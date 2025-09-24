Цирк «Браво» в Суккот: когда шалаши встречаются с шатром

Цирк «Браво» в дни праздника Суккот снова запустит свою удивительную машину времени. И надо сказать, выбор времени более чем удачный: пока семьи строят шалаши-сукки и вспоминают о странствиях наших предков по пустыне, цирк предлагает свое собственное путешествие – вокруг света и сквозь века.

Главный герой программы, профессор Q, мечтал немного поуправлять временем и пространством, но, как это часто случается у ученых, что-то пошло не так. Теперь его швыряет по самым неожиданным уголкам мира: джунгли с индейцами, египетские пирамиды, Эйфелева башня. Весь этот винегрет культур и эпох превращается в настоящее цирковое безумие — как раз то, что нужно детям в каникулы Суккот!

Только цирк способен так ловко соединить в одном представлении самураев, клоунов, дымовые завесы, игрушечные самолетики и глобусы размером с минивэн. Профессор Q отчаянно пытается починить свою капризную машину времени, а юные зрители вместе с ним прыгают из страны в страну, из века в век. И где-то между эквилибристами, акробатами и артистами на качелях начинают понимать, что цирк – это тоже своего рода сукка: временное пространство, где происходят чудеса.

Цирк в театре – это совсем другая история, чем под традиционным шатром. Здесь удобные кресла вместо деревянных лавочек, свежий воздух кондиционеров и сцена, где магия работает на короткой дистанции. Когда акробат летит буквально над головами, когда клоун смотрит в зал и ребенок точно знает — смотрит именно на него. Театральный цирк — это как если бы и взрослые, и дети одновременно взяли отпуск от реальности.

Цирк «Браво» давно известен своим умением балансировать между жанрами, соединяя цирк, театр, развлечение и образование. Это то самое edutainment, где дети не только веселятся, но и узнают что-то новое о мире — идеально для праздничных дней, когда родители ищут и развлечение, и пользу.

Особое удовольствие в дни Суккот – наблюдать за воздушными гимнастами. Есть в этом что-то символичное: как наши предки странствовали под открытым небом, полагаясь на высшие силы, так и акробаты парят в воздухе, доверяясь мастерству и чуду.

«Браво» давно не просто цирк, а настоящая культурная экспедиция без чемоданов. Коллектив «Браво» – артисты из Израиля, Черногории, Казахстана, Эфиопии и других стран. Получается маленькое путешествие вокруг света без виз, чемоданов и очередей в аэропорту – как раз то, что нужно в праздничные дни, когда хочется новых впечатлений, но оставаться рядом с домом.

И самое приятное – цирк остается тем редким видом искусства, который работает на всех возрастах сразу. Детям – захватывающее зрелище в каникулы, взрослым – восхищение мастерством и возможность отдохнуть от праздничных хлопот, бабушкам и дедушкам – повод сказать «Вот это да!» и потом пересказывать все соседям по сукке.

Так что если в эти дни Суккот вы ищете особое семейное развлечение — возможно, оно ждет вас за дверью театра. Там, где профессор Q снова пытается договориться со своей машиной времени, где воздушные акробаты раскачивают не только себя, но и детское восприятие реальности, и где вся семья будет смотреть вверх и верить, что чудеса случаются — особенно в праздники.

Цирк “Браво” – шоу “Вокруг света”

Расписание спектаклей

04.10, суббота – 10:00, 12:30 | Ришон-ле-Цион, Дворец культуры

05.10, воскресенье – 10:00, 12:30 | Ашдод, Дворец искусств

07.10 – 10:00, 12:30 | Гиват-Бренер

08.10 – 10:00, 12:30, 16:00 | Кирьят-Моцкин, Театральный зал

09.10 – 10:00, 12:30, 16:00 | Петах-Тиква, Дворец культуры

10.10 – 10:00, 12:30 | Синема-Сити, Беэр-Шева

11.10 – 10:00, 12:30, 16:00 | зал “Смолларш”, Тель-Авив

12.10 — 10:00, 12:30, 16:00 | Синема-Сити, Глилот

13.10 — 10:00, 12:30 | Нетания, Дворец культуры

14.10 — 10:00, 12:30 | Кармиэль, Дворец культуры

15.10 — 16:45, 18:30 | Модиин, Дворец культуры

18.10 — 11:00 | Ган-Шмуэль, Концертный зал

Дополнительная информация – https://www.circusbravo.co.il

Билеты – https://www.kupat.co.il/show/bravo-circus

Цена билета: 45 – 119 шекелей. Скидки и специальные предложения для участников различных потребительских клубов – от 45 шекелей за билет.

Полный список предложений для членов клубов – на сайте: https://www.circusbravo.co.il/hatavot

Обратите внимание, что представления начинаются в разное время – от 10:00 до 18:30, что удобно для семей с детьми разных возрастов.

Рекомендуется для детей от 3 лет и старше, а также для всей семьи.

Все фотографии – © ילנה לחמן Alena Circus Photo – предоставлены цирком «Браво»