Спектакль «Записки сумасшедших» возвращается на сцену в мае

Верхне фото: Лев ГельфандСпектакль «Записки сумасшедших» успел покорить сердца израильских зрителей, и вследствие большого успеха он будет показан в Иерусалиме, Тель-Авиве, Кирьят-Хаиме и Петах-Тикве с 16 по 20 мая 2026 года.

«Записки сумасшедших» – спектакль Дмитрия Крымова с Чулпан Хаматовой и Максимом Сухановым.

Это первый спектакль режиссера и художника Крымова на русском языке, поставленный им в эмиграции с участием двух популярных артистов.

За рождением спектакля стоит удивительная история!

Вы знали, что Чулпан Хаматова и Максим Суханов впервые встретились на экране в 1998 году — в фильме Валерия Тодоровского «Страна глухих»? Тогда они сыграли яркий дуэт, который многие зрители помнят до сих пор.

С тех пор их творческие пути шли параллельно: большие роли в театре и кино, отдельные маршруты — каждый по-своему глубокий, сильный, признанный.

И вот — спустя четверть века, находясь в новых странах и в новой реальности, эти выдающиеся артисты вновь встречаются на одной сцене — в спектакле «Записки сумасшедших».

Любопытно, что и режиссёр спектакля, легендарный Дмитрий Крымов, и Ч. Хаматова, и М. Суханов долгие годы работали в одном художественном пространстве, бок о бок, но только после эмиграции их совместный театральный проект наконец стал возможен.

Ещё один шанс увидеть «Записки сумасшедших» представится совсем скоро:

16 мая (суббота), 21:00 — Иерусалимский театр, Зал «Шеровер »

17 мая (воскресенье), 20:00 — Тель-Авив, зал «Бейт аХаяль»

19 мая (вторник), 20:00 — Кирьят-Хаим, «Театрон а-Цафон»

20 мая (среда), 20:00 — Петах-Тиква, «Гейхал а-Тарбут»

