EMIN: «Израиль всегда встречает очень душевно!»

14 и 15 июня в Израиле выступит романтичный певец EMIN в рамках международного тура Maybe Tomorrow.

Накануне выступлений в нашей стране Emin рассказывает в эксклюзивном интервью о новом концертном турне, об откровенном разговором со зрителем, о предыдущих концертах в нашей стране и о многом другом.

— Emin, Ваш тур называется Maybe Tomorrow. Что лично для вас скрывается за этим названием? Это больше про надежду, мечту или умение жить сегодняшним днем?

— Maybe Tomorrow — это название не только тура, но и моего нового альбома, над которым мы работали вместе с легендарным Дэвидом Фостером. В нем есть и одноименная песня Maybe Tomorrow, которая стала одной из ключевых. Вообще эта фраза очень жизненная. В бизнесе я редко говорю «maybe tomorrow». Там все должно происходить сегодня: если постоянно откладывать на завтра, ничего не построишь. А вот в творчестве эта фраза звучит совсем по-другому. Более романтично, с надеждой. Когда не все складывается сразу, появляется это ощущение: if not today, maybe tomorrow. Возможно, завтра. Поэтому в названии для меня одновременно есть и мечта, и надежда, и понимание того, что жизнь продолжается, а впереди всегда может ждать что-то хорошее.

— Ваши концерты часто называют не просто шоу, а откровенным разговором со зрителем. Как вам удается сохранять эту искренность даже на больших площадках и перед тысячами людей?

— За годы карьеры я выступал в самых разных форматах: в камерных залах на 500 человек, на площадках в 7000 зрителей и гораздо больше. Но количество людей никогда не было главным. Важно чувствовать человека по ту сторону сцены и быть к нему ближе. Честно говоря, я не очень люблю площадки, где между артистом и зрителем слишком большая дистанция. Музыка все-таки про эмоции и контакт. Поэтому даже на больших концертах стараюсь сохранить ощущение живого разговора. Люди это чувствуют, и именно поэтому возникает атмосфера искренности.

— Вы уже выступали в Израиле и наверняка помните ту особую атмосферу. Чем израильская публика отличается от зрителей в других странах?

— Израильская публика всегда эмоциональная и открытая. Зрители поют практически каждую песню, причем делают это от души, очень искренне. Еще меня всегда трогает, насколько много людей разных поколений приходит на концерты. Кто-то слушает много лет, кто-то познакомился с моей музыкой совсем недавно, но в зале все становятся одной большой компанией. Это невозможно забыть.

— В вашем творчестве удивительным образом сочетаются разные музыкальные культуры и языки. Насколько важно для вас сегодня оставаться артистом, который соединяет разные традиции и музыкальные миры?

— Мне повезло жить и работать в разных странах, говорить на разных языках, знакомиться с разными культурами. И все это, конечно, отражается в творчестве. Никогда специально не ставил себе задачу что-то объединять. Но мне очень нравится наблюдать, как музыка начинает жить своей собственной жизнью. Получается такой естественный музыкальный круговорот, который действительно объединяет людей. И если благодаря музыке люди из разных стран находят что-то общее, значит, она выполняет свою миссию.

— Альбом «Верни мне музыку», посвященный Муслиму Магомаеву, получил большой отклик у слушателей. Что самое важное вы открыли для себя, работая над этим проектом?

— Я еще раз убедился, что настоящая музыка не имеет срока давности. Проходят десятилетия, меняются поколения, но сильные произведения продолжают находить своего слушателя. Одна из самых приятных вещей — видеть, как эти песни открывает для себя новая аудитория. Некоторые песни из альбома «Верни мне музыку» вошли в концертную программу. Композиция, которая существует в ней уже много лет и остается абсолютно особенной — это «Синяя вечность». Где бы ни проходил концерт, практически любой зал встречает эту песню стоя. И каждый раз это очень сильный момент.

— За годы карьеры вы выпустили более двадцати альбомов. Что сегодня вдохновляет вас искать новое звучание и продолжать экспериментировать?

— Если честно, я просто очень люблю записывать музыку и до сих пор получаю огромное удовольствие именно от самого процесса. Студия, поиск нужного звучания, работа с командой, аранжировки — это та часть профессии, которая по-настоящему приносит кайф. Думаю, именно поэтому я продолжаю этим заниматься столько лет и, надеюсь, не перестану. При этом мне всегда важно видеть результат: мыслю не только отдельными песнями, а именно альбомами. Альбом — это законченная история, настроение, период жизни, который остается зафиксированным в музыке. И, кстати, я до сих пор выпускаю CD. Да, это довольно традиционный формат и не самый современный. Но в нем есть эмоция и память, люди берут такие диски на концертах, сохраняют их, просят подписать. Мне нравится, что музыка может оставаться не только в телефоне или стриминге, но и в таком красивом, почти коллекционном формате.

— Если бы вам нужно было описать предстоящие концерты в Израиле всего тремя словами, какие слова вы бы выбрали и почему?

— Тепло. Музыка. Встреча.

Тепло — потому что Израиль всегда встречает очень душевно.

Музыка — именно она нас объединяет. И встреча — каждый концерт дает возможность увидеться, спеть любимые песни и подарить друг другу хорошие эмоции.

С артистом беседовала Белла Яблокова

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В концертах EMIN`a задействованы музыканты и большая техническая команда, а каждая деталь доведена до совершенства. При этом в центре всегда остается голос – мягкий, теплый, легко переходящий от романса к поп-балладе и от английской лирики к восточной интонации.

В июне израильскую публику ждет именно такое событие: яркое, профессионально выверенное и эмоционально насыщенное. В программе прозвучат песни из нового альбома и любимые хиты: «Still», «Boomerang», «Нежная», «Жизнь игра», «Благодарю, Мама», «Я лучше всех живу» и многие другие композиции.

Концерты с программой Maybe Tomorrow в Израиле:

14 июня – Ришон ле-Цион, «Гейхал Меир ле-Тарбут»

15 июня – Хайфа, «Театрон а-Цафон»

Заказ билетов: https://showman.co.il/e/emin-maybe-tomorrow-tour-2026/

Гастроли организованы агентствами YM Production под руководством Марка Юрика и AY Production под руководством Алона Юрика.

Photos by Parviz Gasimzade

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting