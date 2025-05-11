Эмма Шапплин вновь в Израиле: магия голоса и музыка без границ

Верхнее фото: by Nimue Music



В июне в Израиле состоятся долгожданные концерты одной из самых ярких и самобытных сопрано современности — Эммы Шапплин. Певица выступит в Тель-Авиве и Хайфе с масштабным и изысканным шоу в сопровождении оркестра «Симфонет Раанана» и хора. На концертах в Израиле Эмма Шапплин представит публике свой новый альбом French Touch.

Французскую певицу с уникальным сопрано не зря называют дивой-завоевательницей — перед силой её таланта склонились Старый и Новый Свет, Южная Америка и Азия. И тем не менее, Эмма не раз подчёркивала, что Израиль занимает особое место в её сердце. Именно здесь, в Кейсарии, в 1999 году состоялось её первое международное выступление, открывшее миру голос, способный соединить классику, поп, электронику и древние языки в одно целое. Именно израильтяне первыми услышали Spente Le Stelle – самую известную песню Шапплин, позже сопровождавшую трансляции Чемпионата мира по футболу 2002 года. Те легендарные гастроли певицы сопровождались невероятным успехом – её грандиозное шоу в древнеримском амфитеатре собирало израильтян и гостей страны в течение трех вечеров подряд. Израильский дебют французской певицы был настолько ярок, что в том же году Эмма Шапплин была признана в нашей стране «Женщиной года». А ее первый аудиоальбом, на песнях из которого было построено шоу в Кейсарии, тут же разошелся тиражом в 160 тысяч копий и стал самым продаваемым в Израиле диском неизраильского исполнителя, поющего не на английском языке!

С тех пор Шапплин приезжала в Израиль пять раз, всегда — с аншлагами и восторженным приёмом. В 2003 году ее очередное израильское представление, снова устроенное в Кейсарии с феноменальным размахом, было снято на видео, издано на DVD под названием «The Concert in Caesarea, Live Album» и стало первым в ее дискографии живым концертным альбомом.

«Я ощущаю духовную связь с израильской публикой. Здесь умеют слушать, чувствовать, понимать голос. Я мечтаю снова вернуться в те места, где когда-то побывала — Иерусалим, Галилея, Мёртвое море, пустыня…» — говорит певица.

Путь Эммы к мировому признанию начался с дебютного альбома Carmine Meo, выпущенного в 1997 году. Пластинка стала мгновенной сенсацией, разойдясь дважды золотым тиражом во Франции и заняв лидирующие позиции в чартах 25 стран мира. Продажи превысили два миллиона копий, а сама певица оказалась в одном ряду с такими звёздами, как Мадонна, Селин Дион, Андреа Бочелли и Лара Фабиан. Удивительно, но всё это произошло ещё до того, как Эмма дала свой первый сольный концерт.

С тех пор её карьера развивалась последовательно и избирательно: каждый новый альбом становился событием, каждый концерт — яркой вехой. Певица сознательно избегала гонки за количеством в пользу глубины, стиля и качества. В мае 2024 года вышел сборник «Best of Lounge», в котором лучшие композиции Шапплин были переработаны ведущими диджеями в модном лаунж-формате — с оттенками эйсид-джаза и утончённой камерности.

Эмма Шапплин также активно сотрудничала с легендами музыки всех жанров: записывала дуэты с Джанни Моранди, Паоло Конте, Йоргосом Даларасом, выступала на одной сцене с Пласидо Доминго, Хосе Каррерасом, Сиссель Хюрхьебё и участвовала в записи саундтрека к голливудскому фильму «Красная планета» вместе со Стингом, Питером Гэбриелом и Уильямом Орбитом.

Шапплин известна не только голосом редкой чистоты и силы, но и умением превращать каждое свое выступление в театральное действо. В Тель-Авиве и Хайфе певица вновь споет в сопровождении оркестра «Симфонет Раанана», и это будут не просто концерты, а новое музыкальное измерение, где сливаются небо и земля, история и современность, искусство и эмоция.

На предстоящих концертах прозвучат и проверенные временем хиты Spente Le Stelle, La Notte Etterna, Casta Diva, Cuor Senza Sangue, Nothing Wrong, Falta Tu Estrella, The Inferno, Il Quinto Cielo, Cuerpo Sin Alma, Ira Di Dio, и песни из нового альбома French Touch, в котором Эмма исследует мир электропопа с французским акцентом.

В альбом вошли оригинальные песни, написанные и скомпонованные Эммой Шапплин, с текстами на французском и английском языках, что придало ему особую многогранность и атмосферу. Кроме авторских композиций, альбом также включает известные французские хиты, ставшие популярными во всем мире, а также одна очень узнаваемая итальянская кавер-версия, гармонично вплетённая в современное электронное звучание.

Каждое возвращение Эммы Шапплин в Израиль — это событие. Возможность услышать её вживую — удача. А ближайшие концерты обещают стать не просто музыкальным представлением, а встречей прошлого и будущего, искусства и сердца.

Гастроли Эммы Шапплин в Израиле с новой программой:

3 июня, вторник, в 20:00 – Тель-Авив, «Бейт а-опера

6 июня, пятница, в 20:30 – Хайфа, Центр конгрессов – зал «Орен»

Заказ билетов в «Браво» на сайтах: https://bit.ly/4kgUdmk и https://bit.ly/4kf16Vb

Photos by Nimue Music

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