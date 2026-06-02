Менаше Кадишман: Лес | Город» в Музее Израиля в Иерусалиме

Текст и иллюстрации — по материалам пресс-релиза. Заглавная иллюстрация — Menashe Kadishman. Yellow Tree, 1974. Silkscreen on paper, 61 x 91 cm. Gift of the artist. Photo: © The Israel Museum, Jerusalem, by Elie Posner

Музей Израиля в Иерусалиме представляет выставку «Менаше Кадишман: Лес | Город», посвящённую одному из самых интересных и менее известных периодов творчества одного из крупнейших мастеров израильского искусства.

Выставка действует с 11 мая 2026 года, а её официальное открытие состоится 4 июня 2026 года.

Экспозиция сосредоточена на экспериментальном десятилетии в творчестве Менаше Кадишмана — периоде между 1969 и 1979 годами, когда художник активно расширял границы художественного языка и искал новые формы взаимодействия искусства с городской средой и природным пространством.

В центре выставки представлены два ключевых направления его работы. Первое связано с использованием телефонных справочников в качестве художественного материала. В конце 1960-х годов Кадишман превратил страницы телефонных книг в основу для сотен рисунков и живописных композиций. В процессе почти навязчивого покрытия и раскрытия поверхности сухие списки имён и номеров превращались в насыщенные цветом и движением абстрактные пространства, напоминающие одновременно воображаемые ландшафты и кардиограммы. Таким образом художник стремился разрушить жёсткую и обезличенную структуру городской системы и наполнить её свободой воображения.

Второе направление связано с новаторскими художественными вмешательствами в природный и городской ландшафт. Кадишман создавал произведения непосредственно в окружающей среде, исследуя отношения между природным и искусственным. «Я хотел работать с лесом, созданным Творцом, с органическим лесом, и соединить его с механическим лесом, созданным человеком, в котором будут присутствовать формы, противостоящие природе», — объяснял художник.

На выставке представлены работы, связанные с этими экспериментами, среди которых вмешательства в природную среду и городское пространство, ставшие важной частью художественной практики Кадишмана в 1970-е годы.

Экспозиция предлагает новый взгляд на менее известную страницу творчества Кадишмана и показывает, как художник исследовал взаимодействие искусства, городской среды, повседневной жизни и сил природы. Эти темы оставались центральными для Кадишмана на протяжении всей его творческой биографии.

Куратор выставки — Амитай Мендельсон.

Ассистент куратора — Мика Нахтайлер.

Дизайнер выставки — Хен Мазуз.

Выставка проходит в зале имени Хагит Лалу (урождённой Штрайт) в Музее Израиля в Иерусалиме.

Выставка организована при поддержке Фонда Хагит Лалу (Штрайт) в память об Авишае Йонатане Фридмане (1966-2020).

Адрес страницы выставки:

https://www.imj.org.il/en/exhibitions/menashe-kadishman-urban-nature

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