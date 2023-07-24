Второй фестиваль гитары в Мицпе-Рамон

Неожиданная рекомендация: отправиться в Негев, в Мицпе-Рамон – самое прохладное место в Израиле. Ночами, конечно: высота 900 метров над уровнем моря, температура падает с дневник 40 до 20 ночных, и потому к вечеру можно позволить себе расслабиться, не тратить всю энергию на поиски вентиляторов или кондиционера, а послушать гитарную музыку. Речь идёт о уже традиционном, то есть втором фестивале гитары в Мицпе-Рамон, который пройдет с 3 по 5 августа в джаз клубе Мицпе-Рамон.

Этот гитарный фестиваль объединяет гитаристов, каждый из которых играет только на струнах, но и на гранях различных жанров музыки, и каждый из которых, безусловно, обладает авторским подходом, самовыражением, создаёт иные пространства и измерения через музыку, сочетая традиции и современность.

7 концертов, встречи, мастер-классы, лекции, джем-сешны с 3 по 5 августа.

Все подробности о фестивале вот на этом сайте https://www.internalcompassmusic.com/guitarfest

Главная подробность, что часть концертов и мастер-классов – бесплатны. На другие – стоимость билетов 65 шекелей, что совсем, ну совсем немного.

Всегда нужно что-то порекомендовать своё, любимое. Так что вот – концерт гитариста и композитора Офера Мизрахи в субботу 5 августа.

Увидев выступление Офера Мизрахи хотя бы один раз, забыть стиль этого гитариста уже не получится.

В поисках того самого звука, Офер Мизрахи https://www.ofer-mizrahi.com/ спроектировал и построил особую The Whale Guitar гитару–Левиафан, гитару-кита с особым корпусом и двумя грифами, модифицированную версию индийской гитары, сочетающую акустические и электронные звуки. 24 струны, 3 центра аппликатуры и четырех резонатора – вот так! Понятно, что на такой гитаре можно сыграть всё?

Офер Мизрахи учился у индийского классического музыканта пандиты Буддадева Дас-Гупты, одного из величайших мастеров хиндустанской музыки в академии Sangeet Research Academy в Калькутте. Выступал, записывался и сотрудничал со многими музыкантами Израиля и по всему миру, включая Идана Райхеля; Омри Мора; Эстер Раду и многих других.

Он передает в своей музыке весь диапазон звуков от Востока до Запада. Границы в его музыке не стираются – они изначально не существуют. Это музыка кочевников, музыка путешествия, движения, красоты – мелодии западные, турецкие, индийские, кавказские…

В последние годы в Мицпе-Рамон поселилось много творческих людей – там, как я уже намекнула, прохладнее и дешевле, и количество музыкантов крошечном городке возрастает из года в год, как растёт и количество людей, которые приходят и приезжают на их концерты.

Фестиваль гитары в Мицпе-Рамон основал проживший 6 лет в этом городе музыкант Омри Фридж, учившийся музыке в Мицпе-Рамон, вместе с Эхудом Этуном, основателем джазового фестиваля в Мицпе-Рамон, решил принести гитарную музыку в Негев, связать местных музыкантов и артистов из других городов, принести новые гитарные веяния в город у кратера.