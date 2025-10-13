Израильский хор имени Гари Бертини и Иерусалимский симфонический оркестр исполнят Ораторию «Илия» Феликса Мендельсона 

Верхнее фото: Хор имени Бертини и дирижер Ронен Борщевский. Фото – Йоль Леви

«Я представляю себе Илию настоящим пророком, какого нам нужно было бы теперь, сильного, горячего, нервного и мрачного, даже недоброго, борющегося с придворным сбродом, почти со всем миром».

Феликс Мендельсон

С 30 октября до 4 ноября в Хайфе, Иерусалиме, Ришон ле-Ционе и Тель-Авиве прозвучит оратория «Илия» Феликса Мендельсона. Исполнят это грандиозное произведение Израильский хор имени Гари Бертини, Иерусалимский симфонический оркестр и хор «Шахар» под руководством Гилы Бриль. Дирижёр – Ронен Борщевский.

Солисты:

Алла Василевицкая – сопрано

Шай Блох – меццо-сопрано (Италия–Израиль)

Оливье Куаффе – тенор (Франция)

Одед Райх – баритон

В академической музыке история пророка Илии (Элиягу) отражена один раз – в оратории Феликса Мендельсона, о которой Гектор Берлиоз писал как о «возвышенно величавой и неописуемо роскошной в гармонии».

Уже в молодые годы Мендельсон интересовался жанром оратории, прежде всего как дирижер. В 20 лет он возродил «Страсти по Матфею» Баха, 4 года спустя с блеском продирижировал ораторией Генделя «Израиль в Египте», а став в том же 1833 году руководителем музыкальной жизни Дюссельдорфа, исполнил Мессу си минор Баха, Te Deum Генделя, забытые партитуры духовных сочинений старых итальянских мастеров.

В сентябре 1845 года Мендельсон возвращается в Лейпциг, где занимает прежний пост дирижёра концертов Гевандхауза, преподаёт в Консерватории и пишет ораторию «Илия».

Мендельсон находился тогда на вершине признания и славы. Его музыка звучала по всей Германии. Часто приглашали Мендельсона и в Англию, где он пользовался особой любовью. Оратория «Илия» было окончена в 1846 году и впервые исполнена на хоровом фестивале в Бирмингеме.

Сам Феликс Мендельсон сообщал о премьере: «Еще ни одна моя вещь при первом исполнении не проходила так превосходно, не была принята с таким энтузиазмом и исполнителями и слушателями, как эта оратория… все полтора часа, пока длилась оратория, большой зал с двумя тысячами слушателей и большой оркестр были так сосредоточены на исполнявшемся, что никто не нарушил абсолютной тишины… Они пели и играли, словно одержимые… Не менее четырех арий и четырех хоров пришлось повторить…».

Однако Мендельсон не удовольствовался этим беспримерным успехом и в конце года, перед изданием партитуры, приступил к переделкам и редактированию. «Нельзя успокаиваться, пока такое сочинение не будет так хорошо, как только я в силах это сделать, пусть даже об этих вещах мало кто захочет знать и слышать, и пусть это требует очень и очень много времени», – писал он в декабре 1846 года. Весной следующего, во время последней поездки в Англию, Мендельсон трижды продирижировал новым вариантом «Илии» в Лондоне в присутствии королевы Виктории и принца Альберта и был признан англичанами наследником Генделя. Вскоре после смерти Мендельсона, в том же 1847 году, «Илия» прозвучал уже в Нью-Йорке.

В основу «Илии» положены Третья и начало Четвертой Книга Царств Ветхого Завета. 42 номера разделены на 2 почти равные части. Либретто содержит очень много цитат из Библии. Композитор начал искать либреттиста с конца 1830 -х годов и в первый раз его постигла неудача – его друг и либреттист Карл Клингеман не смог закончить работу. Мендельсон обратился за помощью к другому своему другу – священнику Юлиусу Шубингу, помогавшему ранее писать либретто к оратории «Павел». Шубинг не стал дорабатывать прежнее либретто, он написал совершенно новое сочинение, поработав над точностью библейских ссылок и над самим повествованием.

«Я представляю себе Илию настоящим пророком, какого нам нужно было бы теперь, сильного, горячего, нервного и мрачного, даже недоброго, борющегося с придворным сбродом, почти со всем миром» – возможно, у композитора возникали прямые ассоциации с собственной упорной борьбой за высокие идеалы в искусстве с придворными кругами в Берлине и с немецкой публикой – филистерским болотом, довольствовавшимся музыкой непритязательной, но модной. Не случайно впоследствии в Илии видели самого Мендельсона с его верой в истинное искусство, вечные законы и ценности музыки.

Израильский хор имени Гари Бертини в его нынешнем виде был основан в 2009 году Хагаем Гореном совместно с Роненом Борщевским и группой общественных деятелей и музыкантов.

С момента основания хор выступал с Израильским филармоническим оркестром под управлением таких выдающихся дирижёров, как Зубин Мета, Лаав Шани, Курт Мазур, Херберт Блумштедт, Владимир Юровский, Ашер Фиш, Кшиштоф Пендерецкий, Дан Эттингер, Йоэль Леви, Манфред Хонек и других. Хор также сотрудничал с Хайфским симфоническим оркестром и Иерусалимским симфоническим оркестром.

В числе значительных программ, исполненных хором: «Немецкий реквием» Брамса, Вторая и Третья симфонии Малера, Девятая симфония Бетховена, «Песни Гуре» Шёнберга, «Stabat Mater» Россини, «Польский реквием» Пендерецкого, «Carmina Burana» Орфа, «Планеты» Холста, «Колокола» Рахманинова и «Военный реквием» Бриттена, а также многочисленные оперы Верди, Пуччини, Россини, Чайковского, Бизе и Штрауса.

Представительский состав хора, известный как Хор Бертини, насчитывает около тридцати певцов. Под руководством Ронена Борщевского ансамбль сосредоточен на исполнении а капелла репертуара всех эпох и активно выступает с оркестрами в Израиле и Европе. Коллектив снискал большой успех во время концертных турне: в Италии (2012), в Праге и Вене (2014), в Бургундии (2017), а также в Венеции, Мантуе и Нюрнберге (2022).

Израильский хор имени Гари Бертини носит имя своего основателя – выдающегося израильского музыканта. Масштаб деятельности этого человека был поистине огромен. Бертини основал Израильский камерный ансамбль (впоследствии – Израильский камерный оркестр). Еще в 1950-х годах он создал хор «Ринат», сыгравший ключевую роль в развитии израильской хоровой культуры, образцовый коллектив, подобного которому не было в стране. Бертини был одним из создателей Новой израильской оперы и ее музыкальным руководителем. Он был главным дирижером Иерусалимского симфонического оркестра. Гари Бертини занимал пост главного дирижера симфонического оркестра Кельнского радио, Токийского симфонического оркестра, оперного театра «Сан-Карло» в Неаполе. Он был постоянным дирижером Парижской оперы и оперного театра в Сиэтле и еще многих оперных театров мира. Гари Бертини был инициатором многочисленных музыкальных фестивалей. Благодаря ему, были впервые исполнены многие произведения израильских авторов. Бертини также преподавал в Академии музыки в Тель-Авиве.

Ронен Борщевский, дирижер Израильского хора имени Гарри Бертини является одновременно дирижером хора Высшей школы музыки имени Бухман – Мета, и объединенного хора. Борщевский – лектор и глава хорового дирижерского отделения в академии музыки Тель-Авивского университета. Он обладатель ученой степени по музыке и ученик профессоров Ноама Шерифа и Менди Родана. В рамках проекта «Немецко-израильская филармония» он руководил израильским оркестром и хором в гастрольном турне по Германии и дирижировал ораторией Мендельсона «Элиягу» в одном из известнейших залов, в Гвендхаузе в Лейпциге.

Гари Бертини: путь из Транснистрии к мировой сцене

Гари Бертини не имел возможности заниматься музыкой в детстве. Когда ему было четырнадцать, отца отправили в ссылку в Сибирь, а самого мальчика – в концлагерь в Транснистрии. Пережив ужасы Холокоста, он вместе с матерью сумел выжить. А позже, уже в Эрец-Исраэль, девятнадцатилетний Шлойме Голергант, как тогда его звали, начал новую жизнь и наверстал всё потерянное.

