Дмитрий Романов:  в Израиле я по-настоящему счастлив

Верхнее фото: Дмитрий Бушинский

В эти дни в Израиле выступает один из самых известных артистов жанра стендап, комик и юморист Дмитрий Романов. Его полные искрометного юмора и блистательной импровизации концерты проходили с 14 по 23 мая в Ришон ле-Ционе, Нетании, Петах-Тикве и Ашкелоне. А 29 мая Дмитрий Романов приготовил для израильского зрителя отдельный сюрприз: в тель-авивском комеди-клубе «Камель» комик проведет съемки своего импровизационного Youtube-шоу «Нормальная тема», построенного исключительно на общении со зрителями – на вопросах комика публике и ответах на вопросы зала. Из непосредственного диалога, хитрых обоюдоострых подколок и смелых творческих провокаций, несомненно, получится интереснейшее рейтинговое шоу с миллионными просмотрами на Youtube.

Накануне съемок Youtube-шоу мы поговорили с Дмитрием о том, как возникла идея «Нормальной темы», о «неудобных» зрительских вопросах, о том, какие моменты влияют на конечный результат и, конечно, об Израиле.

– 29 мая в тель-авивском комеди-клубе «Камель» пройдут съемки вашего, ставшего уже традиционным, импровизационного Youtube-шоу «Нормальная тема». На сегодняшний день на вашем канале уже 6 таких шоу и можно заметить, что с каждым новым роликом число просмотров увеличивается, что говорит о том, что шоу набирает популярность. Как возникла идея такого формата – разговора по душам со зрителями?

– Дело в том, что я начал общаться со зрителями в русскоязычном стендапе одним из первых, это было моей фишкой ещё 2010 году. Тот, кто был на моих концертах, знает, что у меня нет третьей стены между мной и зрителями. Все зрители являются полноправными участниками и действующими лицами шоу, моего стендапа, всегда присутствует общение со зрителями, зрители могут задавать свои вопросы, я задаю свои вопросы. Я считаю, что импровизационный юмор, родившийся прямо здесь и сейчас, всегда самое интересное, что может быть в стендапе. Мне всегда очень нравится шутить в моменте, и это всегда заходит зрителям лучше всего потому, что они видят, что юмор рождается прямо сейчас на их глазах.

Я давно снимаю для своего youtube канала подобные видео, где я общаюсь с людьми. Дело в том, что такие видео выкладывать можно намного регулярнее, чем видео с заготовленными шутками. Потому что хороший, заготовленный юмор требует большого времени на подготовку, тщательных проверок. Импровизацию же можно выкладывать регулярно. Сейчас я перешел к такой схеме, что во всех городах, в которых мне нравится, в которых я бываю, я устраиваю съёмки «Нормальной темы». Там всегда есть сначала какой-то заготовленной стендап и потом «теннис» и импровизация, всегда присутствует юмор на местную тематику. Я приезжаю заранее в город готовлю свои наблюдения, шутки про местность, где мы находимся, и это всегда очень нравится зрителям.

– Как публика в разных странах реагирует на это шоу? Возникали ли ситуации, когда публика реагировала не совсем так, как вы ожидали?



– Зачастую публика реагирует хорошо. У нас есть специальная технология – мы делаем 2 концерта подряд и, если в каких-то местах публика реагирует так себе, получается просто меньше выхлопа. Из 2 концертов я собираю один выпуск. В некоторых городах получаются выпуски покороче, в некоторых подлиннее, потому что я стараюсь оставить в выпусках только самое смешное, что было. В принципе, публика всегда реагирует очень позитивно.

– Готовите ли вы заранее какие-то темы для разговора со зрителями или вы успеваете подметить что-то характерное или наоборот, какие-то особенности страны, в которой проходят ваши выступления? Как происходит процесс подготовки шоу?



– Как я уже говорил, я готовлю шутки, стендап, которые я хочу снять заранее, бывает, что заимствую шутки из основной программы и снимаю их в выпусках «Нормальной темы». Естественно, шутки готовлю на местную тематику, продумываю заранее, о чём бы я хотел поговорить со зрителем именно в этом месте. Но, конечно, в большей степени все зависит от вопросов зрителей и местного колорита. Очень влияет, насколько у нас открытая дружеская атмосфера, атмосфера «все свои» в зале, и тогда люди открываются, когда видят, что им ничего не грозит и это всё ради веселья, и задают свои порой весьма очень необычные вопросы.

– Публика иногда задает каверзные вопросы, иногда даже провокационные, есть ли у вас секрет, как реагировать, как отвечать на «неудобные» вопросы, или для вас таких не существует.



– От каких-то вопросов я бываю просто в шоке, какие-то вопросы бывают очень странные. Но в любом случае я стараюсь отвечать с юмором, это не пресс-конференция, где я излагаю причины своей стрижки, развода, хотя многие хотят услышать именно это.

– Есть ли темы, на которые вы никогда не будете шутить?



– Я готов шутить почти на любые темы, но есть, конечно, все-таки вещи, о которых я шутить не буду, например, про инвалидов или про смерть…

Также моим принципом по-прежнему остается юмор без мата. В жизни я, конечно, могу ругаться, но со сцены, я считаю, что это не нужно, хочется все-таки нести в массы культуру.

– Дмитрий, вы уже не в первый раз приезжаете в Израиль, каким было ваше первое впечатление от нашей страны? Что понравилось, а что, может быть, показалось странным или непривычным? Изменилось ли Ваше восприятие Израиля с момента первого визита?

– Да, я не первый раз в Израиле, мне здесь очень нравится, я чувствую себя здесь на своём месте среди своих людей. Мне очень нравится Тель-Авив, сейчас я приехал сюда на месяц и планирую приезжать чаще в Израиль летом. Мне, правда, очень жарко здесь, но когда здесь не так жарко? В Тель-Авиве офигенная атмосфера – все отдыхают, едят вкусную еду, общаются, пьют вино, курят травку, занимаются сексом. Это прекрасный город, созданный для счастливой жизни, и я тут по-настоящему счастлив. Чем чаще я бываю в Израиле, тем больше ощущаю свою принадлежность к этой стране, ощущаю, что у меня есть настоящий дом, в который я очень давно ехал и, наконец-то, приехал. В прошлом году я стал новым репатриантом, и теперь я по-настоящему ощущаю себя частью израильского общества, полноправным гражданином.



Съемка шоу «Нормальная тема» состоится:

29 мая, в понедельник, в 19:30 и в 22:00 – в Тель-Авиве (клуб «Камель комеди клаб»)

Заказ билетов на съемку шоу «Нормальная тема» здесь: https://bit.ly/3LU2cGt

Специальная цена всего 99 шек.!

Организатор гастролей – агентство Bezalel Events

Фото: Дмитрий Бушинский

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting