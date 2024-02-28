Два гения – Моцарт и Бетховен. Юлиан Рахлин и Иерусалимский Симфонический Оркестр

Верхнее фото: Julian Rachlin by Vasilka Balevska



С 21 по 26 марта Иерусалимский Симфонический Оркестр под руководством маэстро Юлиана Рахлина исполнит произведения двух гениальных венских классиков. В концертах в Иерусалиме, Хайфе и Петах-Тикве прозвучат увертюра к опере «Свадьба Фигаро» и Концертная симфония для гобоя, кларнета, валторны и фагота с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта, а также «Героическая» симфония Людвига ван Бетховена. Напомним, что знаменитый дирижер, скрипач и альтист Юлиана Рахлин возглавляет Иерусалимский оркестр в нынешнем, 85-м его сезоне.

Моцарт и Бетховен – два выдающихся автора, чьи произведения звучат в концертных залах всего мира. Они родились с разницей в 14 лет: Моцарт – в 1756 году, а Бетховен – в 1770-м. Моцарт начал свою музыкальную карьеру в 4 года, Бетховен в 7. Некоторые биографы утверждают, что молодой Бетховен посетил Моцарта в Вене, но заниматься у него не смог, так как вынужден был срочно вернуться в родной Бонн из-за смерти матери. Однако он, несомненно, изучал творчество Моцарта, восхищался им и испытал его влияние в своих ранних произведениях.

Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791). Увертюра к опере «Свадьба Фигаро», К. 492.

«Свадьба Фигаро» – 13-я по общему счету и 5-я комическая опера Моцарта – была очень популярна уже в годы жизни композитора. Впервые она была исполнена в мае 1786 года в Бургтеатре в Вене, но не имела большого успеха. В следующем году Моцарт впервые посетил Прагу, и там опера была встречена восторженно. Благодаря этому триумфу Моцарт получил заказ на сочинение новой оперы, «Дон Жуан», премьера которой состоялась в столице Богемии.

Первая увертюра, которую Моцарт написал к «Свадьбе Фигаро», отличается от той, которую мы знаем сегодня. К самой опере та увертюра не имела никакого отношения и могла быть исполнена перед любым другим произведением. В это же время Моцарт познакомился с идеями оперной реформы Глюка. Под их влиянием Моцарт сочинил новую увертюру, соответствующую замыслу «Свадьбы Фигаро», и именно она стала музыкальным шедевром на все времена.

Моцарт. Концертная симфония для гобоя, кларнета, валторны, фагота с оркестром. К. 297b.



«В Париж! И немедленно! Aut Caesar, aut nihil (все или ничего)!» – писал сыну Леопольд Моцарт…

Будучи в Париже весной и летом 1778 года Моцарт вернулся к жанру симфонии – и сразу проявил себя совсем иначе, чем в симфонических произведениях 1773-1774 годов. По-видимому, сказалось и его длительное пребывание перед этим в Мангейме с его блестящим симфоническим оркестром, лучшим в Европе, и полученное им представление об особенностях публичной музыкальной жизни в столице Франции. Парижские симфонии Моцарта подчеркнуто концертны по своему характеру, составу исполнителей и особенностям звучания.

5 апреля 1778 года Моцарт начал писать Концертную симфонию для четырех духовых инструментов и оркестра. Она должна была быть исполнена в общедоступных «Духовных концертах». Моцарт рассчитывал на определенных исполнителей-солистов, хорошо знакомых ему по Мангейму и приехавших гастролировать в Париж. Вольфганг в письме к отцу перечислил имена четырех солистов-виртуозов, которые должны были ее исполнить: Йохан Вендлинг (флейта) Фридрих Рамм (гобой), Джованни Пунто (валторна) и Георг Венцль Риттер (фагот). Композитор отмечал, что солисты «влюблены в эту музыку» и что Жозеф Ле Гро, директор Concert Spirituel, сохранил у себя партитуру для копирования. Однако в последнюю минуту произведение Моцарта было вытеснено из концертной программы произведением для тех же деревянных духовых композитора Джузеппе Камбини. Ле Гро запрятал симфонию в большую стопку нот, и ее так и не сыграли.

С тех пор никто не видел ни партитуры Sinfonia concertante, ни сочиненных Моцартом для Ле Гро духовных хоров. Моцарт намеревался по памяти еще раз записать симфонию для себя, но неизвестно, сделал ли он это.

