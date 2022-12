«Достояние общественности». Граффити и стрит-арт в Художественном музее Негева

Заглавная иллюстрация – работа Рами Меири

Выставка « Достояние общественности» собирает в стенах Художественного музея Негева лучших израильских художников, специализирующихся на уличных граффити, и предоставляет им абсолютную свободу творчества – почти ту же, какой они обладают в городском пространстве.

Выставка эта основывается на трех образах, как на трех китах – образ художника, нарисованный им образ и образ зрителя.

При этом образы, которые сами художники выбрали для представления, это не обязательно люди, но все они рассказывают историю, выходящую за рамки только лишь изображения и места.

Кто-то обратился к мифическим и таинственным существам, другие выбрали прообразы реальных людей, кто-то решил рассмешить нас забавными персонажами, а кто-то рисует автопортреты. Однако все они, эти герои, будь они игривые или серьезные, рассказывают свою историю – об одиночестве, об искусстве или о критике искусства, но это всегда и прежде всего повседневная история, связанная с жизнью улицы.

Куратор: Нирит Дахан/ Консультант: Дрор Хадади/ 19 декабря 2022 г. – 30 апреля 2023 г., Художественный музей Негева.

21 израильский художник, работающих в области стрит-арт, будут представлены в Музее Негева на выставке «Достояние общественности», куратором которой является Нирит Дахан. Выставка пристально рассматривает связи, которые существуют между образами и его создателями.

Каждый из образов, выбранных художниками, рассказывает историю, которая больше и самого персонажа-рассказчика, и места, в которое он помещен. Некоторые из них решили рассмешить нас своими ироническими посылами – такие, как Рами Меири, который воспроизвел в музее свою роспись, копирующую знаменитый мунковский «Крик», и совсем недавно удаленной со стены здания на пересечении улиц Каплан и Дерех Бегин в Тель-Авиве. Другие нарисовали автопортреты, с баллончиком и маркером для граффити в руке – как Рубен Карапетян (#TAG) и Гай Блюм (DIOZ), каждый в своей уникальной манере.

Некоторые художники выбрали мифические и загадочные образы – такие как Дора Су (МИНСК) – на стене музея прихотью художницы возникла старая лиса с третьим глазом, отдыхающая на ложе красок умиротворяющих оттенков. А Доди Шуваль (Одна любовь) нарисовал знаменитого израильского игрока НБА Дэнни Авдиа, что для художника – дань самоотверженности и преданности спорту его героя, тогда как радостный и красочный фон символизирует, согласно Доди Шувалю, расцвет и развитие культуры и спорта в Израиле.

Однако каждый персонаж, будь он шаловливый или серьезный, рассказывает свою историю – об одиночестве, об искусстве или о критике искусства, но это всегда и прежде всего повседневная история, связанная с жизнью улицы.

«Восприятие искусства граффити как вандализма с годами изменилось, и сегодня этим художникам предоставляются музейные платформы, и их работы становятся вполне конвенциональными, — говорит Нирит Дахан, куратор выставки. — Решение привести художников, специализирующихся на уличных граффити, в музей, где для показа искусства создаются оптимальные условия, и большое внимание сосредоточено на деталях – это решение приносит анонимным художникам признание, которого они давно заслуживают – чтобы рядом с названиями улиц, на которых они творят, были написаны и их имена».

Для этих художников улица является площадкой для искусства, местом передачи своего послания. Делают они это посредством разнообразных техник: граффити, распылением, оклейкой, вырезанием фигурок и т.д. Причем художники используют для своих росписей не только стены домов, но и двери, и даже старую мебель, найденную ими на тех же улицах. Примеры тому – работа Дэниела Лиса (MONKEY RMG) – большая красная голова, нарисованная на металлических дверях, или работа Гая Каплана (ARTEZACHEN), который нарисовал своего героя на старом деревянном сундуке. Некоторые писали свои работы, используя в качестве холстов большие куски материи, используемые для ограждения строительных площадок. Все эти художники живут и работают внутри того, что они воспринимают как «городскую среду», их вдохновляет урбанистика и те возможности, которые она предлагает для творчества. Для этих художников такой способ выражения вполне легитимен, и он, конечно, вполне заслуживает и внимания, и признания.

Художники, участвующие в выставке:

Рами Меири,

Эндрю – ZERO CENT,

Гай Блюм – DIOZ,

Ор Бар-Эль,

Алон Гиат,

Дамиан Табб,

Ави Тал-spine7,

Адам Йекутиэли – KNOW HOPE,

Даниэль Лис – ‘MONKEY RMG,

Керен Миск – МИССК

Дори Су – THE МИНСК,

Ади Санд,

Соломон Суза,

Гай Каплан – АРТЕЗАХЕН,

Рубен Карапетян – #TAG,

Игорь Ревелис – KLONE,

Доди Шувал – ONE LOVE

Юлия Штенглов – IMAGINARY DUCK,

Эрез Самеах – EREZОО,

Зив Симеах – ЗИВИНК’,

Тамир Шефер

****

«Достояние общественнности»

19 декабря 2022 г. – 30 апреля 2023 г.

Куратор: Нирит Дахан,

Консультант: Дрор Хадади,

60 Ха-Ацмаут, Беэр-Шева | Телефон: 08-6993535

Часы работы Художественного музея Негева: понедельник, вторник и четверг с 10:00 до 16:00, среда с 19:00 до 12:00.

По пятницам и субботам с 14:00 до 10:00 (вход бесплатный в рамках проекта «Шабат Исраэлит»)

Сайт музея – https://negev-museum.org.il/

Текст и фото – по материалам пресс-релиза