«Die Erdzeitalter» Ансельма Кифера в Иерусалиме

Текст и фото (© Эли Познер) – по материалам пресс-релиза

Музей Израиля в Иерусалиме получил в дар монументальную работу Ансельма Кифера – инсталляцию высотой более четырёх метров под названием «Die Erdzeitalter» («Эры Земли» / «Эпохи мира» / «Геологические слои» ) – возвышенную, масштабную медитативную работу об истории и памяти, переданную Музею Израиля в честь 60-летия музея Мартином Маргулисом, владельцем одного из самых значительных частных собраний современного искусства в Соединённых Штатах. Пожертвование было осуществлено при посредничестве общества «Друзья Музея Израиля в США» и стало результатом многолетних связей музея с немецким художником и скульптором, чьё творчество отражает мощь истории и обращается к коллективной памяти и последствиям войны. Работа представлена публике в Музее Израиля, Иерусалим, начиная с четверга, 18 декабря.

«Die Erdzeitalter» Кифер первоначально создал для ретроспективной выставки, посвящённой его творчеству, которая проходила в Королевской академии в Лондоне в 2014 году. После открытия выставки работа была приобретена Мартином Маргулисом, и для неё было выделено специальное пространство в Margulies Collection Warehouse – некоммерческом учреждении, основанном этим меценатом в Майами с целью показа его коллекции широкой публике. В Margulies Collection Warehouse с 2015 года экспонируется постоянная выставка, в которую, наряду со многими произведениями, входят и монументальные работы Кифера.

Огромная инсталляция, включающая скульптуру высотой более четырёх метров, состоит из сложенных в штабель холстов, между которыми размещены высушенные подсолнухи, книги из свинца, фотоплёнки, камни и обломки скал. По обеим сторонам расположены крупные коллажи со словами, такими как «Архей» и «Мезозой», отсылающими к геологическим эпохам. Инсталляция, одновременно напоминающая и тотем, и погребальную пирамиду, исследует поэтику руин и связь между человечеством и глубинной, циклической природой космоса. Ряд мотивов в ней характерен для творчества Кифера, включая геологические слои и метафорические отсылки к Вавилонской башне и лестнице Иакова.

В 1984 году Сюзан Ландау, в то время куратор современного искусства, а сегодня директор Музея Израиля, курировала персональную выставку Ансельма Кифера. Поездки художника в Израиль в связи с этой выставкой вдохновили его на включение в свои работы сюжетов из Библии и каббалы. «Эоны мира» – четвёртая работа художника, переданная в коллекцию Музея Израиля. Она присоединяется к произведению «Мак и память» (1989) – трёхмерному свинцовому самолёту, нагруженному крупными свинцовыми книгами, между которыми размещены высушенные растения мака; к работе «Аарон» (1984) – живописному произведению, вдохновлённому пустыней Иудеи и историей Исхода из Египта, созданному специально для его выставки в Музее Израиля в том же году; а также к произведению «Дочери Лилит» (1990), сосредоточенному на образе из еврейского фольклора – мотиве, многократно возвращающемся в творчестве Кифера.

«С самого начала своей художественной карьеры творчество Ансельма Кифера обращается к сложным вопросам культурной памяти и жизни в ландшафтах, пострадавших от войны, и помещает нашу человечность в контекст мощи вселенной, которую мы разделяем, и её тайны», – говорит директор Музея Израиля Сюзан Ландау. «Мы глубоко признательны Мартину Маргулису за его щедрость, благодаря которой «Die Erdzeitalter» оказались в Иерусалиме, и за возможность, предоставленную нашей публике, увидеть это звучащее и вдохновляющее произведение».

«Одним из важнейших факторов при передаче произведений искусства является связь институций с художником и уважение, которое они к нему проявляют, – принцип, которым я руководствуюсь более четырёх десятилетий благотворительной деятельности», – сказал коллекционер Мартин Маргулис. «Нет места более подходящего, чем Музей Израиля, чтобы стать домом для работы Кифера, особенно с учётом глубокой вовлечённости музея в его творчество и в год 60-летия выдающихся достижений этого иерусалимского института. Я счастлив сделать музею такой дар».

Об Ансельме Киферe:

Ансельм Кифер родился в Донауэшингене, Германия, в 1945 году и с 1993 года живёт и работает во Франции. Его работы экспонировались во многих странах мира, включая недавние персональные выставки в Музее искусства Сент-Луиса, Миссури (2025); Королевской академии, Лондон (2025); музеях Стеделейк и Ван Гога, Амстердам (2025); Ашмолеанском музее, Оксфорд (2025); а также в замке Нидзё, Киото (2025).

Кифер является лауреатом многочисленных наград и был приглашён Музеем Лувра создать произведение для его пространства, а также получил беспрецедентный заказ от правительства Франции на серию работ, установленных в парижском Пантеоне. В 1990 году Кифер был удостоен престижной премии Вольфа в области живописи и посвятил её учреждению стипендии имени австрийской поэтессы Ингеборг Бахман. Эта стипендия предназначена для поддержки молодых и перспективных художников в Израиле, особенно нуждающихся в финансировании для стажировки за рубежом, и рассчитана на израильских художников моложе 35 лет.Установить изображение записи

Ансельм Кифер выставлялся в Израиле дважды: большой персональной ретроспективной выставкой в Иерусалиме в 1984 году (показанной до этого в Дюссельдорфе и Париже) и крупным проектом в Тель-Авивском музее искусств в 2011–2012 годах – «Anselm Kiefer: Shevirat Ha-Kelim (Breaking of the Vessels)», подготовленным специально для нового тогда корпуса музея. В ту экспозицию были включены живопись, скульптура, инсталляции и свинцовые «книги» на стеллажах, обращённые к каббале и еврейской мистике; проект стал первым крупным событием в новом здании музея.

Дополнительная информация – https://www.imj.org.il/en/exhibitions/anselm-kiefer-ages-world

Видео – https://www.youtube.com/watch?v=UAW-2mzKdyw

קרדיטים:

זכויות יוצרים: © אנסלם קיפר

צילום: © מוזיאון ישראל ירושלים, ע”י אלי פוזנר

זכויות וידאו: יואב בצלאלי 2025