Шлойме родился в мае 1927 года в бессарабском местечке Бричево. Его отец, Аарон Голергант, был педагогом, выпускником Пражского университета и Сорбонны. К началу Второй мировой войны он возглавлял еврейскую гимназию в Сороках. В 1940 году, когда в Бессарабию вошли части Красной армии, Аарона арестовали как «социально чуждого элемента» и сослали в Сибирь. Спустя год, с приходом немецких и румынских войск, четырнадцатилетнего Шлойме и его мать депортировали в один из лагерей Транснистрии.

Из одних только бессарабских провинций тогда было изгнано более ста пятидесяти тысяч евреев. Людей гнали пешком через Заднестровье; каждые десять километров по пути были вырыты ямы – по сто тел в каждой. Тех, кто падал от усталости, расстреливали, а тела сбрасывали туда. Пустых ям на этом пути не оставалось. Немногие, кому удалось дойти до лагерей, столкнулись там с голодом, болезнями и постоянными мучениями. Большинство не выжило. Но Голергантам судьба даровала жизнь.

После освобождения гетто советскими войсками в 1944 году мать и сын вернулись в Сороки. Через два года из ссылки вернулся и отец. Не раздумывая, семья покинула Европу и перебралась в Эрец-Исраэль.

Аарон Голергант вновь занялся литературой – редактировал журналы, писал стихи, переводил классику с русского, французского и румынского языков на иврит. Сын же, взяв псевдоним Гари Бертини (фамилию, образованную по имени матери – Берта) поступил в Академию музыки имени Рубина в Тель-Авиве. Затем продолжил обучение в Милане и Париже, где его учителями были Надя Буланже, Артюр Онеггер и Оливье Мессиан.

Вернувшись в Израиль, Бертини в 1955 году основал хор «Ринат» и дебютировал как дирижёр с Израильским филармоническим оркестром. Почти десятилетие он преподавал в музыкальной академии, а в 1965 году создал и возглавил Израильский камерный оркестр, руководя им десять лет.

Позднее Бертини стал главным дирижёром Иерусалимского симфонического оркестра, музыкальным руководителем оркестра в Детройте и главным дирижёром симфонического оркестра радио Кёльна. Он был также музыкальным директором Франкфуртской оперы, а с 1987 года – художественным руководителем Новой израильской оперы в Тель-Авиве. Затем последовало приглашение из Токио – стать музыкальным директором Симфонического оркестра японской столицы.

Бертини руководил оперными театрами Рима, Парижа и Генуи, дирижировал оркестрами Берлина, Лондона, Вены, Нью-Йорка, Мюнхена, Милана и Филадельфии. Найти сцену, где он не выступал, было бы труднее, чем перечислить те, где он уже побывал.

Его репертуар был необъятен: от современной израильской музыки до классики. Он записал с оркестром Генуэзской оперы все симфонии Бетховена, а с оркестром «Метрополитен» – все симфонии Малера.

Многие концерты Бертини посвящал благотворительности. В сентябре 2001 года, вскоре после терактов в Нью-Йорке, он провёл в Берлине концерт Немецкого симфонического оркестра – в память о жертвах террора прозвучал «Реквием» Моцарта, а трансляция охватила всю Европу.

Как композитор, Бертини написал музыку более чем к тридцати балетам, спектаклям и мюзиклам. Его вклад в мировую музыкальную культуру был отмечен Государственной премией Израиля, итальянским орденом «За заслуги» и французским орденом «Литература и искусство».

******

Феликс Мендельсон. Оратория «Илия»

Иерусалимский симфонический оркестр

Израильский хор имени Гари Бертини

Хор «Шахар» под руководством Гилы Бриль

Дирижер – Ронен Борщевский

Солисты:

Алла Василевицкая – сопрано

Шай Блох – меццо-сопрано (Италия–Израиль)

Оливье Куаффе – тенор (Франция)

Одед Райх – баритон

30 октября 2025 – «Аудиториум», Хайфа

1 ноября 2025 – «Театрон Иерушалаим», зал имени Генри Крауна

3 ноября 2025 – Гейхал ха-Тарбут, Ришон ле-Цион

4 ноября 2025 – зал «Смоларш», Тель-Авивский университет

