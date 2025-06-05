Спектакль «Записки сумасшедших» возвращается на сцену в июле

Верхнее фото: Лев Гельфанд

Спектакль «Записки сумасшедших» успел покорить сердца израильских и европейских зрителей в этом году, и вследствие большого успеха организаторы гастролей решили вернуть его на сцену в июле 2025.

За рождением спектакля стоит удивительная история!

Вы знали, что Чулпан Хаматова и Максим Суханов впервые встретились на экране в 1998 году — в фильме Валерия Тодоровского «Страна глухих»? Тогда они сыграли яркий дуэт, который многие зрители помнят до сих пор.

С тех пор их творческие пути шли параллельно: большие роли в театре и кино, отдельные маршруты — каждый по-своему глубокий, сильный, признанный.

И вот — спустя четверть века, находясь в новых странах и в новой реальности, эти выдающиеся артисты вновь встречаются на одной сцене — в спектакле «Записки сумасшедших».

Любопытно, что и режиссёр спектакля, легендарный Дмитрий Крымов, и Ч. Хаматова, и М. Суханов долгие годы работали в одном художественном пространстве, бок о бок, но только после эмиграции их совместный театральный проект наконец стал возможен.

Ещё один шанс увидеть «Записки сумасшедших» представится совсем скоро:

2.7 (вторник), 20:00 — Кирьят-Хаим

5.7 (пятница), 20:00 — Петах-Тиква

7.7 (воскресенье), 20:00 — Иерусалим

8.7 (понедельник), 20:00 — Тель-Авив

Билеты: https://showman.co.il/e/zapiski-sumasshedshih/

Фотографии: Лев Гельфанд

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting