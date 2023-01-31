Энрико Масиас – 60 лет на сцене!

Он пел для израильских солдат во время Шестидневной войны в 1967 году, выступал в Израиле во время войны Судного дня в 1973-м, год назад вместе с нами отпраздновал 74-й день рождения еврейского государства. А в мае 2023 г. Энрико Масиас вновь приедет в нашу страну, чтобы подвести итоги 60 лет своей творческой деятельности.

Новый концертный тур Масиаса и его музыкантов называется «Шалом, Израиль», а его программа составлена из лучших хитов, когда-либо написанных и исполненных королем шансона.

Артист не случайно выбрал это имя для своего юбилейного тура. Оно выражает его молитву о мире для государства Израиль и будущих поколений, наряду с чувством огромного сожаления о том, что он сам так и не стал жителем нашей страны.

«Я счастлив на своем месте», – говорит Энрико Масиас, увлекательная и насыщенная карьера которого насчитывает шесть десятилетий.

Гастон Гренассиа (настоящее имя Масиаса) родился в 1938 г. в алжирском городе Константина в еврейско-испанской семье. Щедро одаренный природой Гастон уже в 15 лет был принят в знаменитый оркестр Шейка Раймонда. Был школьным учителем. А в начале 1960-х годов, когда положение французских граждан в Алжире стало невыносимым и опасным, Гренассиа с женой бежал в континентальную Францию, где решил заняться музыкой профессионально. Он взял псевдоним Энрико Масиас и начал выступать со своими собственными песнями в ресторанах и кабаре. А весной 1964-года уже пел в знаменитом парижском зале «Олимпия».

За шесть десятилетий музыкальной карьеры Масиас написал больше 800 песен на многих языках, включая французский, иврит, испанский, итальянский, армянский, арабский и иврит. Выпустил 15 альбомов, а число его дисков и пластинок, проданных в мире, превысило 60 миллионов. Масиас выступал в самых престижных залах Европы и США, включая Карнеги-холл в Нью-Йорке и Альберт-холл в Лондоне. Гастролировал в Японии, Канаде, Италии и Испании, Египте и Турции. Снимался в кино и сериалах.

Его светлые, красивые и душевные песни олицетворяют собой переплетение культур и музыкальных традиций. Конечно же, вы слышали песню «Зингарелла» – возможно, на русском языке или иврите. Многие считают ее цыганской народной, так указано на многих интернет-сайтах, но она была написана в 1988 году Энрико Масиасом!

Несмотря на свой неюный возраст, певец чувствует себя прекрасно и продолжает активно выступать, гастролирует по всему миру и планирует отпраздновать юбилей со своей любимой публикой в ​​Израиле.

В последнее время Масиасу удается находить больше времени для себя и своей семьи между выступлениями и съемками для телевидения. Музыкант решил, что пришло время сделать то, что он давно планировал: написать автобиографическую книгу.

История его жизни начнется с рассказа о детстве в бедной испано-еврейской семье в Алжире, о дружбе с цыганами, которые научили мальчика играть на гитаре и дали ему прозвище «Энрико». О семье самого Масиаса, его дочери, сыне и внуках, о его покойной жене Сюзи, женщине всей его жизни. Это будет книга о выборе, о трудностях и радостях, о личных отношениях артиста с важными персонами, премьер-министрами и президентами, с которыми он встречался, гастролируя по всему миру. И с легендарными командирами, с которыми познакомился, выступая перед солдатами ЦАХАЛа на боевых позициях.

В мае 2023 года Энрико Масиас даст в Израиле пять концертов в рамках тура «Шалом, Израиль», посвященного 60-летию его творческой деятельности на мировых сценах. Зрителей ждет музыкальный праздник с хитами всех времен.

28 мая 2023 (воскресенье) в 20:00 – Тель-Авив, «Гейхал а-тарбут»

30 мая 2023 (вторник) в 20:00 – Кирьят-Моцкин, «Гейхал а-театрон»

1 июня 2023 (четверг) в 20:00 – Эмек а-Мааянот, зал «Кимрон»

3 июня 2023 (на исходе субботы) в 21:00 – Беэр-Шева, Центр сценических искусств

5 июня 2023 (понедельник) в 20:00 – Бейт-Шемеш, «Гейхал а-тарбут»

Стоимость билетов от 199 до 399 шек. (в зависимости от выбранного места в зале). Приобрести их можно здесь: LEAAN.CO.IL



Организатор гастролей в Израиле – компания «Шмуэль и Йоав Цемах LTD».

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting