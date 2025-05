Музею Израиля – 60 лет!  

Материал предоставлен Новостями Музея Израиля на русском языке в социальных сетях (facebook and Instagram) @newsimj

14 мая – 12 июня 2025 года будут проходить юбилейные события.

– 14 мая вечером состоится Большое открытие/Grand Opening, в канун Международного дня музеев (ICOM Israel).

– К 60-летнему юбилею Музея открываются 8 выставок из самых разных коллекций музейного собрания.

– Фирменный стиль юбилея отражает контест – музей осознает, насколько сложно праздновать хоть что-нибудь во время войны и пока заложники не возвращены, поэтому черный фон и желтый цвет (цвет заложников).

Выставки:

Israeli Art: The Swing of the Pendulum. Curator: Amitai Mendelsohn Израильское искусство: колебание маятника. Куратор: Амитай Мендельсон

Ссылка https://www.imj.org.il/en/exhibitions/israeli-art-swing-pendulum

14 мая в Музее Израиля открывается новая постоянная экспозиция израильского искусства.

Между войной и ее мнимым отсутствием, между экзистенциальным страхом, пробуждающим память о травмах прошлого, и рутиной повседневной жизни, питающей иллюзию нормальности, израильская реальность напоминает движение маятника — ритмичное, непрерывное, упрямо качающийся между крайними точками. Это колебание ощущается не только в повседневности, но и в искусстве, созданном на этой земле с начала XX века до наших дней.

Работы, представленные на выставке, дают представление о трех возможных взглядах или подходах к наблюдению за реальностью. Первый — прямой и отчетливый, без прикрас: он воплощён в произведениях, которые затрагивают острые социальные и политические темы. Второй — взгляд идеалиста, который стремится уловить в реальности утешительные, почти идиллические очертания. И, наконец, третий взгляд — более глубокий, направленный за пределы реального: он абстрагирует мир до чистых форм и цветов, касаясь иногда области возвышенного.

Второе пространство выставки посвящено теме дома — личного и метафорического. Дом здесь предстает как вместилище тепла, безопасности, уединения, но одновременно — как здание, чьи основания сотрясены и границы нестабильны. Это чувство уходящей земли под ногами, открытой или подавленной тревоги, находит отклик в произведениях, представленных в третьем зале, где внутренние пейзажи и эмоционально насыщенные сцены превращаются в отражения общего состояния.

Над всей экспозицией продолжает раскачиваться образ маятника нашей жизни, упрямо проходящий путь от страха к красоте, от тревоги к надежде.

Chris Marker: The Lost Photographs of Israel. Curators: Gilad Reich and Yehoshua Glotman/ Крис Mаркер: забытые фотографии Израиля. Кураторы: Гилад Райх и Йешуа Глотман

Ссылка: https://www.imj.org.il/en/exhibitions/chris-marker-lost-photographs-israel

На выставке представлен вновь обретенный архив фотографий Израиля Криса Маркера (1921–2012) — французского кинорежиссера и фотографа, одного из самых влиятельных авторов послевоенной Европы, мастера и реформатора документального кино. В 1960 г. Маркер посетил Израиль и проехал с фотоаппаратом от Эйлата до самого севера, в кибуце Манар, снимки были частью подготовки к его новому фильму “Description of a Struggle” (Описание одной битвы). Это документальное и глубоко субъективное произведение, личная попытка режиссера уловить пульс молодого государства. Фильм получил признание, «Золотого медведя» в Берлине в 1961 году, но все фотографии— более тысячи негативов — на десятилетия исчезли в недрах архива французской Синематеки в Париже. Совсем недавно они были снова обнаружены, и первые 120 снимков были напечатаны для выставки в Музее Израиля. На фотографиях мы видим сцены повседневности, людей, чья безымянность лишь усиливает впечатление.

Разобрав фильм на фотографии, кураторы превратили выставку в путешествие во времени — в ту эпоху, когда Израиль ещё не был мифом, но уже перестал быть просто географией. Помимо фотографий, посетители могут посмотреть и сам фильм, услышать закадровый голос — фирменную черту маркеровского киноязыка.

На выставке также показан тот резонанс, который фильм произвел в израильской культуре: фильм “In Jerusalem” (1963) Давида Перлова — важная веха в становлении местной школы документального кино — и “Description of a Memory” (2006) Дана Гевы, интерпретация работы Маркера, которую последний лично благословил.

Также в экспозиции представлены архивные материалы, которые проливают свет на историю создания фильма и на его восприятие в Израиле и за рубежом.