Оригинальная партитура была утеряна. А анонимная копия рукописи Sinfonia concertante в том виде, в котором она исполняется сегодня, была обнаружена в 1869 году в коллекции немецкого ученого Отто Яна, написавшего первую академическую биографию Моцарта и собравшего большое количество писем Моцарта, оригинальных рукописей и копий партитур. Он предоставил их Людвигу фон Кёхелю для помощи в создании каталога произведений Моцарта. Первая редакция списка всех произведений Моцарта, составленного Кёхелем, вышла в 1862 году под заголовком «Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke Wolfgang Amadé Mozarts» – «Хронологический и тематический каталог полных музыкальных произведений Вольфганга Амадея Моцарта».

Существуют серьезные споры о связи сочинения, которое исполняется сегодня, с утерянным оригинальным произведением, отчасти потому, что партитура Яна имеет несколько иной состав солистов по сравнению с утраченной партитурой Моцарта.

Бетховен. Симфония № 3, «Героическая»



«Она является каким-то чудом даже среди произведений Бетховена, – писал Ромен Роллан о Третьей симонии Бетховена. – Если в своем последующем творчестве он и двинулся дальше, то сразу он никогда не делал столь большого шага. Эта симфония… открывает собою новую эру».

Приступая к наброскам «Героической» (1803-1804), Бетховен признавался: «Я не вполне доволен своими прежними работами и отныне хочу избрать новый путь». «Начиная с Бетховена, нет такой новой музыки, которая не имела бы внутренней программы», – отметил спустя столетие Густав Малер.

Убежденный республиканец, композитор намеревался посвятить свою симфонию Наполеону. Один из любимых учеников Бетховена, пианист и композитор Фердинанд Рис вспоминал: «Эта симфония была задумана в связи с Бонапартом, когда он был еще первым консулом. Бетховен ценил его исключительно высоко и сравнивал с величайшими римскими консулами. Как я, так и другие его ближайшие друзья часто видели эту симфонию переписанной в партитуре у него на столе; наверху на заглавном листе стояло слово «Буонапарте», а внизу: «Луиджи ван Бетховен», и ни слова больше… Я был первым, принесшим ему известие, что Бонапарт объявил себя императором. Бетховен пришел в ярость и воскликнул: «Этот – тоже обыкновенный человек! Теперь он будет топтать ногами все человеческие права, следовать только своему честолюбию, он будет ставить себя выше всех других и сделается тираном!». Бетховен подошел к столу, схватил заглавный лист, разорвал его сверху донизу и швырнул на пол». Новый титул симфонии гласил: Eroica («Героическая»).

В октябре 1802 года 32-летний, полный сил и творческих замыслов любимец аристократических салонов, Бетховен узнает ужасный приговор: тревожащее его несколько лет ослабление слуха неизлечимо. Его ждет неизбежная глухота.

Бетховен уединяется в тихом селении Гейлигенштадт. В октябре он пишет прощальное письмо, которое так никогда и не было отправлено: «Еще немного, и я покончил бы с собою. Меня удержало только одно – мое искусство. Ах, мне казалось немыслимым покинуть свет раньше, чем я исполню все, к чему я чувствовал себя призванным… Даже высокое мужество, вдохновлявшее меня в прекрасные летние дни, исчезло. О, Провидение! Дай мне хотя бы один день чистой радости…»

Он нашел радость в своем искусстве, воплотив величественный замысел симфонии, не похожей ни на одну из существовавших до тех пор.

В первом издании ее оркестровых голосов (Вена, октябрь 1806) посвящение на итальянском языке гласило: «Героическая симфония, сочиненная, чтобы почтить память одного великого человека, и посвященная его светлейшему высочеству князю Лобковицу Луиджи ван Бетховеном, ор. 55, No III».

Предполагается, что впервые симфония прозвучала летом 1804 года в имении князя Ф. И. Лобковица, известного венского мецената, тогда как первое задокументированное публичное ее исполнение состоялось 7 апреля следующего года в столичном театре «Ан дер Вин».

Скрипач, альтист и дирижер Юлиан Рахлин является главным дирижером Иерусалимского симфонического оркестра с осени 2023 года, а также Симфонического оркестра Кристиансанна (Норвегия) с сезона 2023/24, главным приглашенным дирижером Филармонического оркестра Турку (Финляндия) и художественным руководителем фестиваля во дворце Эстерхази в Айзенштадте (Австрия).

Юлиан Рахлин родился в 1974 году в Вильнюсе в семье музыкантов (отец – виолончелист, мать – пианистка). В 1978-м семья эмигрировала из СССР и переехала в Вену. Рахлин учился в Венской консерватории у знаменитого педагога Бориса Кушнира и брал частные уроки у Пинхаса Цукермана.

