Джаз на краю кратера в Мицпе-Рамон

Я уже раз 100 успела написать за 100 последних дней что в Израиле проводится не меньше сотни джазовых фестивалей. Вот еще один – Международный джазовый фестиваль Jazz on the Edge – «Джаз на краю” – на краю кратера в Мицпе -Рамон, где в течение года проводится фестиваль кино, фестиваль гитары несколько джазовых и, наверняка, что-то еще придумали. И я уже успела раз 70 написать, что в этом году отмечается 70-летие установления дипломатических отношений межу Японией и Израилем и те, кто следит за событиями политическими дипломатическими и культурными наверняка уже заметили что в музеях и в концертных залах уже говорят по-японски и одно из тому доказательств впечатляющий состав музыкантов, приезжающих на фестиваль джаза в Мицпе-Рамон с 28 по 31 декабря. Музыканты японские встретятся на краю кратера с музыкантами израильскими и, разумеются, зажгут и сыграют в программе сколь дерзкой, столь и захватывающей – концерты и джем-сешны на краю пустыни в течение зимней музыкальной недели, 4 вечера подряд. Кроме того, группа музыкантов, которые приезжают в Израиль, в настоящее время создают в Японии Internal Compass Japan.

Internal Compass – это некое джазовое содружество/ школа/ общение/концерты – джазовое сообщество, придуманное Эхудом Этуном (Bassist & Composer | Ehud Ettun – Official Website)– контрабасистом, джазистом, педагогом, композитором, прекрасным музыкантом, который ухитряется жить во всем мире и в Мицпе-Рамон, где несколько лет назад создал школу джаза и центр импровизационной музыки, на базе которых и проводятся различные джазовые фестивали и куда приезжают преподавать коллеги Эхуда Этуна со всего мира.

«Jazz on the Edge» – фестиваль многогранный, на стыках музыкальных жанров, представляющий свою сцену музыкальным премьерам и новым аранжировкам и адаптациям.

Приезжайте (или приходите – это отдельное обращение к тем, кто в Мицпе-Рамон живет) и наслаждайтесь хорошей музыкой в особой (это не ради красного слова и не преувеличение – действительно особой) атмосферой рядом с главным кратером страны (должно же быть что-то действительно большое и главное и без вранья).

Центр Internal Compass был основан в 2011 году и в него входят музыканты из Израиля, США, Перу Италии, Японии, Венгрии, Сербии, Польши и других стран. По сути, Internal Compass – это джазовая «сеть», которая на сей раз, ежевечерне с 28 по 31 декабря представит множество концертов – энергичных, качественных, вписывающихся в пустынно-кратерный ландшафт, за которыми последует импровизированный джем-сейшн до самой до полуночи и до ночи. Так что ознакомьтесь с программой на сайте фестиваля https://www.internalcompassmusic.com/jazzontheedge – и на юг, в Мицпе-Рамон, куда для участия в фестивале, как уже понятно, приедут джазисты из Японии. Программу в формате pdf можно сгрузить здесь – https://www.internalcompassmusic.com/_files/ugd/61d75f_d91e0668b4e54603a98e03fe4e6feb2f.pdf.

Каждый вечер – по два концерта. По окончании – джем-сешны. В программе также выступления студенческой джаз-группы школы Internal Compass Мицпе-Рамон, а на исходе субботы 31 декабря – новогодняя вечеринка.

Все обновления – на страничке Internal Compass в фейсбуке – Internal Compass | Facebook