MUZA – Музей Эрец-Исраэль – ул. Хаим Леванон, 2, Рамат-Авив, Тель-Авив

Часы работы:

Понедельник, среда – 10:00–16:00

Вторник, четверг – 10:00–20:00

Пятница – 10:00–14:00

Суббота – 10:00–18:00

Воскресенье – музей закрыт

Телефон: 03-6415244

Сайт: https://www.eretzmuseum.org.il/

Facebook: https://www.facebook.com/eretzmuseum/

Instagram: https://www.instagram.com/eretzisraelmuseum/

Архив Братьев Хенкиных – – https://henkinbrothers.com/ , https://www.facebook.com/HenkinBrothers

Все права на фотографии и работы братьев Хенкин принадлежат Ассоциации архива братьев Хенкин (HBAA), Швейцария.