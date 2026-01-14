Вернер Браун. «Между водой и небом»

По-моему я уже упоминала про открытие выставки Вернера Брауна «Между водой и небом». Упоминать упоминала, но всего не упомнить на фоне общего выставочного ажиотажа, ливней, новостей из Киева и далее по списку, до середины которого не добраться. Так что еще раз и подробнее. И, конечно, уже жалею, что не купила каталог. Было лень тащить книжку в сумке, а теперь придется ехать в музей, чтобы еще раз посмотреть выставку и всё-таки купить каталог. Потому что эта история – история глазами Вернера Браун, ретроспектива которого проходит сейчас в Музее Эрец-Исраэль MUZA в Тель-Авиве

«Первым делом, которым я занялся с самого начала своей карьеры в этой стране, была фотожурналистика. Что касается аэрофотосъемки, подводной фотографии и съемок лыжного спорта – это во мне было с детства: желание «летать» в воздухе. Я много раз видел во сне, как хочу лететь, а нырять – это всё равно что летать. Должен признаться, что теперь мне это уже не снится. Видимо, я налетался достаточно».

(Вернер Браун, 2001

MUZA, Музей Эрец-Исраэль, Тель-Авив, представляет первую в Израиле масштабную ретроспективную выставку Вернера Брауна (1918–2018) – одной из центральных и ведущих фигур израильской фотографии. Выставка сосредоточена на его уникальном взгляде – взгляде, движущемся между небом и водой, между документом и искусством, – и впервые объединяет обширные блоки его работ, включая редкие старые отпечатки наряду с современными дигитальными версиями.

Выставка продолжает плодотворное и длительное сотрудничество между музеем и Фондом по сохранению наследия Вернера и Анат Браун, в рамках которого учреждена Премия Брауна в области фотографии, развиваются образовательные программы для школьников из периферийных районов с акцентом на фотографию, а также углубляется работа с наследием местной фотографии как частью культурного дискурса в Израиле.

Огромный архив Вернера Брауна, включающий сотни тысяч негативов, аккуратно систематизированных и каталогизированных, является важнейшим источником для изучения визуальной истории Израиля, но также и окном в душу фотографа, стремившегося сохранить достоинство своих героев. Эта выставка стремится дать зрителю возможность встретиться с изображениями в том виде, в каком они были рождены. Она приглашает нас заново задуматься о том, как формируется память, как сохраняется взгляд и как фотография превращается из мимолётной ситуации в наследие.

Представление ретроспективной выставки Вернера Брауна в MUZA – это веха в увековечивании его деятельности и в открытии его основополагающего творчества для широкой публики. Фонд Брауна видит в этой выставке возможность вернуть творчество Вернера Брауна на достойное ему место в истории израильской фотографии».

Гай Раз, куратор выставки:

«Пытаясь подытожить творческий путь Вернера Брауна, можно очертить контуры его “фотографического взгляда”. Браун, родившийся в Германии и снимавший в Израиле, двигался по этой земле, с одной стороны, как восторженный сионист-израильтянин, а с другой – как романтический немецкий турист. Его фотография рождается также между двумя взглядами – взглядом путешественника на природу и взглядом городского фланёра.

Стереоскопическое соединение этого многообразия углов зрения и создаёт “взгляд Вернера Брауна”. Он смотрел прямо на реальность нашей жизни в первые десятилетия существования государства и оставил нам оригинальный и увлекательный визуальный документ – между водой и небом».

Вернер Браун принадлежит к числу фотографов, работавших в стране в формирующие годы Государства Израиль, и его карьера неразрывно связана с развитием израильской документальной и художественной фотографии. Он снимал для сионистских фондов, для центральных газет и журналов, среди которых «Гаарец», «Едиот Ахронот» и «Ха-Олам ха-Зе». Его фотографии появлялись более чем на ста обложках газет в Израиле и за рубежом, включая «Давар ха-Шавуа», «Ба-Махане» и New York Times. Браун документировал войны Израиля, исторические судебные процессы, в том числе процесс Эйхмана (1961) и процесс Козо Окамото (1972), а также деятельность Кнессета Израиля с первых дней в Доме Фрумина и до строительства нынешнего здания. Он был первым подводным фотографом в Израиле, создал первые же серии аэрофотосъёмки и был одним из авторов снова – первого – в Израиле цветного фильма о природе, снятого на озере Хула.

Наряду с документированием истории и пространства, Браун снимал и портреты ключевых фигур израильской культуры и общества, среди которых Давид Бен-Гурион и Леа Гольдберг, а также занимался фотографией ню – областью, в которой он сочетал человеческую чуткость с непрерывным исследованием тела, времени и взгляда.

В своих фотографиях Браун параллельно движется между двумя точками зрения: взглядом путешественника на природу и взглядом городского фланёра. Соединение этих двух перспектив создаёт уникальный ракурс, объединяющий документальную точность с глубокой эстетической чувствительностью. Фотографические блоки на выставке не выстроены в хронологическом порядке и подчёркивают художественное измерение, заложенное в его документальной фотографии. Через обращение к воде, воздуху и пространству Браун предлагает сложное прочтение израильской реальности первых десятилетий существования государства.

Наряду с современными печатными версиями на выставке представлены оригинальные отпечатки, отобранные и напечатанные в свое время самим Брауном. Среди прочего демонстрируются серии, созданные им во время пребывания в сельскохозяйственных подготовительных лагерях в Скандинавии: черно-белые фотографии сбора урожая, жатвы и рыболовства, отличающиеся мягким европейским светом и влияниями фотографии и искусства Германии того времени. Эти снимки перекликаются – как эстетически, так и тематически – с его более поздними работами для сионистских фондов в Израиле.

Также впервые представлены три зсерии Stick & Stav – инсценированные и юмористические серии с изображением спичек, созданные Брауном в 1940-е годы и опубликованные в скандинавской прессе, а позднее – в начале 1950-х годов – в газете «Ба-Махане». Кроме того, экспонируются фотографии, специально отпечатанные для конкурса «Капа-Шим» (1959) и конкурса «Шведская ярмарка» Клуба фотожурналистов в Гётеборге (около 1960 года), а также пара женских ню – «Рори и кошка», фиксирующая одну и ту же модель с разницей в 22 года и предлагающая поэтический диалог о теле, времени и взрослении. Представление оригинальных отпечатков рядом с современными печатными версиями позволяет ощутить «ауру» винтажных работ и выстроить широкий, материальный и исторический взгляд на творчество Вернера Брауна.

*****

MUZA, Музей Эрец-Исраэль, Тель-Авив,

«Вернер Браун – между водой и небом»

Куратор выставки: Гай Раз

Павильон истории почты и филателии

До 12 апреля 2026 года

Выставку сопровождает каталог, включающий подборку фотографий Вернера Брауна и статьи Гая Раза, Алекса Ливака и доктора Лави Шая.

Адрес музея: ул. Хаим Леванон, 2, Рамат-Авив, Тель-Авив

Цена билета: 58 шекелей

Дети до 18 лет: бесплатно | солдаты: бесплатно (при предъявлении военного удостоверения)

Студенты: 39 шекелей | пенсионеры: 29 шекелей

Часы работы:

Понедельник, вторник, среда: 10:00–16:00

Четверг: 10:00–18:00

Пятница: 10:00–14:00

Суббота: 10:00–16:00

По воскресеньям музей закрыт

https://www.eretzmuseum.org.il/en/exhibitions/werner-braun-photographs/

Текст – Маша Хинич. Все фотографии предоставлены пресс-отделом MUZA – Музея Эрец-Исраэль