«Эйнштейн и Маргарита» вернутся в Израиль в конце июня

Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» стал одним из самых ярких событий для любителей театра в нашей стране. В феврале этого года представления состоялись при полном аншлаге. 29, 30 июня и 3, 4 июля этого года блистательная актриса Ксения Раппопорт и неподражаемый, талантливый актер Алексей Серебряков вернутся в Израиль.

По многочисленным просьбам зрителей организаторы объявили, что историю о большой любви и атомной бомбе можно будет вновь увидеть в Кирьят-Хаим, Беэр-Шеве, в Тель-Авиве и в Ашдоде.

Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» по актуальнейшей пьесе Александра Гельмана «Альмар» сейчас приобрел особенную остроту и злободневность в наше непростое время.

«Альмар» – пьеса глубокая, многогранная, заставляющая задуматься. Благодатный и злободневный драматургический материал позволяет Ксении Раппопорт и Алексею Серебрякову показать себя в полном блеске, как в тандеме, так и индивидуально. Фантастический актерский дуэт проживает гремучую смесь эмоций: любовь, жалость, ненависть, иронию, страсть, ревность, надежду и принятие неизбежного.

Ксения Раппопорт поражает тонкими оттенками игры и широкой гаммой преображений в мимике и пластике – от циничной стервы до влюблённой дурочки. Алексей Серебряков блестяще играет нетипичную для него роль.

К слову, Серебряков также показал себя здесь блестящим сценографом – выразительный стол-трансформер поистине является третьим персонажем спектакля.

Прекрасный текст Гельмана, интеллигентная режиссура Александра Марина, завораживающая игра актеров и чувственные танцы в постановке Марии Серебряковой сделали этот спектакль настоящим событием театрального сезона!

В этом спектакле соединились мировая катастрофа и личная драма, долг и страсть, юмор и трагедия безысходности – мощная и необратимая, как ядерный взрыв, расщепляющий человека.

Альберт Эйнштейн известен всему миру как гениальный физик и создатель теории относительности, но много ли мы знаем о его личной жизни? Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» рассказывает о самой большой любви учёного.

В 1935 году принстонский Институт прогрессивных исследований заказал русскому эмигранту Сергею Коненкову скульптурный портрет Эйнштейна. Придя на сеанс, ученый случайно увидел жену скульптора Маргариту и никогда больше не смог её забыть. Маргарита стала единственной возлюбленной Эйнштейна на многие годы. Физик писал ей пронзительные и трогательные письма, которые неизменно начинались с обращения «наилюбимейшая Маргарита»: «Вот уже десять лет ты каждую ночь другая, а я словно восточный вельможа, обладатель большого гарема, состоящего из одной тебя»… Два незаурядных человека оказались в непростой ситуации в историческую и трагическую эпоху.

Зрители спектакля становятся свидетелями драматических событий одной ночи, происходивших в доме Эйнштейна в Принстоне. Август 1945 года, гитлеровская Германия уже капитулировала, на японские города Хиросиму и Нагасаки уже сброшена атомная бомба. Маргарита приходит к обожающему её ученому, чтобы сообщить о своем отъезде: через неделю, после многих лет жизни в Америке супруги Коненковы собираются вернуться в Советский Союз – навсегда. В эту ночь будут произнесены ужасные слова и раскрыты страшные тайны. Эйнштейн попытается уговорить Маргариту остаться, но безуспешно – их расставание неизбежно.

Автор пьесы, по которой поставлен спектакль, – старейший советский и российский драматург Александр Гельман. Его острые и злободневные производственные драмы, по словам критиков, становились «утолением социальной жажды».

В середине 1970-х годов в Гельмане нашёл своего драматурга ефремовский МХАТ, где были поставлены все его пьесы. Произведения Гельмана играли в театрах более чем тридцати стран. В годы перестройки А. Гельман перестал писать пьесы, был культурным и политическим обозревателем, издавал сборники стихов и эссе. А в начале 2000-х вновь вернулся в драматургию.

Расписание гастролей спектакля «Эйнштейн и Маргарита»:

29 июня, суббота, 20:00, Театрон а-Цафон, Кирьят-Хаим

30 июня, воскресенье, 20:00, Центр сценических искусств, большой зал, Беэр-Шева

3 июля, среда, 20:00, зал «Бейт а-Хаяль», Тель-Авив

4 июля, четверг, 20:00, Центр сценических искусств, Ашдод

Билеты: https://showman.co.il/e/einshtein-i-margarita/

Фото: Alex Khanin

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