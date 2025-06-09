Впервые в Израиле! Шоу Celtic Throne и таинственная история Ирландии

В рамках мирового турне в Израиле впервые выступает американский танцевальный ансамбль Celtic Throne с потрясающим шоу Mystery of Ireland. Концерты ансамбля Celtic Throne пройдут с 8 по 17 июня в Тель-Авиве, Хайфе, Беэр-Шеве и Иерусалиме.

Шоу Mystery of Ireland получило восторженные отклики зрителей и критиков во многих странах. «Это необычное, новаторское и вдохновляющее сочетание классического ирландского танца с впечатляющей акробатикой, боевыми искусствами, оригинальной хореографией, сложными декорациями, драматическим светом, спецэффектами и кинематографическим видео, которое совершает настоящую революцию в мире сценического искусства», – пишет об этом представлении пресса.

Celtic Throne – американский танцевальный коллектив, специализирующийся на зрелищных ирландских шоу. Премьера его первого спектакля состоялась в 2020 году, и с тех пор коллектив активно гастролирует по США и миру, давая десятки аншлаговых выступлений. Celtic Throne исследует древние истоки классического ирландского танца и раскрывает весь его потенциал в исполнении, какого ещё не видел мир. Каждое шоу ансамбля представляет собой поразительное слияние различных сценических искусств, поднимающее уровень выступлений на новые высоты. Акробатические элементы, которые гармонично вплетены в танец, раздвигают границы возможного, создавая динамичную и эмоционально насыщенную картину. А интегрированные в хореографию элементы боевых искусств добавляют энергии и драматизма, вызывая восхищение у зрителей.

Одной из особенностей коллектива является его уникальный состав. На сцену выходит более 30 танцоров, танцовщиц и музыкантов – от пяти до тридцати лет. Это придаёт выступлениям живость, широкий эмоциональный диапазон и особую многоплановость. Благодаря соединению традиционного ирландского степа с элементами театра, кино и современной сценографии, каждое шоу становится не просто выступлением, а настоящим художественным высказыванием.

Сюжет шоу Mystery of Ireland основан на одном из важнейших эпизодов истории Ирландии— легенде об Оллаве Фоле, великом мудреце и законодателе, оставившем глубокий след в жизни своей страны. Его наследие представляло собой квинтэссенцию мудрости и нового мировоззрения.

Постановка оживляет таинственные страницы ирландской истории, внушает чувство уважения к её наследию и показывает, как легендарные личности сформировали мир и будущее целого народа.

На сцене разворачивается грандиозное историко-культурное путешествие с яркой хореографией, выразительной визуальной эстетикой и продуманной режиссурой. Через магию танца, музыку и визуальный рассказ зрители погружаются в мир героических мифов и становления народа. Это история о том, как прошлое продолжает жить в каждом движении, в каждом аккорде и в каждом вдохе зала.

Хореография, поражающая своей оригинальностью и креативностью, становится не просто основой шоу, а переосмыслением самого подхода к сценическому искусству. Сложные, продуманные до мелочей декорации и выразительное световое оформление создают на сцене целые миры, а спецэффекты добавляют волшебства и загадочности. Сюжет, рассказанный с помощью кинематографического видео, тесно переплетается с живым выступлением, добавляя ему философскую и эмоциональную глубину. Гармоничное слияние всех элементов переворачивает привычное представление о сценическом искусстве, предлагая зрителям не просто увидеть шоу, но и прочувствовать его во всех возможных смыслах. Это путешествие вне времени и пространства оставляет незабываемое впечатление.

Музыку, которая исполняется вживую группой музыкантов, написал известный голливудский композитор Брайан Бирн, обладатель множества наград и номинант на премию «Золотой глобус». Его музыка в постановке – не просто аккомпанемент, а еще один герой шоу, рассказывающий увлекательную историю посредством звуков, которые трогают сердце и усиливают визуальные впечатления. В результате получается звуковой ландшафт, где ирландские мелодии соединяются с современными ритмами и кинематографической мощью. Музыка становится мостом между прошлым и настоящим, между традицией и инновациями.

Mystery of Ireland – это не просто спектакль. Это яркое, многослойное переживание, пробуждающее восхищение перед культурой, в которой мистика, красота и дух свободы сплетаются в единое художественное полотно.

Гастроли коллектива Celtic Throne с шоу Mystery of Ireland в Израиле:

Воскресенье, 8 июня, 20:30 – Тель-Авив, «Гейхал а-Тарбут»

Понедельник, 9 июня, 20:30 – Тель-Авив, «Гейхал а-Тарбут»

Четверг, 12 июня, 20:30 – Хайфа, Центр конгрессов – зал «Орен»

Понедельник, 16 июня, 20:30 – Беэр-Шева, Центр сценических искусств

Вторник, 17 июня, 20:30 – Иерусалим, «Биньяней а-Ума» – зал «Усишкин»

Заказ билетов на сайте: https://best.kassa.co.il/announce/82135 или в кассе «ТикетМастер»: https://discover.ticketmaster.co.il/event/celtic/

Фото: © Давид Гранот

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