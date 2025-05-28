Эмма Шапплин: «Обожаю израильские пляжи, вкусную еду и тёплые дружеские отношения между людьми»

Совсем скоро одна из самых успешных сопрано в мире, невероятная французская певица и любимица израильской публики Эмма Шапплин выступит с концертами в Тель-Авиве и Хайфе, несмотря на звучащие со всех сторон призывы к культурному бойкоту нашей страны. Это будет второй визит артистки в Израиль с начала войны – она уже пела для наших зрителей спустя считанные месяцы после октября 2023, чуть ли не первой из зарубежных звезд. Эмма говорит, что чувствует ответственность перед израильской аудиторией и не готова отказываться от концертов из-за политического давления. По её словам, большинство поклонников уважают её позицию, ведь музыка для неё — это способ сохранить человеческие связи и преодолеть разобщение.

3 и 6 июня Эмма Шапплин даст два концерта в Тель-Авиве и Хайфе в сопровождении оркестра «Симфонет Раанана» и хора. На этих масштабных и изысканных шоу она исполнит композиции из своего нового альбома French Touch — смесь электропопа и «мягкой готики», а также классические французские каверы.

Певица отмечает, что всегда рада сотрудничать с израильскими артистами, певцами и музыкантами: «Впечатления – всегда самые положительные. Все мои израильские партнёры по сцене – талантливые, внимательные к деталям и очень приятные люди. Работать с ними – одно удовольствие!» И добавляет: «Я чувствую, что израильская публика очень внимательная, она слушает артиста, ценит голос вокалиста. Кроме того, когда я выступаю в Израиле, то ощущаю некую духовную связь со зрителями. Этот духовный контакт – своего рода обмен энергией, и именно эта энергия держит меня на сцене вот уже много лет».

Эмма не раз подчёркивала, что Израиль занимает особое место в её сердце. Именно здесь, в Кейсарии, в 1999 году состоялось её первое международное выступление, открывшее миру голос, способный соединить классику, поп, электронику и древние языки в одно целое. Именно израильтяне первыми услышали Spente Le Stelle – самую известную песню Шапплин, позже сопровождавшую трансляции Чемпионата мира по футболу 2002 года. Те легендарные гастроли певицы ознаменовались невероятным успехом – её грандиозное шоу в древнеримском амфитеатре собирало израильтян и гостей страны в течение трех вечеров подряд. Израильский дебют французской певицы был настолько ярок, что в том же году Эмма Шапплин была признана в нашей стране «Женщиной года». А ее первый аудиоальбом, на песнях из которого было построено шоу в Кейсарии, тут же разошелся тиражом в 160 тысяч копий и стал самым продаваемым в Израиле диском неизраильского исполнителя, поющего не на английском языке!

С тех пор Шапплин приезжала в Израиль пять раз, всегда — с аншлагами и восторженным приёмом. В 2003 году ее очередное израильское представление, снова устроенное в Кейсарии с феноменальным размахом, было снято на видео, издано на DVD под названием «The Concert in Caesarea, Live Album» и стало первым в ее дискографии живым концертным альбомом.

«20 лет назад я долго путешествовала по Израилю, – вспоминает певица. – Была в Иерусалиме, подходила к Стене плача, была на Мёртвом море и в Галилее, ходила по пустыне. Очень хотелось бы снова вернуться в эти места, почувствовать их незабываемую атмосферу.

Обожаю израильские пляжи, вкусную еду и тёплые дружеские отношения между людьми».

Сегодня 54-летняя певица живёт в деревне во Франции, где черпает вдохновение в тишине и звуках природы. Занимается живописью, слушает Шопена, Майлза Дэвиса и даже Майли Сайрус. Эмма Шапплин сознательно избегает гонки за количеством альбомов в пользу глубины, стиля и качества. В мае 2024 года вышел сборник «Best of Lounge», в котором лучшие композиции Шапплин были переработаны ведущими диджеями в модном лаунж-формате — с оттенками эйсид-джаза и утончённой камерности.

Эмма Шапплин также активно сотрудничает с легендами музыки всех жанров: она записывала дуэты с Джанни Моранди, Паоло Конте, Йоргосом Даларасом, выступала на одной сцене с Пласидо Доминго, Хосе Каррерасом, Сиссель Хюрхьебё и участвовала в записи саундтрека к фильму «Красная планета» вместе со Стингом, Питером Гэбриелом и Уильямом Орбитом.

Шапплин известна не только голосом редкой чистоты и силы, но и умением превращать каждое свое выступление в театральное действо. В Тель-Авиве и Хайфе певица вновь споет в сопровождении оркестра «Симфонет Раанана», и это будут не просто концерты, а новое музыкальное измерение, где сливаются небо и земля, история и современность, искусство и эмоция.

На предстоящих концертах прозвучат и проверенные временем хиты Spente Le Stelle, La Notte Etterna, Casta Diva, Cuor Senza Sangue, Nothing Wrong, Falta Tu Estrella, The Inferno, Il Quinto Cielo, Cuerpo Sin Alma, Ira Di Dio, и песни из нового альбома French Touch, в котором Эмма исследует мир электропопа с французским акцентом.

В альбом вошли оригинальные песни, написанные и скомпонованные Эммой Шапплин, с текстами на французском и английском языках, что придало ему особую многогранность и атмосферу. Кроме авторских композиций, альбом также включает известные французские хиты, ставшие популярными во всем мире, а также одну очень узнаваемую итальянскую кавер-версию, гармонично вплетённую в современное электронное звучание.

Каждое возвращение Эммы Шапплин в Израиль — это событие. Возможность услышать её вживую — удача. А ближайшие концерты обещают стать не просто музыкальным представлением, а встречей прошлого и будущего, искусства и сердца.

Гастроли Эммы Шапплин в Израиле с новой программой:

3 июня, вторник, в 20:00 – Тель-Авив, «Бейт а-опера

6 июня, пятница, в 20:30 – Хайфа, Центр конгрессов – зал «Орен»

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Photos by Nimue Music

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting