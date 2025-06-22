Сны, которые не отпускают.  Lucid Dreams в Музее Израиля

Текст – © Маша Хинич. При подготовке статьи использовались материалы из каталога выставки. Иллюстрации предоставлены пресс-службой Музея Израиля в Иерусалиме. Верхнее фото: יהודית סספורטס, הירח .צילום © מוזיאון ישראל, ירושלים, זוהר שמש

625-й день войны.

10-й день войны.

Заложники по-прежнему в плену.

#убираямиклат

Искусство на фоне кошмара

Тонкая грань между сном и реальностью – это не метафора, а вполне ощутимое состояние, если вы после войны окажетесь в залах Музея Израиля, где 17 декабря 2024 года открылась – на грани реального и иллюзорного – выставка Lucid Dreams. К 60-летию музея и к 100-летию сюрреализма куратор выставки Адина Камьен подошла, как к погружению: не в историю искусства, а в коллективное бессознательное, памятуя, что источник снов – как и искусства – человек.

Выставка к столетию сюрреализма в Музее Израиля – не приснилось ли это нам? Нет, вовсе нет… Изначально планировалось, что выставка Lucid Dreams («Осознанные сны») – первая в цепочке юбилейных выставок в Музее Израиля в Иерусалиме – продлится до 21 июня – до самого длинного дня с самой короткой ночью, прошедшей ночью…

Но на деле с самого начала было понятно, что выставку продлят: столько в ее подготовку было вложено сил, времени и средство. На сайте музея Израиля в Иерусалиме обозначено, что выставка продлится до 18 октября – посмотрим…

А пока поговорим о снах. Вам снятся сны во время войны? Мне – абсолютно нет в те часы, когда удаётся поспать. Да и что такое сон? И как его отобразить в искусстве? Вопрос не новый, тем более, что что человечество еще не окончательно нащупало грань между сном и реальностью, между метафорой и ощутимым состоянием, и потому пытается это сделать на выставке Lucid Dreams, часть экспонатов которой 13 июня был перемещены в защищенные пространства, после того, как вечером 12 июня в Музее пышно отметили его – музейное – 60-летие. Так и живем, так и спим. Без Карла Юнга, сказавшего «Сон – это маленькая скрытая дверь в самые глубинные и сокровенные уголки души», не обойтись в те дни, когда кошмары стали актуальными.

100-летие сюрреализма – коллективного бессознательного – стало поводом для Адины Камьен (которая не только специалист по дадаизму и сюрреализму, но и имеет степень магистра по клинической психологии) и дизайнера Ширли Яхаломи превратить анфиладу залов – отсеков бессознательного в этом спектакле – в переход к грезам и к переосмыслению. Лабиринт из залов и коридоров вдохновлен сюрреалистическим объектом Dream Object Андре Бретона 1937 года – инсталляцией с картонными дверьми в красном проходе.

Пять тематических/театральных секций: «Толкование снов», «Истории снов», «Музы и сновидцы», «Сон разума» и «Лаборатория сновидений» – каждая с собственной цветовой палитрой и визуальным решением. Параллели связали концепцию и пространство, которое полностью переосмыслено – сюда невозможно «зайти посмотреть»: здесь надо и можно только заблудиться, задержаться, раствориться в образах и голосах, забыть о времени. И правда, разве стоит торопиться, когда перед тобой разложены грёзы столетней давности и те, что снятся нам сегодня?

Адина Камьен построила экспозицию Lucid Dreams так, чтобы охватить как можно шире темы и эпохи, сочетая жанры, стили и медиа. Она представляет фантомы и химеры, делает нереальное реальным (а реальное сюрреалистическим – выставка большая) и погружает в сны и ещё раз в сны, в подсознание реальности – в те сны, какие были 100 лет назад и такие, какие мы видим сегодня. И лучше окунуться в эти сны – осознанные, прозрачные и призрачные, тайные и наяву – чем пребывать в нашей запредельной реальности. Музейное пространство для этой выставки полностью преображено: погружаешься в подушку грёз и сновидений на несколько часов. Пробежаться по этой выставке невозможно – её нужно обходить медленно, медленно и очень медленно…

Музей здесь – не статика помещений, а динамический портал в сон. Пространство полностью переосмыслено: анфилады залов превращены в анфилады видений, в извилистые пути человеческого разума. Искусство и сон становятся здесь единым потоком.

Сюда невозможно «зайти посмотреть» – только заблудиться, задержаться, раствориться в образах и голосах, забыть о времени. И правда, разве стоит торопиться, когда перед тобой разложены грёзы столетней давности и те, что снятся нам сегодня? Может это не анфилада, а как раз закоулки нашего мозга, интерпретации лаборатории снов, структура человеческой души, отражение смещения мыслей, эмоций, переживаний и воспоминаний?

Ядро экспозиции – сам дух сюрреализма: 88 работ из фонда Артуро Шварца, дополненные современными интерпретациями: всего здесь в 17 залах собраны 180 работ художников из 26 стран, в том числе 54 работы израильских художников. В целом – это попытка проследить духовные и трансцендентные сны, историю сновидений и их образов через тысячелетия, разные культуры и художественные практики, начиная с манифеста Бретона, все стили, времена и религии от зороастризма до христианства. Неожиданные встречи и диалоги порождают новые смыслы. Это портал в фантасмагорию – в археологию памяти. Это перина, на которой спят или не могут заснуть, астрологические схемы, ассоциации, иллюзии, призраки, самообольщение, отзвуки боли и усталости. Это искусство, которое говорит: «прислушайся». И не к себе даже, а к памяти – общей, рассеянной, утраченной. Лучше уж погружаться в эти сны, в эти ритуалы и трансформации, чем оставаться в той реальности, что за стенами музея. Выставка Lucid Dreams – как институт сна, в котором каждый может найти себе магический угол памяти. Здесь не спрашивают, кто ты. Здесь просятпросто остаться и посмотреть, что тебе приснится и задуматься о том, что разум, похоже, уснул по всему миру, а некоторые мрачные сны становятся пугающей реальностью.

Сны и искусство – темы вечные и человеческие. Идея о том, что в творчество и вдохновение приходят из снов, вновь и вновь возвращается. В прошлом году отмечалось сто лет с момента публикации «Манифеста сюрреализма» Андре Бретона, французского писателя и поэта, которого считают со-основателем и главным теоретиком сюрреалистического движения. Именно с этим событием связано начало новой эры в искусстве, когда фантазия, подсознание и сновидения стали основой для творчества, ведь бессознательное говорит символами – так же, как и искусство.

В экспозиции представлены самые разные объекты – от древних еврейских чаш с заклинаниями и надписями на арамейском, призванными защищать от злых духов, до работ классиков сюрреализма. Здесь есть древние китайские и египетские подголовники II тысячелетия до н. э., амулеты из Месопотамии, мексиканские фигурки из Веракруса, иллюстрированные исламские тексты, еврейские манускрипты, китайские камни сновидений, христианские рукописи, японские гравюры в стиле дзен, а также произведения художников последних трех столетий, от «Сна разума» Гойи через сюрреалистические видения до произведений современных международных и израильских художников и недавних работ виртуальной реальности. Все это выражает общее, бесконечное желание человечества прикоснуться к сну и истолковать его.

В числе экспонатов – гравюра 1894 года немецкого художника и писателя Ловиса Коринта, изображающая библейского Иосифа, объясняющего сны фараону. Есть и страница из Агады конца XV века, на которой нарисован сон Яакова.

Предтечей сюрреализма был дадаизм – антивоенное движение, возникшее в 1915 году в Цюрихе, где художники протестовали против Первой мировой войны и отрицали всё, связанное с «старым миром». От этого взрывного импульса и возникли сюрреалисты, вдохновлённые фрейдистской трактовкой снов: они стремились освободить разум от рационального контроля, проникнуть в другую, скрытую реальность, и вернуться оттуда с эстетикой неожиданного, поэтического, воображаемого. Сюрреалисты верили в «внутреннюю необходимость» и непредсказуемую логику снов. Их целью было достичь истины, объединяя сознательное и бессознательное, реальное и воображаемое. Многие художники-сюрреалисты прошли через окопы или были травмированы. Сама культура Европы была поколеблена до основания. Андре Бретон, в то время – студент-медик, работавший в психиатрической больнице, сформулировал то, что ощущали многие: погружение в бессознательное и в мир снов – необходимое противоядие от реальности ужаса. Из этого протеста родился сюрреализм в Париже.

Помогли ли это закончить ту войну? Ответ известен. Но будем продолжать тешить себя иллюзиями в надежде, что они станут реальностью.

Большинство работ в экспозиции взяты из коллекции самого музея, хотя изначально Адина Камьен планировала включить в выставку работы из коллекций музеев Франции, Испании, Великобритании и Китая. Однако зарубежные институции отказали – в связи с бойкотом израильских учреждений, развернувшимся в международном арт-мире после начала войны в Газе. «Мы пытались объяснить, что в экспозиции соседствуют артефакты и произведения из еврейской, мусульманской, христианской традиций, от израильских арабов, друзов… – но это не помогло», – говорит Камьен. Тогда она решила иначе: опираясь на богатую сюрреалистическую коллекцию самого музея, выстроила эклектичный диалог между историческим сюрреализмом и современными израильскими художниками: «Интерпретация снов во многом схожа с интерпретацией произведений искусства. И работа сновидений, и художественное творчество включают как сознательные, так и бессознательные процессы. Подобно снам, произведения искусства часто ускользают от окончательной расшифровки. Сюрреализм – это не просто стиль или историческая эпоха. Это дух. Настроение. Состояние сознания». И – вновь добавлю – сны, пограничные состояния сознания и фантазии – сферы, к которым сюрреализм обращался на протяжении пятидесятилетия своего активного существования как движения.

Многие артефакты, как уже указано, взяты из фондов самого Музея Израиля. За последние полтора года израильские музеи активно «раскапывают» свои хранилища, доставая настоящие сокровища. Хотя это в первую очередь связано с невозможностью получить на время произведения искусства из-за рубежа, результат – безусловный успех. Благодаря коллекции Веры и Артуро Шварц, музей располагает прекрасными произведениями сюрреалистов и их друзей – Марселя Дюшана, Доротеи Таннинг, Сальвадора Дали, Хуана Миро, Рене Магрита, Поля Дельво, Мана Рэя, Джорджо де Кирико, Ива Танги таких современных израильских художников/иц, продолжающих традиции сюрреализма – инакомыслие, провокации и приемы отстранения – как Нелли Агаси, Дина Гольдштейн, Александра Цукерман, Шарон Балабан, Надя Адина-Роз, Йегошуа Борковски, Шай Азулай, Том Пнини, Яэль Бартана. Это своего рода энциклопедическая выставка, стремящаяся – на фоне кризисов настоящего – через манифесты и оригинальные сюрреалистические произведения оживить «призрак сюрреализма» вплоть до яркой серии Янки Шонибара, британско-нигерийского художника, переосмысляющего «Сон разума рождает чудовищ» Гойи – серию гравюр, так любимую сюрреалистами.

Сны, искусство и слова – это пространства, где происходит действие. Надеюсь, что мы успеем в нем поучаствовать в поисках сверхреальности и в поисках ответа на вопрос, имеет ли еще разум значение на порога сна и вдохновения и на выставке Lucid Dreams в Иерусалиме.

Аудио-гид по выставке –www.imj.org.il/he/content/חלומות-צלולים

Сайт Музей Израиля в Иерусалиме – https://www.imj.org.il/