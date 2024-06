Дуо «Сонара». Когда Бетховен встречается с Голливудом

Текст и фото – по материалам пресс-релиза. Верхнее фото: דואו סונרה- טל זילב ויונתן סלעי. צילום-לרה גינזבורג. Duo Sonara – Таль Зильбер и Йонатан Саи. Фото – Лара Гинзбург

“Дуо Сонара” (Duo Sonara) – совместный проект пианиста и композитора доктора Таля Зильбера и скрипача-виртуоза Йонатана Сали.

На протяжении многих лет «Дуо Сонаро» создавало уникальную концертную программу, сочетающую вершины классического репертуара с популярной музыкой и джазом, привлекая тем самым как преданных почитателей классической музыки, так и широкую публику. Концерты сопровождаются пояснениями и подробной информацией о произведениях.

В центре программы – Соната №7 для скрипки и фортепиано Людвига ван Бетховена. Прозвучат также Прелюдия и Аллегро Фрица Крейслера, четыре музыкальных фрагмента из классических фильмов, включая «Крестного отца» и «Список Шиндлера», а также «Нигун» Эрнеста Блоха и многое другое.

Исполнение высочайшего уровня, разделение концерта на короткие части и стилистическое разнообразие – все это оставляет у публики богатое и освежающее впечатление от прослушанного концерта.

«После многих лет выступлений перед разнообразной аудиторией в Израиле и за рубежом мы пришли к выводу, что по мнению многих меломанов формат традиционного концерта классической музыки устарел. Поэтому мы постарались сделать классическую музыку доступной каждому – легкой для восприятия, но без ущерба качеству исполнения и сложности произведений, — говорит скрипач Йонатан Сали.

Таль Зильбер и Йонатан Сали – разносторонне одаренные люди. Они не только исполнители классической музыки высочайшего уровня, но и чувствуют себя как дома в мире импровизации и музыкальных аранжировок. При подготовке концерта они поставили перед собой три главные цели: выйти за рамки традиционного классического концерта и адаптировать его к нашему времени, хранить верность сохранению традиционной классической музыки и посвятить значительную часть концерта популярной музыке, такой как поп, джаз и рок в классической аранжировке. Сочетание высокого уровня исполнения, разделение концерта на более короткие части и стилистическое разнообразие создают у слушателей ощущение богатого и освежающего концертного переживания.

«Всегда приятно видеть, как в зале струится иная, новая энергия, которая переходит от мира классики к миру легкой музыки и джаза, слышать, как стили перекликаются и обогащают друг друга, – говорит композитор и пианист доктор Таль Зильбер.

Центральное произведение программы – 7-я соната для скрипки и фортепиано Людвига ван Бетховена. Путь Бетховена-композитора уникален – он совершил в мире музыки великую революцию, оставив позади элегантный и утонченный классичекий стиль и создав новый, романтический стиль, более драматичный и экспрессивный. Эти стилистические новшества характерны и для сонаты, которая прозвучит в концерте. Бетховен широко использует элемент неожиданности и динамические контрасты, тем самым держа слушателя в напряжении на протяжении всего произведения. Кроме того, Бетховен уникальным образом использует моменты тишины как средство создания напряжения. В своих более поздних произведениях Бетховен доводит этот эффект до предела.

Откроет концерт виртуозная пьеса в стиле необарокко «Прелюдия и аллегро» еврейского композитора Фрица Крейслера.

В концерте также прозвучит вторая часть захватывающего произведения Эрнеста Блоха «Нигун» из сюиты «Бааль Шем», в которой изображены три сцены из жизни хасидов. В своем уникальном музыкальном языке Блох использует элементы хасидских мелодий и канторского пения. Чтобы выразить чувство глубокой печали, пронизывающей сочинение, Блох использует весь спектр возможностей скрипки. «Нигун» по своей сути являет собой импровизацию, написанную для скрипки и фортепиано.

Еще одно произведение, которое исполнит Дуо – «Либертанго» Астора Пьяццоллы. Пьяццолла — редкий пример музыканта, который жил в благополучно сосуществующих мирах академической и популярной музыки. Попытав счастья в качестве симфонического композитора, он вернулся к написанию музыки, основанной на элементах из мира аргентинского танго. На концерте Зильбер и Сали исполнят собственную версию одного из хитов Пьяццоллы, в который они включают импровизационные фрагменты в джазовом стиле.

Еще одна важная составляющая концерта – музыка кино. Прозвучат четыре пьесы из музыки к кинофильмам – «Крестный отец» Нино Рота, несомненно, принадлежащая к числу самых известных и любимых публикой саундтреков; знаменитая пьеса для скрипки из «Списка Шиндлера» Джона Уильямса, написанная для легендарного скрипача Ицхака Перльмана; «I Wanna Be Like You» – один из самых ярких хитов диснеевского фильма «Книга джунглей», который будет исполнен в свинговой версии вместе с фугу в стиле Иоганна Себастьяна Баха; и, наконец, едва ли не самая известная пьеса-танго Карлоса Гарделя «Por Una Cabeza» из фильма «Запах женщины» с Аль Пачино в главной роли.

Концерты, которые пройдут в Беэр-Шеве, Раанане, Тель-Авиве и Хайфе, будут сопровождаться объяснениями и подробной информацией о произведениях. Это предоставит слушателям инструменты для понимания исполняемой музыки и более широкого контекста периода и стиля. Вы погрузитесь в музыку еще до того, чем она зазвучит.

Расписание концертов:

Суббота, 20:6, 21:00 – Консерватория, Дерех ха-мешахрерим, 10, Беэр-Шева.

Понедельник, 10.6, 20:00 – «Мишкан ле-музика ве-оманует», Пальмах 2А, Раанана

Вторник, 18.6, 20:00 – «Гейхаль ха-тарбут», зал Цукера, Губерман 1, Тель-Авив

Вторник, 25.6, 20:00 – Зал Раппапорт, пр. Ха-Наси, 138, Хайфа

Доктор Таль Зильбер — пианист, композитор и аранжировщик. Как пианист гастролировал в США, Аргентине, Германии, Коста-Рике, Англии, Франции, Чехии, Ирландии, Хорватии и Китае. Он также выступает как джазовый пианист, импровизаток и исполнитель электроакустической музыки. Его композиции и аранжировки исполняли сотни камерных и оркестровых ансамблей, в том числе Израильский камерный оркестр, французский дуэт органистов Верне-Меклер, канадский дуэт пианистов The Meeks Duo и хор «Boston City Singers». Его записи получили миллионы просмотров в Интернете и транслировались престижными радиостанциями. Зильбер – профессор Иерусалимской академии музыки и танца мультидисциплинарного факультета (с 2022 г.).

Йонатан Сали выступал на многих сценах Израиля и за рубежом как с сольными программами, так и в камерных ансамблях и с оркестрами. Его выступления транслировались в прямом эфире радиостанциями в Израиле и за рубежом. В ЦАХАЛе он служил в качестве выдающегося музыканта в квартете учебного корпуса. Сали сочетает два мира: днем ​​он партнер в компании хайтека, вечером – страстный музыкант-перфекционист. Сочетание земного и небесного – обретенная с годами формула, которая позволяет ему заниматься музыкой наиболее свободным, приятным и интенсивным образом. Среди его учителей – скрипач Хагай Шахам и профессор Давид Хен. Сали – обладатель наград и стипендий как солист, так и участник струнного квартета.

Дуо «Сонара», 8 – 25 июня 2024 г., Беэр-Шева, Раанана, Тель-Авив и Хайфа

Заказ билетов: http://duosonare.com/#value