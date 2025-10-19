«Джаз и струны». Новая серия в клубе «Шаблуль»

Джаз и струны. Квартет джазовый и квартет струнный. Саксофонист Амит Фридман со-товарищи выступает, начиная с 6 ноября – Международного дня саксофона, в джазовом клубе «Шаблуль» в серии из 4 концертов с особой программой, в которой джаз встречается со струнным квартетом. Такое сочетание открывает новые грани уже знакомых мелодий: специально для этих вечеров саксофонист Амит Фридман написал новые аранжировки, в которых джазовая импровизация и камерное звучание дополняют друг друга.

Четыре разные программы – по одной в месяц, начиная с ноября, представят уникальный октет саксофониста, композитора и аранжировщика Амита Фридмана, одного из ведущих джазменов Израиля, лауреата Премии премьер-министра за композицию. Октет Фридмана объединяет джазовый квартет со струнным, и из этого сочетания рождаются настоящие искры новой музыки.

Встреча джазового квартета (саксофон, фортепиано, контрабас, ударные) и классического струнного квартета (две скрипки, альт, виолончель) – явление редкое. Однако всякий раз, когда подобное соединение происходило в истории джаза, сочетание свободы и ритмической энергии джаза с четкой структурностью и изяществом классики порождало новые уровни музыкального богатства и красоты, производившие сильнейшее впечатление на публику и оставлявшие глубокий след в звучании эпохи.

Особенно памятны легендарные альбомы и знаковые концерты со струнными, начавшиеся именно с альбома «Charlie Parker with Strings» в 1950 году. За ним последовали «Современный джазовый квартет» Modern Jazz Quartet с классическим квартетом Beaux Arts (1960); Стен Гетц, импровизировавший соло на фоне струнной композиции «Focus» Эдди Саутерна, «Symbiosis» Билла Эванса (1974), а также более поздние проекты Ли Коница со струнным квартетом Axis и Джошуа Редмана с квартетом Brooklyn Rider.

В серию «Джаз и струны» в «Шаблуле» войдут четыре концерта, охватывающих широкий музыкальный диапазон:

6 ноября 2025 года – дань уважения культовому альбому 1950 года великого саксофониста Чарли Паркера, с которого началась история комбинации джаза и струнных. Серия концертов «Джаз и струны» начнется именно в Международный день саксофона – праздничным выступлением, посвященным творчеству легендарного саксофониста Чарли «Бёрда» Паркера и его знаменитому альбому «Charlie Parker with Strings» 1950 года – одному из самых значительных и влиятельных в истории джаза. Этот ключевой альбом стал первым, открывшим дверь к соединению мира бибопа с миром струнных инструментов.

11 декабря 2025 года – аранжировки израильской классики Моше Виленского в джазово-струнной интерпретации, при участии певицы Хен Леви.

15 января 2026 года – музыка великого Телониуса Монка, первоначально написанная для других инструментальных составов, прозвучит в аранжировках Амита Фридмана для джаза и струнных, созданных специально для этого вечера.

25 февраля 2026 года – октет пригласит перкуссиониста, певца и композитора Жуку Парпиньяна. Прозвучат его собственные сочинения и композиции Амита Фридмана, окрашенные в латинские и бразильские тона.

Амит Фридман – один из ведущих израильских саксофонистов, обладатель Премии премьер-министра за джазовую композицию. Его музыка легко узнаваема: она соединяет традицию джаза с элементами ближневосточной и мировой музыки, оставаясь понятной и близкой слушателям. Первый альбом Фридмана, «Sunrise», стал самым продаваемым джазовым альбомом 2012 года в Израиле и получил высокие оценки международных критиков. В следующих работах – «Long Way To Go» и «Unconditional Love» – он продолжил развивать свою музыкальную концепцию, создавая мелодии, которые находят отклик у публики и звучат свежо даже для искушённых слушателей.

«Шаблуль»

Четверг, 6 ноября 2025 года, в 20:30

Продолжительность: 1 час 15 минут

Открытие дверей в 19:00

Ансамбль исполнит аранжировки из культового альбома «Charlie Parker with Strings», в том числе такие классические произведения, как Just Friends, Summertime, April in Paris, Everything Happens to Me

Кроме того, прозвучат новые аранжировки других сочинений Паркера, написанные специально для этого вечера.

Исполнители:

Амит Фридман – саксофоны

Катя Тубуль – фортепиано

Гай Леви – контрабас

Йонатан Розен – ударные

Вика Гельман, Этьен Манари – скрипки

Даниэль Танхельсон – альт

Хила Эпштейн – виолончель

Билеты на концерт 6 ноября – http://bit.ly/4ohtmsR

Специальная цена для тех, кто приобретает билеты на всю серию – http://bit.ly/3JjFnhV

Дополнительные ссылки:

https://shablul.smarticket.co.il/

https://www.facebook.com/shabluljazz

https://www.instagram.com/shabluljazz/

Сайт Амита Фридмана – https://www.amitfriedman.com/

Facebook: https://www.facebook.com/FriedmanAmit

Instagram: instagram.com/amitfriedmann