3. As Promised: Posters from the Design Collection. Curator: Rami Tareef

Как и было обещано: плакаты из коллекции дизайна. Куратор: Рами Тариф

Ссылка https://www.imj.org.il/en/exhibitions/promised

Кураторский отбор плакатов на выставку составляет около одного процента из многих тысяч листов графики в коллекции музея. На этой выставке представлена роль плаката как наиболее эффективного инструмента рекламы и пропаганды, который использовался израильским истеблишментом примерно с 1970-х годов.

С помощью знакомых символов, узнаваемых образов и коротких, броских слоганов плакаты должны были способствовать укреплению нового сионистского сознания у общественности, продвигать новые социалистические ценности и идею «освобождения» земель, и присоединение к армии обороны Израиля. Видение, которое в них предлагалось, было о возвышенных идеалах и служило иллюстрацией сионистской мечты — ту, которая, как часто случается с мечтателями, не имела никакого отношения к реальности.

Именно мечта и ее последствия являются предметом плаката «If You Will It, It Is No Dream» (фраза Т.Герцля), созданного в 2011 году Давидом Тартаковером, одним из отцов-основателей современного израильского политического плаката. Как и в других политических плакатах начала 1970-х годов, он часто брал реальную фотографию в качестве визуальной основы. И эта работа является частью большого движения, когда художники и дизайнеры заняли критическую позицию и стремились представить реальность иным образом.

Многие из плакатов, представленных на выставке, были взяты из личной коллекции Тартаковера, которую он недавно передал в дар Музею; три из них — его собственные работы.

4 . Mazal Tov! Milestone Moments in Jewish Life. Curator: Rachel Sarfati

Мазаль Тов! Новая выставка о главных событиях в жизни еврея. Куратор: Рахель Сарфати

Ссылка: https://www.imj.org.il/en/exhibitions/mazal-tov

Пояс для свитка Торы (вимпель) состоит из длинных полосок ткани, которыми обматывали свиток Торы, он препятствует его разматыванию. Вимпель изготавливался из пелёнки, использовавшейся в церемонии обрезания младенца. После церемонии обрезания ткань разрезали на части, сшивали в длинную ленту, вышивали, украшали и жертвовали синагоге.

Обычно пояс скрыт от глаз посетителя, ведь свиток Торы сверху упаковывают в роскошный чехол — мантию. На этой выставке они показаны целиком так, что можно разглядеть каждую надпись и детали декора.

Экспозицию дополняют предметы, связанные с традициями перехода от детства к взрослой жизни, а также дивную коллекцию иллюминированных брачных контрактов (ктубот). Разнообразие наследия представленных общин лишь подчеркивает те ценности, которые объединяют еврейский народ.

5. Behind the Scenes: A Live Conservation Lab. Curators: Galit Bennett-Dahan and Sharon Tager/ За кулисами. Открытая реставрационная лаборатория. Кураторы: Галит Беннет-Дахан и Шарон Тагер

Ссылка: https://www.imj.org.il/en/exhibitions/behind-scenes

Музей Израиля впервые открыто показывает работу реставрационных мастерских, посетители смогут увидеть те процессы, которые обычно выполняются вдали от посторонних глаз. Экспозиция построена вокруг восьми экспонатов из разных коллекций музея; про каждый из них есть интересная история, выявленная в ходе совместных исследований кураторов и реставраторов.

Отдел консервации и реставрации Музея Израиля состоит из шести лабораторий, которые обрабатывают сотни тысяч экспонатов коллекции — от археологических находок до произведений искусства и этнографии. Каждая лаборатория специализируется на разных материалах. Реставрационный отдел был и остается лидером в израильском музейном деле.

Приглашаем вас проследить путь, который проходят экспонаты с момента их попадания в музей и до момента экспонирования в сопровождении дизайнеров, технической и логистической команд.

Каждый день реставраторы будут выходить из лаборатории за стеклом для 15-минутной встречи и беседы с посетителями: в понедельник и четверг в 14:00, во вторник в 17:00

Открытая лаборатория — это результат сотрудничества между Музеем Израиля и Министерством наследия, которое занимается развитием и укреплением национального наследия Израиля среди широкой общественности. Проект выражает совместную миссию двух учреждений: служить звеном в цепочке, которая сохраняет культурные ценности для будущих поколений.

Made in the Museum: 60 Years of Exhibition Catalogues. Curators: Orna Granot and Britt Lavi

Сделано в Музее: 60 лет выставочных каталогов. Кураторы: Орна Гранот и Бритт Лави.

Ссылка: https://www.imj.org.il/en/exhibitions/made-museum

Выставка была создана к юбилею Музея Израиля, она представляет более 700 каталогов, опубликованных с момента основания музея в 1965 году. Расположенные в хронологическом порядке, они отражают эволюцию выставок музея и меняющиеся способы репрезентации коллекций — и фиксации их в каталогах — на протяжении шести десятилетий.

Первоначально каталоги музея были просто указателями со списками инвентарных номеров выставленных экспонатов, но со временем они превратились в полноценные издания, из тех, что продлевают работу любой выставки. По мере развития музея и его коллекции, кураторы смогли описать связи между его совсем разными коллекциями, которые и составляют отличительную особенность этого многогранного учреждения.

Рассматривая эту экспозицию, вы сможете оценить деятельность Музея за все эти годы. И увидев каталоги выставок, на которые, возможно, вы сами когда-то ходили и восхищались, вы сможете вспомнить и оценить, насколько ваша личная история пересекается с историей Музея. Мы надеемся, что вы по достоинству оцените вклад Музея в создание чувства идентичности, а также то, насколько он дает ощущение связанности с большой мировой историей.

7.Dafna Kaffeman: Fragile Land. Curator: Ruth Jackson-Tal/ Дафна Каффеман: Хрупкая земля. Куратор: Рут Джексон-Таль

Ссылка https://www.imj.org.il/en/exhibitions/dafna–kaffeman–fragile–land

Работы современной художницы Дафны Каффеман были интегрированы в выставку старинного стекла, посвящены возрождению местной промышленности по производству стекла, которая до начала XX века была одним из самых важных традиционных ремесел в стране. В своих работах Каффеман использует современные стеклянные стержни и древние куски необработанного стекла, найденные при раскопках, чтобы воссоздать пшеницу, терн, красный бессмертник («кровь Маккавеев»), местные акации и сосны и даже восточного шершня, вид, который обитает в регионе с древних времен.

От распускания почек и цветения до увядания и увядания, эти изящные произведения представляют собой застывший процесс; они изображены максимально реалистично. Выставка работает на контрасте между исчезновением и непрерывностью, хрупкостью и устойчивостью, прозрачностью и непрозрачностью, памятью о прошлом и хрупкой реальностью нашей настоящей жизни.

Nevet Yitzhak: Permanent Exhibition. Curator: Shlomi Navon

Невет Ицхак: постоянная экспозиция. Куратор: Шломи Навон.

Ссылка: https://www.imj.org.il/en/exhibitions/nevet-yitzhak-permanent-exhibition

Портреты «разных еврейских типажей», ханукии, горящие свечи и большое разнообразие блестящих металлических предметов заполняют скульптурные композиции в видеоинсталляции Невет Ицхак. Эти динамичные «тотемы», созданные из существующих образов, слегка покачиваются вокруг рельефов из слоновой кости. Рельефы были созданы в мастерской Камеа, основанной в начале двадцатого века художником Моше Мурро для Академии искусств и ремесел «Бецалель» в Иерусалиме. Портреты ашкеназского еврея, курдской еврейки, йеменского еврея и других членов различных еврейских общин подчеркивают их отличительные визуальные характеристики и традиционную одежду.

Невет Ицхак (р. 1975) – видео-художница, композитор, исследовательница культуры, много работает с архивами и институциональными коллекциями. Здесь она разрушает общие культурные представления, критикует методы и средства их создания и пересобирает их заново, предлагая новую возможность оценить прошлое. Ее видеоинсталляция была частью большой выставки художника под названием Permanent Exhibition (2018), названной так в честь Beit HaNechot Bezalel, первой еврейского музея в подмандатной Палестине. Она была создана после исследования Ицхак коллекции музея Академии Бецалель, которая и по сей день является важной частью общего собрания Музея Израиля.

Открытый в 1906 году, он получил признание в качестве официального музея Нового ишува в 1925 году. Ицхак исследует эклектичный набор фондов музея и его кураторские стратегии в течение первых двух десятилетий его деятельности, поскольку он начинался с зоологической и археологической экспозиции и в конце стал учреждением национальных надежд . Борис Шац, основатель Бецалеля, стремился соединить старое и новое, чтобы предложить новый визуальный язык и иконографию юному сионистскому проекту.

Смешивая изображения разные еврейские типажи с объектами Академии Бецалель (1906–1929 гг.), где для передачи идей сионизма часто использовались еврейские и библейские сюжеты, художница создает «гибриды» из человеческого и неодушевленного. Она задает социальные и политические вопросы о памяти, знании и идеологии; подвергает сомнению попытку формирования коллективного национального сознания посредством визуальной культуры. В результате инсталляция представляет собой изящный памятник амбициозному визуальному проекту «Бецалеля». Художница предлагает критический взгляд на наследие академии, подчеркивая хрупкость, присущую современным нарративам о памяти и идентичности.