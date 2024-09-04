«CLINIC» в галерее “Литвак”

Фото и текст – по материалам пресс-релиза. Верхняя иллюстрация – Сара Беннинга. Спят 8, 2022 г., холст, масло. Фото – Шай Халеви. שרה בנינגה, ישנים 8, 2022, שמן על בד. צילום- שי הלוי

Litvak Contemporary Gallery представляет: “CLINIC” – выставка художниц Ади Т. Хоффман и Сары Беннинга

Куратор: Хадас Глейзер

Увлекательная встреча художниц Ади Т. Хоффман и Сары Беннинга исследует точки соприкосновения и расхождения между

их произведениями и интегрирует присущие им психические и физические процессы.

На выставке «Клиника» представлен художественный диалог, выраженный в больших и чувственных картинах, основанных на процессе созданию эскиза, и посвященных вариациям и телесным взаимодействиям.

Ади Т. Хоффман исследует гибридные связи между человеческим телом, машинами, медицинскими приборами и тренажерами, а Сара Беннинга использует живопись как поле для исследования психических процессов, которые раскрываются через взаимодействие между разными персонажами.

Клиника, 13 сентября – 21 ноября 2024 г., галерея Litvak Contemporary , Тель-Авив Home | LITVAK CONTEMPORARY – https://www.litvakcontemporary.com/.

Вход бесплатный

Совместная выставка «CLINIC», которая откроется 13 сентября в галерее “Литвак” в рамках уик-энда «Любим искусство – творим искусство», объединяет художниц Ади Т. Хоффман и Сары Беннинга и предлагает зрителям рассмотреть точки соприкосновения и расхождения между их произведениями, а также присущие им психические и физические процессы.

Термин «клиника» происходит от греческого слова klinike – врачевание лежачих больных, от kline – ложе, постель, и относится к месту, где проводится лечение, как правило, при обследовании и изучении физических явлений в человеческом организме. Сегодня клиника – это место, где производятся диагностика, лечение и исцеление, пространство одновременно критическое и сострадательное, диагностическое и исцеляющее.

На выставке две художницы представляют большие и чувственные картины, основанные на процессе создания эскиза, и посвященные вариациям и телесным взаимодействиям. Художественный диалог отражает (как кажется) клиническое пространство: место диагностики и лечения, где тело и душа находятся под аналитическим взглядом.

Одним из элементов, объединяющих художниц, является использование зарисовки внутри картины: зарисовка, как она выражена в работах Гофман и Беннинга, является не только техническим этапом творческого процесса, но и средством выявления и исследования замысла, лежащего в основе картины. Диагностика и понимание роли рисунка в живописи и произведениях становится «клиническим средством исследования», позволяющим раскрыть более глубокие слои живописи.

Ади Т. Хоффман исследует гибридные связи между человеческим телом, машинами, медицинскими устройствами и спортивными снарядами, включая столы и кровати, части скелета, позвонки и внутренние органы. Тело становится своего рода экспериментальным полем, где оно адаптируется, расширяется и иногда отходит от своей естественной человечности в пользу интеграции с приборами и устройствами.

Работы Хоффман перекликаются с мыслями Мишеля Фуко в его книге «Рождение клиники» о том, как тело становится объектом, который анализируется и демонтируется с помощью научно-технических инструментов, что в конечном итоге создает контроль над человеком и его болезнью.

Сара Беннинга подходит к клинико-аналитической идее под другим углом. Для нее картина служит полем исследования психических процессов, которые раскрываются через взаимодействие разных персонажей. Эти фигуры, иногда перевернутые или соприкасающиеся друг с другом, взяты из разных источников: некоторые выдуманы и тут же перенесены на холст, некоторые основаны на рисунках моделей в студии, а третьи представляют собой современное истолкование исторических личностей. Своим аналитическим подходом она исследует психику через сложные отношения между персонажами, создавая при этом эмоциональное и визуальное напряжение, которое распространяется по полотну.

«Выставка стремится дать зрителям возможность стать врачом/терапевтом и поднимает вопросы о взаимосвязи между телом, разумом и актом искусства», — говорит Хадас Глейзер, куратор выставки. «Связь между художницами создает художественный диалог посредством разборки и сборки тела и души и приглашает зрителей вглядеться вглубь их работ: как реагирует тело, когда оно представлено как часть механической системы? И когда оно подвергается сложным взаимодействиям? Каким образом встреча тела и машины в работах Ади Хоффман порождает вопросы о границах между человеческим и технологическим? И как эмоциональная и умственная сложность человека отражается во взаимодействии между персонажими картин Сары Беннинга?»



“CLINIC”, 13 сентября – 21 ноября 2024 г., галерея Litvak Contemporary ,

Швиль ха-Мифаль, 3, Тель-Авив

Вход бесплатный. Часы работы: вторник – четверг 10:00 – 17:00 / пятница и суббота: по предварительной записи.

Litvak Contemporary Gallery – https://www.litvakcontemporary.com/

https://www.facebook.com/LitvakContemporary

(6) Save the date! התערוכה הזוגית “קליניקה”… – Litvak Contemporary | Facebook

