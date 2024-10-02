Квартет Амита Фридмана – «Unconditional Love». Концерт в музее Иланы Гур 10 октября 2024 года

Верхнее фото – Amit Friedman Saxophonist. Photo – אלון גרעיני

Саксофонист, флейтист, композитор и аранжировщик Амит Фридман, обладатель премии премьер-министра в области джазовой композиции, педагог и популяризатор джаза, несомненно является одним из самых выдающихся саксофонистов и композиторов джазовой сцены Израиля. Его музыка сочетает изысканность и простоту; его запоминающиеся мелодии и насыщенные аранжировки ценятся публикой. Амит Фридман верен джазовым традициям, блюзу, свингу, балладам, груву, изящно сплетая с ними и элементы world music, и музыки Ближнего Востока, и массу интересных нюансов, при этом занимаясь еще и проектами с участием академических музыкантов. Фридман регулярно выступает и записывается с первоклассными музыкантами из Израиля и из-за рубежа, но на сей раз вместе с пианисткой Катей Тубуль, басистом Гаем Леви и ударником Дани Бенедиктом Амит Фридман исполнит композиции с трех своих альбомов, последний из которых назван «Unconditional Love», а также новые произведения, часть которых прозвучат впервые.

«Unconditional Love» – «Безусловная любовь» – какое отличное название альбома и концерта. Безусловная любовь к джазу и к музыке. Безусловное желание сыграть эту музыку, этот джаз перед публикой.

Дебютный альбом Амита Фридмана «Sunrise» («Рассвет»), вышедший в 2012 -м году, стал очень популярным, заняв в свое время первое место в списке американских чартов. Название оказалось символичным, поскольку этот диск действительно высветил музыканта, ставшего позже одним из наиболее значительных израильских джазменов, представляющих публике индивидуальный взгляд на природу джаза нашего времени. «Sunrise» стал самым продаваемым джазовым альбомом 2012 года в Израиле, а его заглавный трек вошел в список «самых проигрываемых песен» на популярной радиостанции 88FM.

В 2016 году вышел второй диск Фридмана «Long Way To Go» («Долгий путь»). Он подтвердил стремление Амита не замыкаться в какой-то определенной нише, но исследовать возможности соединения джаза с элементами других музыкальных жанров. И, как понятно, недавно вышел третий альбомом Фридмана «Unconditional Love». В аннотации к «Unconditional Love» Амит описывает то, как его отец (которому и посвящен этот альбом) взял его, когда он был подростком, в Нью-Йорк и как они провели вечер в джазовом клубе Blue Note. Описывает он это с огромным чувством благодарности всем тем, кто повлиял на его любовь к музыке .

«Unconditional Love» доказывает, что музыкальное кредо Амита Фридмана – это смешанная структура ближневосточных элементов и классических джазовых записей в духе Blue Note. Смесь такого рода – это его музыкальное кредо, и такая манера композиции отражает его источники вдохновения, увлечение юных лет современной нью-йоркской джазовой сценой и стилем израильских джазовых музыкантов, и позже – латиноамериканскими ритмами, смесью культур, чувственной стороной джаза, исконными вибрациями темпераментной и импровизационной музыки и сплетением фольклорных мотивов с современным джазом. Амит Фридман насыщает свою музыку конкретным моментом, ощущениями, эмоциями, романтикой и потому его музыка находит путь к сердцам. Но все элементы мировой музыки – это только внешний слой, оболочка, а центральный стержень творчества Амита Фридмана – это традиция, теплый тон и чистые интонации джаза.

Возможно, что если бы весь мир мог просто слушать джаз, наша планета стала бы гораздо более счастливым местом.

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Квартет саксофонист Амита Фридмана – «Unconditional Love».

Концерт в музее Иланы Гур 10 октября 2024 года.

Амит Фридман – саксофон

Катя Тубуль – фортепиано

Гаей Левин – бас

Дани Бенедикт – ударные

Сайт Амита Фридмана https://www.amitfriedman.com/ – Saxophone | Amit friedman Saxophonist & Composer

Amit Friedman You Must Go , en session TSFJAZZ ! (youtube.com) https://www.youtube.com/watch?v=cfKxhvklbIY

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/3728864564090332/

Вечер начнется с экскурсии по музею.

19:00 – экскурсия

20:00 концерт квартета Амита Фридмана

Цена билета на вечер (включая концерт, экскурсию, входной билет в музей и баночку пива) – 120 шекелей.

Заказ билетов – https://www.ilanagoormuseum.org/product/amit-friedman-quartet/ или по телефону 03-6837676.

Адрес Музея Иланы Гур: Старый Яффо, ул. Мазаль Дагим, 4, тел. 03-6837676.

Ближайшая парковка: Яффский порт (намаль Яффо)

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

Фото (© Алон Гарини ) предоставлено Амитом Фридманом