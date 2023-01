ДЕКОНСТРУИРУЯ АРХЕОЛОГИЮ

Фото c сайта Музея Израиля: Zohar Gotesman, Sounds of the Syrinx, 2022, Carrara Statuario marble, 135x60x40 cm. Photo © Israel Museum, Jerusalem, by Elie Posner

Разрушенный слой: современное искусство и археология. Современное искусство Зоара Готесмана в отделе археологии.

Беглый поиск в Гугле и вы убедитесь (а я и удивилась): университеты предлагают вторую степень по специальности Modern Art and Archaeology. Скульптор Зоар Готесман уже сам преподает современное искусство – в «Бецалеле», а изучал он в свое время как раз археологию – в Беэр-Шевском университете, а лет 10 назад провел год в Карраре в Италии, где вникал в секреты традиционной резьбы по мрамору.

Результат: впервые в отделе археологии Музея Израиля в Иерусалиме проходит выставка современного искусства – 7 site-specific скульптур Зоара Готесмана, связанные и перекликающиеся с окружающими их археологическими экспонатами. В целом: мини-art-путешествие, слегка провокативное и наводящее на размышления об отношениях между древним и современным. Готесман деконструирует постоянную экспозицию, создав вневременные скульптуры-гибриды, родом из алхимии и анахронизма. Эти скульптуры – сами по себе произведения искусства, и одновременно некая парафраза архелологии. Различия и несоответствия – на виду, они нарочиты, и тем неожиданнее и интереснее.

Это путешествие началось 15 декабря 2022 года и продлится год – до 15 декабря 2023 года. Кураторы экспозиции: Салли Хефтель Неве и Тали Шарвит. Дизайнер: Михаль Эльдор.

Зоар Готесман работает со многими технологиями, техниками и материалами. В данном случае – еще с теми, что возникли и появились еще в древности. Его скульптуры – это реакция на те экспонаты археологического отдела, которые вызвали у него особый интерес. А реакция перешла в диалог с историческими и культурными связями, а также с их стилем и их иконографией. Археология развила его стиль и воображение, а скульптуры стали трехмерным личным высказыванием – острым, критичным, ироничным – не о древних временах, а о той эпохе, в которой мы живем сегодня, о слабостях человеческой природы, об инстинктах, а также о художественных концепциях копирования, воспроизведения и даже присвоения. Можно ли до бесконечности препарировать идеи, перефразировать цитаты, копировать со смыслом или без? Так или не так, в любом случае в Музее Израиля плохо не бывает.

Встреча с кураторами – 24 января в 18:00 –

https://www.imj.org.il/en/node/4944111

Сайты – https://www.imj.org.il/en/exhibitions/disrupted-layer

https://www.zohargotesman.com/