Выиграв в 1988 году престижную награду «Юный музыкант года» конкурса «Евровидения» в Амстердаме, Рахлин приобрел мировую известность. Он стал самым молодым солистом в истории Венского филармонического оркестра. Его дебютным выступлением с этим коллективом дирижировал Риккардо Мути. С тех пор его партнерами являются лучшие оркестры и дирижеры.

Рахлин зарекомендовал себя и как замечательный альтист. Взяв в руки альт по совету П. Цукермана, он начал карьеру на этом инструменте с участия в исполнении квартетов Гайдна. Сегодня в репертуаре Рахлина – все основные сольные и камерные сочинения, написанные для альта.

Со времени своего дирижерского дебюта в 1998 году Юлиан Рахлин сотрудничал с такими коллективами, как оркестр Академии святого Мартина в Полях, Копенгагенский филармонический, Люцернский симфонический оркестр, Венский Тонкюнстлероркестр, Национальный симфонический оркестр Ирландии, Филармонический оркестр Словении, Чешский и Израильский филармонические оркестры, оркестр Итальянской Швейцарии, «Виртуозы Москвы», Английский камерный оркестр, камерные оркестры Цюриха и Лозанны, «Камерата Зальцбург», Немецкий камерный филармонический оркестр Бремена.

Кларнетист Дани Эрдман выступает в Европе, Израиле, Южной Америке и США. В 13 лет он стал самым молодым музыкантом, приглашенным выступить на престижной Европейской конференции по кларнету в Будапеште, Венгрия. Он с отличием окончил бакалавриат музыкальной школы имени Бухмана – Меты Тель-Авивского университета и получил полную стипендию для обучения в магистратуре Йельского университета в США. В 2017 году с отличием окончил еще одну магистратуру, в Высшей школе музыки в Цюрихе, с упором на оркестровую игру.

Сразу после учебы Эрдман получил должность первого кларнетиста Израильского камерного оркестра, а затем и Иерусалимского симфонического оркестра. Он основал Тель-Авивский квинтет деревянных духовых инструментов.

Эрдман часто записывается для израильского радио и телевидения с различными ансамблями, а как участник ансамбля «Музыка XXI века» и Тель-Авивского квинтета он уделяет особое внимание исполнению новой музыки современных израильских и зарубежных авторов.

Фаготист Ричард Палей родился в Бостоне (США), где учился в Музыкальной школе Eastman и в Музыкальной консерватории Новой Англии. Он репатриировался в Израиль в 1978 году по приглашению известного дирижера Рудольфа Баршая и Израильского камерного оркестра, часто выступал в качестве солиста с ведущими израильскими оркестрами и на музыкальных фестивалях. С 1982 года он является первым фаготистом Иерусалимского симфонического оркестра. Ричард Палей часто исполняет камерную музыку с израильскими ансамблями и с Бостонским ансамблем камерной музыки, 17 лет играл в ансамбле Van Leer Chamber Players, часто выступает с «Ансамблем XXI века», одним из основателей которого является. Он был одним из пионеров исполнения барочной и классической музыки в Израиле на аутентичных инструментах, часто выступает с ведущими ансамблями в области старинной музыки по всей стране, а также с ансамблем «Коллегиум Атлантида» за рубежом. Постоянный участник Иерусалимского международного фестиваля камерной музыки. Преподает фагот в школе Бухмана – Меты в Тель-Авиве и в Академии Рубина в Иерусалиме, где он также преподает фагот в стиле барокко и камерную музыку. Многие из его учеников стали известными музыкантами.

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Иерусалимский Симфонический Оркестр

Юлиан Рахлин – дирижер

Солисты: Дани Эрдман – кларнет

Ричард Палей – фагот

Виктор Таран – валторна

В программе:

Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». K. 492.

Моцарт. Концертная симфония для гобоя, кларнета, валторны, фагота с оркестром, К. 297b

Бетховен. Симфония № 3, «Героическая».

Иерусалим, 21 марта, четверг, «Театрон Иерушалаим», зал «Генри Краун», 19:30

Хайфа, 24 марта, воскресенье, «Аудиториум», 19:30

Петах-Тиква, 26 марта, вторник, «Гейхал ха-Тарбут», 20:00

Билеты в «Браво» *3221, на сайте: https://bit.ly/3OSetxl, а также здесь: https://bit.ly/3TdJqP8

Текст подготовила Маша Хинич . Фотографии: Юлиан Рахлин: Ashley-Klaasen, Evgeny Evtiukhov, Todd Rosenberg, Vasilka Balevska. Оркестр – David Vinokur

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting