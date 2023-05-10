Дмитрий Романов в Израиле. StandUp о переезде, разводе и поиске себя

Верхнее фото: Дмитрий Бушинский

После успешных прошлогодних гастролей в Израиле с авторскими стендап-концертами возвращается популярный артист, комик и юморист, один из хедлайнеров стендап-жанра на русском языке, бывший сценарист канала камеди-проектов на ТНТ, бывший член авторской группы и ведущий одной из рубрик шоу “Вечерний Ургант”, а ныне – живущий в Европе Дмитрий Романов.

Дмитрий родился и вырос в Одессе, впитал с молоком матери дух и традиции этого особенного города, пройдя тернистый путь КВН, изрядно покуролесив в кулуарах большого телевидения, Дмитрий Романов, благодаря, конечно, трудоспособности и таланту, познал-таки славу и успех у огромной многомиллионной телеаудитории.

Сначала он шутил про родителей, про евреев, про русских, про себя, про жену и всех окружающих и старательно окучивал щедро плодоносящие клумбы своего пусть придуманного, но очень органично и колоритного сценического образа “язвительного интеллигента”, еврея и “настоящего одессита”, во всем ищущего выгоду.

С суматошного ТНТ Романова сманил к себе рассудительный Ургант, в шоу которого “настоящий одессит” сразу же выбил себе свою собственную рубрику “Светский исход”, где периодически и неторопливо блистал. Параллельно основной для себя ипостаси комика Романов продолжал выступать в самых больших концертных залах и ездить в самые длинные и географически обширные гастрольные туры.

Сегодня перо Дмитрия Романова отточено до блеска, слог отработан, а импровизации с залом фееричны. Он все также успешно собирает залы по всему миру и выступает против военной агрессии со стороны России в Украине.

Дмитрий, как никто умеет творить юмор на глазах изумленной публики. Заезжая знаменитость продолжит осваивать Израиль: на этот раз его концерты пройдут там, где он еще не шутил – в Ришон ле-Ционе, Нетании, Петах-Тикве и Ашкелоне. Может быть, вам повезет, и вы еще успеете купить билеты. В любом случае, будьте осторожны: на концертах Дмитрия Романова нет мата – все прилично и интеллигентно, тонко и остроумно.

Более того, на этот раз Дмитрий Романов приготовил отдельный сюрприз для израильского, а потом уже и для максимально широкого зрителя. 29 мая в тель-авивском комеди-клубе “Камель” комик проведет съемки своего импровизационного Youtube-шоу “Нормальная тема”, построенного исключительно на общении со зрителями, на вопросах комика публике и, наоборот, ответах на вопросы зала. Более живого, интересного, а, главное, непредсказуемого собеседника, чем “добрый зритель в девятом ряду”, придумать просто невозможно. Из непосредственного диалога, хитрых обоюдоострых подколок и смелых творческих провокаций получается интереснейшее рейтинговое шоу с миллионными просмотрами на Youtube.

Концерты популярного и полюбившегося израильской публике стендап-комика Дмитрия Романова пройдут:

14 мая, в воскресенье, в 20:00 – в Ришон ле-Ционе (“Мофет”);

16 мая, во вторник, в 20:00 – в Нетании (“Бейт-Йоханан”);

18 мая, в четверг, в 20:00 – в Петах-Тикве (“Шарет”);

23 мая, во вторник, в 20:00 – в Ашкелоне (Центр Конгрессов, зал “B”).

Съемка шоу “Нормальная тема” состоится:

29 мая, в понедельник, в 19:30 и в 22:00 – в Тель-Авиве (клуб “Камель комеди клаб”)

Заказ билетов в кассе «Браво» на «Стендап» здесь: https://bit.ly/42oYM5n

Заказ билетов на «Съемку шоу «Нормальная тема»: здесь: https://bit.ly/3LU2cGt

Организатор гастролей – агентство Bezalel Events

Фото: Дмитрий Бушинский

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting