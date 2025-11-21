Приключения в волшебном лесу: в Хануку нас ждет встреча с чудом

Вы уже знакомы с девочкой по имени Лили? С ней часто случаются невероятные события. Однажды посреди серых будней Лили услышала таинственный голос и последовала за ним. Это был голос мудрого хранителя волшебного леса, который поделился с ней тайной: в этом лесу время течет не так, как в обычной жизни. А еще в этом лесу ей встретился добрый и милый динозавр… Согласитесь, немногим девочкам так везет в жизни.

Зато очень многим девочкам и мальчикам, а также их родителям, и родителям родителей повезет увидеть захватывающее представление цирка «Браво» в дни Хануки по всей стране. Представление под названием «Приключения в затерянном лесу» перенесет вас прямиком в пространство, где все четыре времени года существуют в едином хронотопе, да что там времена года – в этом лесу сошлись мезозой и голоцен, динозавры и люди, а заодно и современные технологии. Ничего удивительного – ведь в цирке «Браво» всегда случаются чудеса. «Приключения в затерянном лесу» – шоу с эквилибристами, клоунами и инновационными сценическими эффектами, будет проходить в разных городах Израиля с 11 по 28 декабря. Захватывающее зрелище для всей семьи, когда публика втягивается в полную юмора историю, чувствуя себя частью игрового процесса и почти осязаемо переживая опасности, скрывающиеся в джунглях. Зрителей ожидают множество сюрпризов, старинная игра и удивительные переживания.

За время своего существования начиная с 2013 года цирк «Браво» стал настоящим брендом, своего рода “знаком качества” циркового мастерства. Этот коллектив привлекает исполнителей самой высокой квалификации, лауреатов международных конкурсов и фестивалей. В его составе израильские артисты и их товарищи по цеху из-за рубежа, представляющие самые разные цирковые школы. При этом все постановки под руководством художественного руководителя Славы Нусинского – оригинальный израильский продукт. К каждому сезону он готовит новую программу и придумывает новый сюжетный ход. И всякий раз это интрига, которую артисты держат до последней минуты, чтобы у зрителя не ослабевало внимание.

В новом цирковом представлении вас ждет встреча с артистами мирового уровня: воздушными гимнастами, эквилибристами, акробатами и жонглерами. А еще вы увидите номер в жанре конторсии, древнейшем виде циркового искусства, в котором артистка демонстрирует необычайную гибкость тела, основанную на мышечном контроле. И конечно же, важными персонажами этого шоу станут клоуны, какой де цирк без клоунов? Все номера сопровождают визуальные эффекты и музыкальные композиции. Это яркое шоу проходит не на привычном нам с детства манеже под куполом, где отдельные номера зычным голосом объявлял шпрехшталмейстер, а на театральной сцене, да и само представление – своего рода спектакль с единым сюжетом и сквозными персонажами.

Но вернемся к нашей героине и ее удивительным приключениям в затерянном лесу. Путешествие Лили во времени и пространстве – это еще и путь к самопознанию, дорога к пониманию окружающего мира и себя в этом мире, это постижение новых смыслов, поворотных пунктов жизни, взросления и обновления… К концу представления девочка поймет, что мечты и стремление к их осуществлению обладают огромной силой, способной сворачивать горы. Нам же, зрителям, предстоит с замиранием сердца следить за головокружительными трюками артистов, отмечая невероятные возможности человеческого тела. Нам предстоит проделать путь в противоположном направлении – из рутины взрослой жизни – в яркий и сверкающий мир детства. В цирке все мы – немного дети, каждый из нас по-своему ребенок…

Символично, что история девочки по имени Лили будет представлена в месяце, когда евреи во всем мире отмечают Хануку – праздник света и изгнания тьмы, праздник ожидания чуда.

До встречи с чудом цирка осталось совсем немного времени, спешите купить билеты!

Расписание представлений:

Беэр-Тувия – Гейхал ха-Тарбут: Четверг, 11.12 в 17:30

Гиват-Бреннер – Концертный зал: Суббота, 13.12 в 10:00 и 12:30

Нетания – Гейхал ха-Тарбут: Воскресенье, 14.12 в 16:30 и 18:15

Беэр-Шева – Синема Сити: Понедельник, 15.12 в 18:15

Петах-Тиква – Гейхал ха-Тарбут: Вторник, 16.12 в 12:30, 16:00 и 18:15

Театрон ха-Цафон: Среда, 17.12 в 12:30, 16:00 и 18:00

Ришон ле-Цион – Гейхал ха-Тарбут: Четверг, 18.12 в 12:30, 16:00 и 18:00

Ришон ле-Цион – Гейхал ха-Тарбут: Пятница, 19.12 в 12:30

Тель-Авив –зал «Смоларш»: Суббота, 20.12 в 10:00, 12:30 и 16:00

Хайфа – Аудиториум (Центр Раппопорт): Воскресенье, 21.12 в 12:30

Герцлия – Центр сценических искусств: Понедельник, 22.12 в 16:00 и 18:30

Рош ха-Аин –Гейхал ха-Тарбут): Вторник, 23.12 в 16:45 и 18:30

Модиин – Гейхал ха-Тарбут: Среда, 24.12 в 16:45 и 18:30

Беэр-Шева – Синема Сити: Четверг, 25.12 в 16:00 и 18:00

Ган-Шмуэль – Концертный зал: Суббота, 27.12 в 11:00

Нес-Циона –Гейхал ха-Тарбут: Воскресенье, 28.12 в 16:45 и 18:15

Заказ билетов – https://www.circusbravo.co.il/ru

Дополнительная информация – https://www.circusbravo.co.il

Билеты – https://www.kupat.co.il/show/bravo-circus

Цена билета: 45 – 119 шекелей. Скидки и специальные предложения для участников различных потребительских клубов – от 45 шекелей за билет.

Полный список предложений для членов клубов – на сайте: https://www.circusbravo.co.il/hatavot

Обратите внимание, что представления начинаются в разное время – от 10:00 до 18:30, что удобно для семей с детьми разных возрастов.

Рекомендуется для детей от 3 лет и старше, а также для всей семьи.

Все фотографии предоставлены цирком «Браво»