Celtic Throne возвращается в Израиль: «Мы хотим закончить то, что начали»

Знаменитое ирландское танцевальное шоу возвращается в Израиль, чтобы завершить гастроли, прерванные летом 2025 года. С 5 по 19 ноября 2026 года — Тель-Авив, Иерусалим, Хайфа и Беэр-Шева.

В ноябре 2026 года в Израиль возвращается Celtic Throne — Mystery of Ireland — масштабное ирландское шоу, в котором традиционный ирландский танец встречается с театром, оригинальной музыкой, кинематографическими видеопроекциями, акробатикой и элементами боевых искусств.

Стремительный ритм и знаменитая техника ирландского танца, мощная музыка, десятки артистов, эффектная сценография и древние ирландские легенды превращают Mystery of Ireland в настоящее театральное приключение.

«Представьте себе классическое ирландское танцевальное шоу вроде Riverdance или Lord of the Dance, соединённое с мюзиклом Вест-Энда и голливудским фильмом», — так описывает постановку её режиссёр Брэд Макдональд.

Но предстоящие гастроли для артистов Celtic Throne — гораздо больше, чем очередной международный тур. Они возвращаются в страну, которую летом прошлого года им пришлось покинуть совсем не по своей воле.

«Мы знали, что должны вернуться»

Летом 2025 года Celtic Throne стал одним из первых крупных зарубежных коллективов, приехавших на гастроли в Израиль после 7 октября. В составе труппы есть дети и подростки, но артисты решили приехать в нашу страну в сложный для неё период, чтобы поддержать израильскую публику.

Гастроли начались успешно. Однако спустя всего через несколько часов, после третьего спектакля всё изменилось.

«Это было невероятно, — вспоминает Брэд Макдональд. — После прекрасного спектакля в Хайфе мы легли спать счастливыми и спокойными, а через несколько часов проснулись уже в стране, находящейся в состоянии войны».

Несмотря на происходящее, артисты поначалу надеялись продолжить выступления. Но в соответствии с распоряжениями командования тыла оставшиеся спектакли пришлось отменить. Воздушное пространство Израиля было закрыто, и 55 участников труппы и технической команды покинули страну через Египет.

Однако уже тогда они приняли решение: Celtic Throne обязательно вернётся. «С того момента, как нам пришлось отменить гастроли, мы знали, что должны вернуться, — говорит Макдональд. — После того как мы сами хотя бы немного почувствовали, через что проходят жители Израиля, нам стало ещё важнее закончить то, что мы начали. Сейчас Израилю особенно нужны любовь, поддержка и человеческое участие. И именно это мы хотим привезти с собой».

Для ведущего танцовщика шоу Джуда Флурри встреча с израильской публикой оказалась настолько значимой, что после возвращения домой он начал учить иврит. В специально записанном видеообращении он уже на иврите говорит: «От имени Celtic Throne я хочу сказать народу Израиля: мы вас любим. Мы очень по вам скучаем. И не можем дождаться возвращения».

Ирландский танец — и гораздо больше

В основе шоу Mystery of Ireland лежит таинственная эпическая история, вдохновлённая древними ирландскими хрониками и преданиями о легендарном мудреце и законодателе Оллаве Фоле.

Создатели постановки опираются на традиции ирландского танца, но намеренно выходят далеко за рамки привычного жанра. Танец здесь становится частью большого театрального действа, соединяясь с драматургией, видеорядом, акробатикой, элементами боевых искусств и современными сценическими технологиями.

Оригинальную музыку к спектаклю написал известный ирландский композитор Брайан Бирн, номинант на премию «Золотой глобус», работающий в театре и кино и сотрудничавший с такими артистами, как Боно и Шинейд О’Коннор.

«Мы сохраняем всё, за что зрители любят ирландский танец: невероятную работу ног, ритм, энергию, мощные удары, — рассказывает Джуд Флурри. — Но одновременно пытаемся двигаться дальше. Мы используем акробатику, элементы боевых искусств, реквизит и даже некоторые возможности искусственного интеллекта, чтобы по-новому взаимодействовать с танцем на сцене».

Большая семья Celtic Throne

У Celtic Throne есть ещё одна необычная особенность. Многие участники шоу приходятся друг другу родственниками: на одной сцене выступают братья и сёстры, кузены, родители и дети.

«Celtic Throne создавался семьями для семей, — говорит Брэд Макдональд. — И это чувствуется на сцене. Между артистами существует связь, которую невозможно сыграть или поставить хореографически. Публика её ощущает».

Одна из ведущих участниц постановки — Виенна Флурри, сестра Джуда. Она танцует и поёт в спектакле, а также является одним из его ведущих хореографов. «Я участвую в большом международном шоу, танцую и пою под потрясающую музыку одного из выдающихся современных ирландских композиторов, – замечает Виенна. – Но при этом рядом со мной на сцене мой брат, мои кузены и мои самые близкие друзья. А теперь мы снова сможем выступить перед израильской публикой и принять её в нашу семью».

Год назад гастроли Celtic Throne в Израиле закончились совсем не так, как планировали артисты. Труппа покидала страну через Египет, не успев сыграть большую часть запланированных спектаклей. И в этом ноябре они возвращаются, чтобы снова выйти на сцену, встретиться с израильскими зрителями и закончить то, что начали.

Celtic Throne — Mystery of Ireland

Четверг, 5 ноября, 20.30, Оперный театр Тель-Авива

Понедельник, 9 ноября, 20.30, Иерусалимский театр, зал «Шеровер»

Четверг, 12 ноября, 20.30, Зал «Аудиториум» в Хайфе

Четверг, 19 ноября, 20.30, Центр сценических искусств в Беэр-Шеве

Билеты на сайте Ticketmaster: https://discover.ticketmaster.co.il/event/celticthrone2026/

Photos by Celtic Throne

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting