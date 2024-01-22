Израильтяне увидят «Эйнштейна и Маргариту» в феврале



Трагические события октября изменили многое в нашей стране, и на определенное время какие-то сферы её жизни как будто замерли.

Одним из самых ярких событий для любителей театра этой осенью должен был стать спектакль «Эйнштейн и Маргарита». Отметим, что история о большой любви и атомной бомбе была показана в Тель-Авиве в начале 2023-го, но интерес к ней оказался настолько велик, что для всех желающих билетов просто не хватило. И в октябре того же года – редчайшее явление в театральной жизни нашей страны – блистательные актеры Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков должны были вновь сыграть «Эйнштейна и Маргариту» на лучших сценах Израиля. Все билеты и в этот раз были моментально раскуплены, объявлены дополнительные даты спектаклей, однако по понятным причинам гастроли пришлось отложить.

Но уже в феврале спектакль по актуальнейшей пьесе Александра Гельмана «Альмар», который сейчас приобрел особенную остроту и злободневность, будет показан в Тель-Авиве, Хайфе и Ашлоде.

В этом спектакле соединились мировая катастрофа и личная драма, долг и страсть, юмор и трагедия безысходности – мощная и необратимая, как ядерный взрыв, расщепляющий человека.

Альберт Эйнштейн известен всему миру как гениальный физик и создатель теории относительности, но много ли мы знаем о его личной жизни? Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» рассказывает о самой большой любви учёного.

В 1935 году принстонский Институт прогрессивных исследований заказал русскому эмигранту Сергею Коненкову скульптурный портрет Эйнштейна. Придя на сеанс, ученый случайно увидел жену скульптора Маргариту и никогда больше не смог её забыть. Маргарита стала единственной возлюбленной Эйнштейна на многие годы. Физик писал ей пронзительные и трогательные письма, которые неизменно начинались с обращения «наилюбимейшая Маргарита»: «Вот уже десять лет ты каждую ночь другая, а я словно восточный вельможа, обладатель большого гарема, состоящего из одной тебя»… Два незаурядных человека оказались в непростой ситуации в историческую и трагическую эпоху.

Зрители спектакля станут свидетелями драматических событий одной ночи, происходивших в доме Эйнштейна в Принстоне. Август 1945 года, гитлеровская Германия уже капитулировала, на японские города Хиросиму и Нагасаки уже сброшена атомная бомба. Маргарита приходит к обожающему её ученому, чтобы сообщить о своем отъезде: через неделю, после многих лет жизни в Америке супруги Коненковы собираются вернуться в Советский Союз – навсегда. В эту ночь будут произнесены ужасные слова и раскрыты страшные тайны. Эйнштейн попытается уговорить Маргариту остаться, но безуспешно – их расставание неизбежно.

Автор пьесы, по которой поставлен спектакль, – старейший советский и российский драматург Александр Гельман. Его острые и злободневные производственные драмы, по словам критиков, становились «утолением социальной жажды».

В середине 1970-х годов в Гельмане нашёл своего драматурга ефремовский МХАТ, где были поставлены все его пьесы. Произведения Гельмана играли в театрах более чем тридцати стран. В годы перестройки А. Гельман перестал писать пьесы, был культурным и политическим обозревателем, издавал сборники стихов и эссе. А в начале 2000-х вновь вернулся в драматургию.

«Альмар» – пьеса глубокая, многогранная, заставляющая задуматься. Благодатный и злободневный драматургический материал позволяет Ксении Раппопорт и Алексею Серебрякову показать себя в полном блеске, как в тандеме, так и индивидуально. Фантастический актерский дуэт проживает гремучую смесь эмоций: любовь, жалость, ненависть, иронию, страсть, ревность, надежду и принятие неизбежного.

Ксения Раппопорт поражает тонкими оттенками игры и широкой гаммой преображений в мимике и пластике – от циничной стервы до влюблённой дурочки. Алексей Серебряков блестяще играет нетипичную для него роль.

К слову, Серебряков также показал себя здесь блестящим сценографом – выразительный стол-трансформер поистине является третьим персонажем спектакля.

Прекрасный текст Гельмана, интеллигентная режиссура Александра Марина, завораживающая игра актеров и чувственные танцы в постановке Марии Серебряковой сделали этот спектакль настоящим событием театрального сезона!

Новое расписание гастролей спектакля «Эйнштейн и Маргарита» в Израиле в феврале 2024 г.:

Ашдод (30 октября) – перенесено на 1 февраля, четверг, в 20:00, Центр сценических искусств

Хайфа (29 октября) – перенесено на 2 февраля, пятницу, в 20:00, зал «Аудиториум»

Тель-Авив (26 октября) – перенесено на 5 февраля, понедельник, в 20:00, театр «Гешер», зал «Нога»

Тель-Авив (27 октября) – перенесено на 6 февраля, вторник, в 20:00, театр «Гешер», зал «Нога»

Тель-Авив (31 октября) – перенесено на 7 февраля, среду, в 20:00, театр «Гешер», зал «Нога»

Все заказы, билеты и места действительны на указанные даты.

Фото: Mark Olich

Заказ билетов на сайте: https://showman.co.il/e/einshtein-i-margarita/

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting