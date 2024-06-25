Гастроли легендарного французского шансонье Энрико Масиаса в Израиле переносятся.

Дорогие друзья!

Мы вынуждены сообщить, что гастроли легендарного французского шансонье Энрико Масиаса в Израиле в рамках тура «Вместе победим», переносятся из-за госпитализации артиста. Концерты, которые должны были пройти при участии певицы Зеавы Бен в Тель-Авиве, Хайфе и Беэр-Шеве не состоятся из-за острых болей в спине, от которых страдает Энрико.

Билеты на концерты 27 июня, 1 и 2 июля проданы, и организаторы опубликуют новые даты выступлений Энрико Масиаса.

Мы желаем знаменитому певцу скорейшего выздоровления!