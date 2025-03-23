Дима Конрадт. «Свет и другие берега». Выставка в иерусалимской галерее « Скица»

По материалам пресс-релиза

Дима Конрадт.

«Свет и другие берега».

Санкт-Петербург – Израиль

Фотография.

Открытие выставки в иерусалимской галерее «Скицца» – 27 марта 2025 года в 19:30

Дмитрий Конрадт: «Что меняется и меняется ли у художника при перемене географии? А если не только географии? Если есть изменение взгляда, это измена себе? А если нет, то не варится ли автор в собственном соку независимо от перемены кастрюли? И про что больше конкретный автор – про себя или про “вокруг”? А вообще автор (когда он настоящий Автор, а не приложение к фиксирующему устройству)?».

https://www.facebook.com/events/603317856032899/

https://www.facebook.com/dmitri.konradt

Дима Конрадт.

Независимый фотограф (fine art photographer).

Живет и работает в Санкт-Петербурге и Израиле.

Как фотограф-любитель начинал в 1970-х, снимая на неофициальных рок-концертах в Ленинграде.

Фотограф Ленинградского Рок-клуба.

С 1991 года независимый фотограф-художник.

С 2013 г. ведет свою фотомастерскую «Настройка зрения»

Автор более 30 персональных выставок в России и Европе. Участник десятков коллективных выставок в России, Европе, Израиле.

«Свет и другие берега»

(Петербург – Израиль)

«… Ты можешь увидеть только то, что готов увидеть – то, в чем отражается твое сознание в данное время» – Джордж Тайс

«Фотографы – это люди, которые бродят по миру и ищут то, что уже есть в них самих» – Фредерик Соммер

Дима Конрадт:

«Проект «Свет и другие берега» – результат наблюдения за случаями из жизни света и цвета. Это история не о разных городах и странах, это рассказ о созвучиях, о сходстве и различии этих самых случаев в разных местах, уловленных одним автором.

Как и всегда такое наблюдение – подобие медитации. Только на этот раз кроме привычного дома оно ведется и в другой стране, на других берегах.

С одной стороны, всё происходит по-прежнему, меня также привлекают удивительные совпадения, переклички и рифмы цветов и пятен, неожиданная гармония.

С другой – меняется среда и вместе с этим появляется новое состояние. И вот тут возникает вопрос – а меняется ли что-то в твоем зрении при этой перемене?

Петербург – мой главный дом. Дóма, в родной среде зрение настроено определённым – домашним образом – то, что для туриста экзотика, для туземца привычное окружение.

В Израиле я больше трех лет, и это уже не чужая экзотическая среда, где всё ново, и теперь здесь я чувствую бо́льшую свободу, восприятие становится вполне домашним. Теперь я могу сосредоточиться на вещах более тонких, чем те, что диктует чувство новизны, а именно на спокойном любимом (привычном) наблюдении за той самой жизнью света. Но всё же это ещё не настоящий дом, да и кроме географии многое изменилось: время, весь background. А вместе с ними и внутреннее состояние, а ведь именно оно во многом определяет взгляд.

Кроме всего сказанного это ещё и исследование, постановка вопросов:

Что есть для художника перемена географии? А если это оказывается не просто переменой географии? Как меняется вслед за этим взгляд? А если не меняется, то не варится ли автор в собственном соку независимо от перемены кастрюли?

И про что больше конкретный автор – про себя или про “вокруг”? А вообще автор?»

Дима Конрадт

Независимый фотограф (fine art photographer).

Родился в Ленинграде в 1954 году.

Живет и работает в Санкт-Петербурге и Израиле

По образованию геолог. ЛГИ. 1971- 1976 гг..

C 1976-го по 1981-й работал инженером-геологом в разных организациях и геологических партиях. В 1981 году оставил геологическую деятельность и профессионально занялся фотографией, поступив на должность фотографа на завод «Электроаппарат».

Как фотограф-любитель начинал с 1970-х, снимая на неофициальных рок концертах в Ленинграде. В 1980-х занятие фотографией в основном было связано с российской рок-культурой (оформление записей, участие в издании самиздатовских рок журналов, фото для плакатов; участие в многочисленных выставках связанных с рок проектами.) Фотограф Ленинградского Рок-клуба.

1980-е – период интенсивных творческих поисков, погружения в черно-белую «ручную» фотографию, лабораторных экспериментов.

Начиная с 1980-х сотрудничал с рядом музыкальных коллективов, с театрами («Дерево», «АХЕ», «Лицедеи» и др.).

Вторая половина 1980-х – начало работы с цветом. Основная тема – цвет и свет в городской среде. Считается автором особого подхода к работе с цветом, который называют «Оправдание цвета» (по названию первой большой персональной выставки цветных работ).

С 1991 года – независимый фотограф-художник.

В качестве свободного художника (free lancer photographer) сотрудничал с многими периодическим изданиями, такими как «Коммерсант», «Time Out Saint-Petersburg», «Saint-Petersburg Times», «Собака.ru», «Афиша» и другими.

С 2002 г. преподаёт в частных фотошколах: Фонд Петербургские Фотомастерские, фотошкола ЦЕХ (с 2015),

Проводит мастер-классы, проводил кинолекторий для фотографов.

С 2013 г. ведет свою фотомастерскую «Настройка зрения»

Автор более 30 персональных выставок, участник десятков коллективных выставок в России и за рубежом.

О Диме Конрадте в 2005-м году режиссером Ольгой Сиделевой снят документальный фильм «Конрадт».

Конрадт – открыватель архива ранее неизвестных фотографов братьев Хенкиных.

С 2013 изучал, пропагандировал и занимался продвижением фотографического наследия Хенкиных, в результате чего в музее «Эрмитаж» в 2017 прошла выставка фотографий «Братья Хенкины: открытие. Люди Ленинграда и Берлина 1920-1930-х годов», получившая широкий резонанс.

Работами Димы Конрадта проиллюстрировано множество книг о русском роке.

Член Союза Фотохудожников России с 1993 г.

Член Союза Художников России с 1999г.

О Конрадте опубликован ряд материалов в журналах и в книгах о фотографии.

Работы публиковались в петербургских и центральных журналах (Foto&Video, Медведь, «Русский репортер», Esquire, Projector, Фотоматрица, Фотомагазин, многие другие), а также на сетевых ресурсах MEDUZA , Радио Свобода, Radio Free Europe/Radio Liberty и других.

Дмитрий Конрадт издал ряд авторских книг и альбомов.